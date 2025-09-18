Μεγάλοι σεισμοί σε Ρωσία και Ινδονησία - Προειδοποίηση για τσουνάμι

Η σεισμική δόνηση στη χερσόνησο Καμτσάτκα είχε μέγεθος 7,8 βαθμών...

Δύο μεγάλοι σεισμοί έπληξαν σήμερα τη Ρωσία και την Ινδονησία.

Πιο αναλυτικά, σεισμική δόνηση μεγέθους 7,8 βαθμών σημειώθηκε στη χερσόνησο Καμτσάτκα, στη ρωσική Άπω Ανατολή, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC) και το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS).

Το επίκεντρο εντοπίζεται στα ανοικτά της ανατολικής ακτής και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε περίπου 10 χιλιόμετρα.

Έχει εκδοθεί προειδοποίηση για τον κίνδυνο πρόκλησης τσουνάμι.

Tsunami advisory issued after 7.8 magnitude earthquake in Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia – US Tsunami warning system pic.twitter.com/I4GS9uaUn2 — TRT World (@trtworld) September 18, 2025

Άλλος μεγάλος σεισμός έπληξε την Ινδονησία, με τη δόνηση να έχει μέγεθος 6,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και εστιακό βάθος 24 χιλιομέτρων σύμφωνα με τον «Οργανισμό Μετεωρολογίας, Κλιματολογίας και Γεωφυσικής» της Ινδονησίας. Ο Οργανισμός εκτιμά πως δεν υπάρχει κίνδυνος για τσουνάμι.