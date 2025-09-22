Διεργασίες για τα πυρηνικά του Κιμ

«Ναι» σε διάλογο με τις ΗΠΑ λέει ο Κιμ, μόνο εαν «εγκαταλείψουν την παραληρηματική εμμονή τους περί αποπυρηνικοποίησης» • Θετικός και ο Νοτιοκορεάτης ηγέτης σε μια πιθανή συνάντηση Κιμ - Τραμπ.

Παγκόσμιος διπλωματικός πυρετός επικρατεί στη διεθνή σκακιέρα εν μέσω μια ταραχώδους περιόδου με πολεμικά και εμπορικά μέτωπα σε όλο τον κόσμο.

Τις τελευταίες ώρες τα βλέμματα έχουν στραφεί στη Βόρεια Κορέα και τα πυρηνικά του Κιμ, καθώς φαίνεται να δρομολογείται συνάντηση μεταξύ του ηγέτη της Βόρειας Κορέας και του προέδρου Τραμπ.

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν εξέφρασε την προθυμία του για επανάληψη του διαλόγου με τις ΗΠΑ εφόσον η Ουάσινγκτον σταματήσει να αξιώνει από την Πιονγκγιάνγκ να εγκαταλείψει το πρόγραμμα ανάπτυξης πυρηνικών όπλων, όπως μεταδίδει σήμερα το βορειοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων (KCNA).

«Εάν οι ΗΠΑ εγκαταλείψουν την παραληρηματική εμμονή τους περί αποπυρηνικοποίησης και, αναγνωρίζοντας την πραγματικότητα, εκφράσουν πραγματική επιθυμία για ειρηνική συνύπαρξη μαζί μας, τότε δεν υπάρχει λόγος να μην μπορούμε να καθίσουμε ενώπιος ενωπίω» με την ηγεσία τους, δήλωσε ο Κιμ, σύμφωνα με το KCNA.

«Προσωπικά, έχω όμορφες αναμνήσεις από τον νυν πρόεδρο των ΗΠΑ, τον Ντόναλντ Τραμπ», συμπλήρωσε ο βορειοκορεάτης ηγέτης.

Η Βόρεια Κορέα διεξήγαγε έξι πυρηνικές δοκιμές μεταξύ 2006 και 2017, ενώ έκτοτε συνεχίζει να αναπτύσσει το οπλοστάσιό της παρά τις διεθνείς κυρώσεις. Η Πιονγκγιάνγκ υπεραμύνεται της ανάπτυξης του πυρηνικού της προγράμματος για στρατιωτικούς σκοπούς, επικαλούμενη τις απειλές που ισχυρίζεται ότι αντιμετωπίζει από τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους, συμπεριλαμβανομένης της Νότιας Κορέας. Τον Ιανουάριο, ο Κιμ Γιονγκ Ουν είχε διαμηνύσει πως το πυρηνικό πρόγραμμα της Βόρειας Κορέας θα συνεχιστεί «επ’ αόριστον».

Από την πλευρά του, ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε πρωτόγνωρες επαφές με τον Κιμ Γιονγκ Ουν κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του στον Λευκό Οίκο, έχει εκφράσει βούληση να επαναλάβει τις συναντήσεις του με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας – «έναν έξυπνο άνθρωπο», όπως έχει πει.

Οι δυο ηγέτες συναντήθηκαν για πρώτη φορά σε μια ιστορική σύνοδο κορυφής τον Ιούνιο του 2018 στη Σιγκαπούρη, ακολούθως στο Ανόι του Βιετνάμ τον Φεβρουάριο του 2019 και για τελευταία φορά στην αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη μεταξύ Νότιας και Βόρειας Κορέας τον Ιούνιο του 2019.

Θετικός σε μια επικείμενη συνάντηση ο Νοτιοκορεάτης πρωθυπουργός

Ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας δήλωσε ότι θα αποδεχόταν μια συμφωνία μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Κιμ Γιονγκ Ουν, στην οποία η Βόρεια Κορέα θα συμφωνούσε να «παγώσει» την παραγωγή πυρηνικών όπλων, αντί να τα εγκαταλείψει πλήρως.

Ο Λι Τζε Μιόνγκ δήλωσε στο BBC ότι η Βόρεια Κορέα κατασκευάζει 15-20 πυρηνικά όπλα τον χρόνο, και ότι μια τέτοια «ενδιάμεση επείγουσα λύση» θα ήταν μια «ρεαλιστική και εφικτή εναλλακτική» σε σχέση με την πλήρη αποπυρηνικοποίηση — τουλάχιστον προς το παρόν.

Η Βόρεια Κορέα ανακήρυξε τον εαυτό της πυρηνική δύναμη το 2022 και ορκίστηκε ότι δεν θα εγκαταλείψει ποτέ το πυρηνικό της οπλοστάσιο.

«Εφόσον δεν εγκαταλείπουμε τον μακροπρόθεσμο στόχο της αποπυρηνικοποίησης, θεωρώ ότι υπάρχουν σαφή οφέλη στο να σταματήσει η Βόρεια Κορέα την ανάπτυξη πυρηνικών και πυραύλων», δήλωσε ο Λι Τζε Μιόνγκ. «Το ερώτημα είναι αν επιμένουμε σε ατελέσφορες προσπάθειες προς τον τελικό στόχο ή αν θέτουμε πιο ρεαλιστικούς στόχους και καταφέρνουμε να πετύχουμε κάποιους από αυτούς», πρόσθεσε.

Νέος πρόεδρος, νέα προσέγγιση

Ο Λι Τζε Μιόνγκ, που ανέλαβε την προεδρία τον Ιούνιο, δηλώνει ότι επιθυμεί ειρηνικές σχέσεις με τη Βόρεια Κορέα και αποκλιμάκωση της έντασης, η οποία είχε ενταθεί υπό την προηγούμενη κυβέρνηση του Γιουν Σοκ Γεόλ, ο οποίος καθαιρέθηκε πέρυσι για προσπάθεια επιβολής στρατιωτικού νόμου.

Ο πρόεδρος Λι έχει εκφράσει την επιθυμία του να επαναληφθούν οι συνομιλίες Τραμπ – Κιμ, που κατέρρευσαν το 2019 όταν οι ΗΠΑ ζήτησαν από τη Βόρεια Κορέα να διαλύσει τις πυρηνικές της εγκαταστάσεις.

Ο Λι είπε στο BBC ότι θεωρεί πιθανή την επαναπροσέγγιση Τραμπ – Κιμ, καθώς φαίνεται πως υπάρχει κάποιος βαθμός αμοιβαίας εμπιστοσύνης. Αυτό, είπε, θα μπορούσε να ωφελήσει τη Νότια Κορέα και να συμβάλει στην παγκόσμια ειρήνη και ασφάλεια.

Διεθνείς ισορροπίες και το δίλημμα της Κορέας

Ο πρόεδρος Λι μίλησε στο BBC από το γραφείο του στη Σεούλ, λίγο πριν το ταξίδι του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Αν και η Νότια Κορέα κατέχει την προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, ο Λι απέφυγε να δηλώσει ευθέως ότι ο ΟΗΕ αποτυγχάνει, παρά τις επανειλημμένες αποτυχίες να επιβληθούν κυρώσεις στη Βόρεια Κορέα λόγω μπλοκαρίσματος από Κίνα και Ρωσία.

«Είναι ξεκάθαρο πως ο ΟΗΕ υστερεί όταν πρόκειται να δημιουργήσει έναν πραγματικά ειρηνικό κόσμο», είπε. «Ωστόσο, συνεχίζει να επιτελεί πολλές σημαντικές λειτουργίες.»

Σχετικά με την Κίνα, ο Λι δήλωσε ότι δεν έχει στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι υποστηρίζει το πυρηνικό πρόγραμμα του Βορρά, αν και πρόσφατη επίσκεψη του Κιμ στο Πεκίνο — όπου παρευρέθηκε και ο Πούτιν — δεν περιλάμβανε καμία δημόσια αναφορά στο θέμα των πυρηνικών.

Ο Λι παραδέχτηκε ότι η προσέγγιση Κίνας – Ρωσίας – Βόρειας Κορέας θέτει τη Νότια Κορέα «σε πολύ δύσκολη θέση».

«Το να βλέπουμε αυτές τις τρεις χώρες να πλησιάζουν τόσο πολύ είναι σαφώς ανεπιθύμητο για εμάς», είπε. Προανήγγειλε πως θα συνεχίσει να συνεργάζεται στενά με τις ΗΠΑ και την Ιαπωνία.

Η λεπτή ισορροπία ανάμεσα σε ΗΠΑ και Κίνα

Η Νότια Κορέα ανέκαθεν ισορροπούσε ανάμεσα στις ΗΠΑ (στρατιωτικός σύμμαχος) και την Κίνα (βασικός εμπορικός εταίρος) — αλλά αυτό γίνεται όλο και πιο δύσκολο.

Αν και ο Λι δήλωσε πρόσφατα ότι θα σταθεί στο πλευρό των ΗΠΑ στη νέα παγκόσμια τάξη, είναι εμφανές ότι θέλει να αποφύγει τη δημιουργία εχθρών.

Ο πρώην αριστερός και σκληροπυρηνικός ηγέτης της αντιπολίτευσης εμφανίζεται πλέον ως κεντρώος, με προσεκτικό λόγο και στρατηγικές τοποθετήσεις, καθώς προσπαθεί να καθορίσει τη θέση της Νότιας Κορέας σε έναν αλλαγμένο γεωπολιτικό χάρτη.

«Ο κόσμος διαιρείται σε δύο στρατόπεδα, και η Νότια Κορέα βρίσκεται ακριβώς στα σύνορα», είπε. «Η θέση μας είναι εξαιρετικά εύθραυστη. Όμως τα στρατόπεδα δεν μπορούν να κλείσουν εντελώς τις πόρτες τους — μπορούμε να τοποθετηθούμε κάπου ενδιάμεσα».

Η Ρωσία, η Ουκρανία και η διπλωματία

Ακόμα και για τη Ρωσία — που έχει δημιουργήσει στρατιωτική συνεργασία με τη Βόρεια Κορέα στον πόλεμο της Ουκρανίας — ο Λι δεν αποκλείει μια μελλοντική σχέση.

«Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία πρέπει να καταδικαστεί και ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει το συντομότερο δυνατό», είπε.

«Αλλά οι διακρατικές σχέσεις δεν είναι ποτέ απλές. Αναζητούμε τρόπους να συνεργαζόμαστε όπου μπορούμε και να συνυπάρχουμε ειρηνικά.»

Διπλωματικά επεισόδια με τις ΗΠΑ και το εμπόριο

Τον Αύγουστο, ο Λι επισκέφθηκε τον Λευκό Οίκο και φάνηκε να γοητεύει τον Τραμπ. Κατάφερε να μειώσει τους δασμούς στα κορεατικά προϊόντα στο 15%, αλλά οι εμπορικές διαπραγματεύσεις πάγωσαν στη συνέχεια.

Μάλιστα, πριν δύο εβδομάδες, οι υπάλληλοι της υπηρεσία μετανάστευσης έκαναν «ντου» σε εργοστάσιο της Hyundai στις ΗΠΑ συλλαμβάνοντας εκατοντάδες Νοτιοκορεάτες εργαζόμενους με τον ισχυρισμό πως ήταν παράτυποι, προκαλώντας τριγμούς στις σχέσεις των δύο κρατών.

«Ως πρόεδρος, νιώθω βαθύ αίσθημα ευθύνης για την κακομεταχείριση των πολιτών μας», είπε. Χαρακτήρισε το επεισόδιο «σοκαριστικό» και εκτίμησε ότι οι κορεατικές εταιρείες θα είναι πλέον πιο επιφυλακτικές ως προς τις επενδύσεις στις ΗΠΑ.

Παρ’ όλα αυτά, πιστεύει ότι το επεισόδιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ενίσχυση της σχέσης με την Ουάσινγκτον. «Υπάρχει μια κορεατική παροιμία που λέει: "Μετά τη βροχή, το έδαφος σκληραίνει."»