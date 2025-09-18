Μεγάλοι σεισμοί σε Ρωσία και Ινδονησία - Προειδοποίηση για τσουνάμι

Δύο μεγάλοι σεισμοί έπληξαν σήμερα τη Ρωσία και την Ινδονησία.
Πιο αναλυτικά, σεισμική δόνηση μεγέθους 7,8 βαθμών σημειώθηκε στη χερσόνησο Καμτσάτκα, στη ρωσική Άπω Ανατολή, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC) και το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS).
Το επίκεντρο εντοπίζεται στα ανοικτά της ανατολικής ακτής και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε περίπου 10 χιλιόμετρα.
Έχει εκδοθεί προειδοποίηση για τον κίνδυνο πρόκλησης τσουνάμι.
Άλλος μεγάλος σεισμός έπληξε την Ινδονησία, με τη δόνηση να έχει μέγεθος 6,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και εστιακό βάθος 24 χιλιομέτρων σύμφωνα με τον «Οργανισμό Μετεωρολογίας, Κλιματολογίας και Γεωφυσικής» της Ινδονησίας. Ο Οργανισμός εκτιμά πως δεν υπάρχει κίνδυνος για τσουνάμι.
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας