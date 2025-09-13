Ανησυχία από τον σεισμό 7,4 βαθμών στην Καμτσάκα

Δεν υπάρχει κίνδυνος για την πρόκληση τσουνάμι, μετά από το σεισμό 7,4 βαθμών που έγινε σήμερα κοντά στην ανατολική ακτή της χερσονήσου Καμτσάτκα στη ρωσική Άπω Ανατολή, σύμφωνα με το Κέντρο Προειδοποίησης για Τσουνάμι του Ειρηνικού (PTWC) της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ που έχει την έδρα του στη Χαβάη.
Το Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ (USGS) κατέγραψε το μέγεθος του σεισμού στους 7,4 βαθμούς, με εστιακό βάθος 39,5 χιλιομέτρων.
Το Ερευνητικό Κέντρο της Γερμανίας για τις Γεωεπιστήμες (GFZ) είχε προηγούμενα ανακοινώσει ένταση 7,1 βαθμών και εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων για τον ίδιο σεισμό.
Το Κέντρο Προειδοποίησης για Τσουνάμι είχε επίσης προηγούμενα ανακοινώσει ότι υπήρχε ο κίνδυνος πρόκλησης πιθανού τσουνάμι από τον ίδιο σεισμό.
Στην Ιαπωνία, νοτιοδυτικά της χερσονήσου Καμτσάτκα, δεν εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο NHK, που επικαλέστηκε την Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ιαπωνίας (JMA).
