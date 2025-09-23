Αθήνα, 28°C
Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου, 2025
ντουτέρτε

ΔΠΔ εναντίον Ντουτέρτε, τον κατηγορεί για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας

ΑΣΙΑ/ΕΙΡΗΝΙΚΟΣ
efsyn.gr
Ο πρώην πρόεδρος των Φιλιππίνων κατηγορείται για εμπλοκή σε τουλάχιστον 76 φόνους που συνδέονται με τον «πόλεμο κατά των ναρκωτικών» από το 2016 έως και το 2018.

Οι εισαγγελείς του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ) απήγγειλαν κατηγορίες στον πρώην πρόεδρο των Φιλιππίνων Ροντρίγο Ντουτέρτε για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, εκτιμώντας ότι εμπλέκεται σε τουλάχιστον 76 φόνους που συνδέονται με τον «πόλεμο κατά των ναρκωτικών» που είχε εξαπολύσει.

Το κατηγορητήριο εις βάρος του 80χρονου Ντουτέρτε, ο οποίος κρατείται από το ΔΠΔ, συντάχθηκε στις 4 Ιουλίου, αλλά δόθηκε μόλις χθες Δευτέρα στη δημοσιότητα.

Ο πρώην πρόεδρος των Φιλιππίνων αντιμετωπίζει κατηγορίες για τρία περιστατικά. Το πρώτο αφορά τον φερόμενο ρόλο του ως συναυτουργού σε φόνους που διαπράχθηκαν από το 2013 ως το 2016, όταν ήταν δήμαρχος του Νταβάο. Το δεύτερο αφορά 14 φόνους «στόχων μεγάλης αξίας» το 2016 και το 2017, όταν ο Ντουτέρτε ήταν πρόεδρος. Τέλος, το τρίτο αφορά 43 φόνους στη διάρκεια επιχειρήσεων «εκκαθάρισης» εναντίον προσώπων που παρουσιάζονταν ως χρήστες ή μικροέμποροι ναρκωτικών.

Οι επιχειρήσεις αυτές διεξήχθησαν σε ολόκληρες τις Φιλιππίνες από το 2016 ως το 2018, σύμφωνα με τους εισαγγελείς του ΔΠΔ. Στο πλαίσιο αυτών «διαπράχθηκαν χιλιάδες φόνοι με συστηματικό τρόπο καθ’ όλη την περίοδο που καλύπτεται από το κατηγορητήριο», πρόσθεσαν.

Οι κατηγορίες εναντίον του Ντουτέρτε πηγάζουν από την πολυετή εκστρατεία του κατά χρηστών και εμπόρων ναρκωτικών, η οποία, σύμφωνα με οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, άφησε πίσω της χιλιάδες νεκρούς.

Το ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε εις βάρος του Ντουτέρτε στις 7 Μαρτίου ανέφερε μία κατηγορία για έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, η οποία συνδεόταν με τους 43 φόνους.

Ο πρώην πρόεδρος των Φιλιππίνων συνελήφθη στις 11 Μαρτίου στη Μανίλα, μεταφέρθηκε στη Χάγη την ίδια ημέρα και έκτοτε κρατείται από το ΔΠΔ.

Στην πρώτη του ακρόαση από το δικαστήριο, στην οποία εμφανίστηκε μέσω βιντεοσύνδεσης, φαινόταν ζαλισμένος και αδύναμος, ενώ μετά βίας μιλούσε. Ο δικηγόρος του Νίκολας Κάουφμαν δήλωσε ότι ο πελάτης του «είναι ανίκανος να δικαστεί λόγω γνωστικών διαταραχών».

