Νέα πρωθυπουργός στο Νεπάλ μετά την εξέγερση της Gen Z

Η πρώην πρόεδρος του Ανώτατου Δικαστηρίου του Νεπάλ Σουσίλα Κάρκι ορκίστηκε σήμερα, βράδυ Παρασκευής (τοπική ώρα), πρωθυπουργός της υπηρεσιακής κυβέρνησης της χώρας μετά την παραίτηση του πρωθυπουργού Σάρμα Όλι την Τετάρτη, η οποία ήρθε ως αποτέλεσμα της εξέγερσης των νέων του Νεπάλ με βίαιες διαδηλώσεις κατά της διαφθοράς.

«Συγχαρητήρια! Εύχομαι σε εσάς και στη χώρα επιτυχία», της είπε ο πρόεδρος της χώρας Ραμτσάντρα Παουντέλ μετά από μια σύντομη τελετή που κατέγραφαν οι κάμερες της κρατικής τηλεόρασης.

Υπενθυμίζεται ότι η Σουσίλα Κάρκι ήταν μια πρόταση των διαδηλωτών για την μεταβατική πρωθυπουργία, κατά τη διάρκεια των εκτεταμένων διαπραγματεύσεων που έλαβαν χώρα με την προεδρία και τον στρατό της χώρας.

Ήταν η πρώτη γυναίκα που διετέλεσε πρόεδρος του Ανώτατου Δικαστηρίου του Νεπάλ και η Gen Z τη θεωρεί «φωνή» κατά της διαφθοράς. Σύμφωνα με πληροφορίες του Al Jazeera και άλλων μέσων, υπήρξε συμφωνία των ηγετών των πρόσφατων διαδηλώσεων με τις αρχές, για να διαλυθεί το κοινοβούλιο της χώρας και να προχωρήσει νόμιμα ο διορισμός της Κάρκι στην πρωθυπουργία της χώρας.

Τουλάχιστον 51 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 1.300 τραυματίστηκαν κατά το νεανικό ξεσηκωμό που έλαβε χώρα τη Δευτέρα και την Τρίτη, 8 και 9 Σεπτεμβρίου.