Βόρεια Κορέα: Εκτελέσεις πολιτών που βλέπουν ταινίες από το εξωτερικό

Το Γραφείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ καταγγέλλει τη Βόρεια Κορέα για απαράδεκτες συνθήκες ζωής, με καταναγκαστική εργασία και εκτελέσεις για κάθε αφορμή

Έρευνα του Γραφείου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ αποκαλύπτει ότι το καθεστώς της Πιονγκγιάνγκ έχει μετατρέψει σε «απόλυτο κανόνα» τη θανατική ποινή με κάθε αφορμή, περιορίζοντας τις ελευθερίες των πολιτών.

Η έρευνα αναφέρει ότι εδώ και μια δεκαετία η Β. Κορέα έχει αυστηροποιήσει τον έλεγχο σε όλες τις πτυχές της καθημερινότητας, σύμφωνα με το BBC. «Κανένας άλλος πληθυσμός δεν υπόκειται σε τέτοιους περιορισμούς στον σημερινό κόσμο», καταλήγει, προσθέτοντας ότι η επιτήρηση έχει γίνει «πιο διαδεδομένη», εν μέρει χάρη στις τεχνολογικές εξελίξεις.

Ο Ύπατος Αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Βόλκερ Τούρκ, δήλωσε ότι αν η κατάσταση αυτή συνεχιστεί, οι Βορειοκορεάτες «θα υποστούν ακόμη περισσότερο τα δεινά, τη βίαιη καταστολή και τον φόβο που έχουν υπομείνει για τόσο καιρό».

Η έκθεση, η οποία βασίζεται σε περισσότερες από 300 συνεντεύξεις με άτομα που διέφυγαν από τη Βόρεια Κορέα τα τελευταία 10 χρόνια, διαπίστωσε ότι η θανατική ποινή χρησιμοποιείται όλο και πιο συχνά.

Από το 2015 έχουν θεσπιστεί τουλάχιστον έξι νέοι νόμοι που επιτρέπουν την επιβολή της ποινής. Ένα από τα εγκλήματα που μπορούν πλέον να τιμωρηθούν με θάνατο είναι η παρακολούθηση και η διανομή περιεχομένου ξένων μέσων ενημέρωσης, όπως ταινίες και τηλεοπτικές σειρές, καθώς ο Κιμ Γιονγκ Ουν προσπαθεί να περιορίσει την πρόσβαση των πολιτών στην ενημέρωση. Η Πιονγκγιάνγκ το καταφέρνει έως τώρα.

Οι ερωτώμενοι δήλωσαν πως όταν ήρθε στην εξουσία το 2011 ο Κιμ Γιονγκ-Ουν μετά τον θάνατο του πατέρα του, ο ίδιος υποσχέθηκε στον απλό λαό ότι δεν θα χρειάζεται να «σφίξει το ζωνάρι». Με άλλα λόγια δεσμευόταν να βελτιώσει τη ζωή των πολιτών και να προστατεύσει τη χώρα τους από κάθε πυρηνική απειλή από το εξωτερικό. Ωστόσο, η ποιότητα ζωής των Βορειοκορεατών είναι χειρότερη από το 2019, όταν και η Β. Κορέα απομονώθηκε διπλωματικά από τις χώρες της Ευρώπης.

Σχεδόν όλοι οι συνεντευξιαζόμενοι από το Γραφείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ δήλωσαν ότι δεν είχαν αρκετό φαγητό με τα τρία γεύματα ανά ημέρα να θεωρούνται «προνόμιο».

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού, πολλοί από τους φυγάδες ανέφεραν ότι υπήρχε σοβαρή έλλειψη τροφίμων και ότι άνθρωποι σε όλη τη χώρα πέθαναν από την πείνα. Επίσης, κατέστησε το καθεστώς κατέστησε σχεδόν αδύνατη τη διαφυγή από τη χώρα, ενισχύοντας τους ελέγχους στα σύνορα με την Κίνα και διατάζοντας τα στρατεύματα να πυροβολούν όσους προσπαθούσαν να τα περάσουν.

«Στις αρχές της θητείας του Κιμ Γιονγκ Ουν, είχαμε κάποιες ελπίδες, αλλά αυτές δεν κράτησαν για πολύ», δήλωσε μια νεαρή γυναίκα που δραπέτευσε το 2018 σε ηλικία 17 ετών. «Η κυβέρνηση σταδιακά εμπόδισε τους πολίτες να ζουν ανεξάρτητα και η ίδια η ζωή έγινε καθημερινό μαρτύριο», κατέθεσε στους ερευνητές.

Η έκθεση του ΟΗΕ ανέφερε ότι «τα τελευταία 10 χρόνια η κυβέρνηση ασκεί σχεδόν απόλυτο έλεγχο στους πολίτες, στερώντας τους τη δυνατότητα να λαμβάνουν τις δικές τους αποφάσεις», είτε αυτές αφορούσαν οικονομικά, κοινωνικά ή πολιτικά ζητήματα. Η έκθεση πρόσθεσε ότι οι βελτιώσεις στην τεχνολογία παρακολούθησης συνέβαλαν στην επίτευξη αυτού του στόχου.

Ένας από τους συνεντευξιαζόμενους είπε στους ερευνητές ότι αυτές οι κυβερνητικές καταστολές είχαν ως στόχο «να κλείσουν τα μάτια και τα αυτιά των ανθρώπων». «Είναι μια μορφή ελέγχου που αποσκοπεί στην εξάλειψη ακόμη και των παραμικρών σημείων δυσαρέσκειας ή διαμαρτυρίας», ανέφεραν, μιλώντας ανώνυμα.

Η έκθεση διαπίστωσε επίσης ότι η κυβέρνηση χρησιμοποιεί περισσότερη καταναγκαστική εργασία απ' ό,τι πριν μια δεκαετία. Άτομα από φτωχές οικογένειες στρατολογούνται σε «ταξιαρχίες» για να εκτελούν σωματικά απαιτητικές εργασίες, όπως έργα κατασκευής ή εξόρυξης.

Οι εργαζόμενοι ελπίζουν ότι αυτό θα βελτιώσει την κοινωνική τους θέση, αλλά η εργασία είναι επικίνδυνη και οι θάνατοι είναι συνηθισμένοι. Ωστόσο, αντί να βελτιώσει την ασφάλεια των εργαζομένων, η κυβέρνηση εξυμνεί τους θανάτους, χαρακτηρίζοντάς τους ως θυσία στον... Κιμ Γιονγκ Ουν. Τα τελευταία χρόνια έχει στρατολογήσει ακόμη και χιλιάδες ορφανά και άστεγα παιδιά, σύμφωνα με την έκθεση.

Η τελευταία έρευνα ακολουθεί μια πρωτοποριακή έκθεση της επιτροπής έρευνας του ΟΗΕ το 2014, η οποία διαπίστωσε, για πρώτη φορά, ότι η κυβέρνηση της Βόρειας Κορέας διέπραττε εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Μερικές από τις πιο σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων διαπιστώθηκε ότι λαμβάνουν χώρα στα πολιτικά στρατόπεδα συγκέντρωσης της χώρας, όπου οι άνθρωποι μπορούν να φυλακιστούν ισόβια και να «εξαφανιστούν».

Η φετινή έκθεση διαπιστώνει ότι τουλάχιστον τέσσερα από αυτά τα στρατόπεδα εξακολουθούν να λειτουργούν, ενώ οι κρατούμενοι σε κανονικές φυλακές εξακολουθούν να υποβάλλονται σε βασανιστήρια και κακομεταχείριση.

Πολλοί δραπέτες δήλωσαν ότι είχαν δει κρατούμενους να πεθαίνουν από κακομεταχείριση, υπερβολική εργασία και υποσιτισμό, αν και ο ΟΗΕ άκουσε για «περιορισμένες βελτιώσεις» στις εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένης «μιας μικρής μείωσης της βίας από τους φρουρούς», καθώς και ενός νέου νόμου που εισάγει θετικά μέτρα για καλύτερη απονομή δικαιοσύνης.

Ο ΟΗΕ ζητά να παραπεμφθεί η υπόθεση στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης. Ωστόσο, για να συμβεί αυτό, θα πρέπει να παραπεμφθεί από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Από το 2019, δύο από τα μόνιμα μέλη του, η Κίνα και η Ρωσία, έχουν επανειλημμένα μπλοκάρει τις προσπάθειες επιβολής νέων κυρώσεων στη Βόρεια Κορέα.