Πολύνεκρες πλημμύρες στο Μπαλί - Οι χειρότερες της δεκαετίας

Το Μπαλί και η Νούσα Τενγκάρα αντιμετώπισαν μια τεράστια θεομηνία, με τουλάχιστον 14 νεκρούς από τις ορμητικές πλημμύρες.

Το Μπαλί της Ινδονησίας ήρθε τη Πέμπτη αντιμέτωπο με τις χειρότερες πλημμύρες που αντιμετώπισε το νησί εδώ και μια δεκαετία.

Τουλάχιστον 14 νεκροί είναι ο τελευταίος απολογισμός των τοπικών αρχών με τις καταρρακτώδεις βροχές να οδηγούν τα ποτάμια σε κατάρρευση και οι ταμιευτήρες τους να μη μπορούν να συγκρατήσουν τα ορμητικά ποτάμια. Η βροχή σταμάτησε και πλέον οι διασώστες συνεχίζουν τις έρευνες στα συντρίμμια. Ενδεικτικά δύο άνθρωποι αγνοούνται στη περιοχή του Ντενπασάρ, σε μια περιοχή όπου σκοτώθηκαν οκτώ από τους νεκρούς.

Ήδη από τη Τρίτη οι κάτοικοι εκκένωσαν τα σπίτια και τα χωριά τους, καθώς είδαν τις περιουσίες τους να καταστρέφονται.

Η επαρχιακή κυβέρνηση του Μπαλί κήρυξε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης για το νησί για μία εβδομάδα, ενώ ο Ινδονησιανός πρόεδρος Πραμπόβο Σουμπιάντο εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων της πρωτόγνωρης καταστροφής.

Ο Νίομαν Σιντακάρια, επικεφαλής των υπηρεσιών αναζήτησης και διάσωσης του Μπαλί, δήλωσε στο τοπικό πρακτορείο ειδήσεων Antara, ότι οι ομάδες διάσωσης δεν καταφέρνουν να προσεγγίσουν τα πλημμυρισμένα χωριά, καθώς ακόμα και τα φορτηγά περνούν μετ' εμποδίων από τις πλημμυρισμένες περιοχές.

Severe flooding hit Bali after torrential rain, leaving at least two dead and residents wading through chest-high water. pic.twitter.com/q0I52kHOds — AccuWeather (@accuweather) September 10, 2025

Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι δύο άνθρωποι πέθαναν από ηλεκτροπληξία στη περιοχή του Τζεμπράνα, οκτώ άνθρωποι πέθαναν στην πρωτεύουσα του Μπαλί, το Ντενπασάρ, τρεις πολίτες άφησαν τη τελευταία τους πνοή στο Γκιανγιάρ, ενώ ένας πολίτης πνίγηκε στο Μπατούνγκ.

Ταυτόχρονα, 75 άνθρωποι μεταφέρθηκαν σε προσωρινά καταφύγια στη Τζεμπράνα ενώ δύο κτήρια κατέρρευσαν στη Ντενπασάρ.

Εκτός από το Μπαλί, και άλλα νησιά της χώρας επλήγησαν από τις καταρρακτώδεις βροχές. Ενδεικτικά, στην επαρχία της ανατολικής Νούσα Τενγκάρα, τουλάχιστον τρεις άνθρωποι πέθαναν, άλλοι δύο τραυματίστηκαν και άλλοι τέσσερις αγνοούνται, σύμφωνα με τις υπηρεσίες πολιτικής προστασίας.

Το Μπαλί παραμένει σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, αν και οι βροχοπτώσεις είναι ήδη λιγότερο έντονες. Οι αρχές σε μια πρώτη εκτίμηση των αιτιών των καταστροφών στη χώρα, σύμφωνα με το BBC, τονίζουν ότι οι πλημμύρες είναι ένα σύνηθες φαινόμενο στη χώρα ειδικά την περίοδο που οι βροχοπτώσεις κορυφώνονται, ωστόσο η κλιματική αλλαγή επιδείνωσε τα προβλήματα.

Στο Μπαλί, το οποίο δέχθηκε 385 χιλ. βροχής το τελευταίο 24ωρο σύμφωνα με τον μετεωρολογικό σταθμό της πόλης, οι επιχειρήσεις και τα ξενοδοχεία αντιμετωπίζουν προβλήματα, σε συνδυασμό με τις κακές υποδομές και τα προβλήματα στην συγκομιδή σκουπιδιών.