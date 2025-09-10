Αποδράσεις πολιτικών με ελικόπτερα και μεταβατική πρωθυπουργός στο Νεπάλ

Η πρώην πρόεδρος του Αναιρετικού Δικαστηρίου ανακοίνωσε ότι αποδέχθηκε το αίτημα των διαδηλωτών να αναλάβει επικεφαλής της μεταβατικής κυβέρνησης της χώρας.

Πολλοί πολιτικοί και κυβερνητικοί αξιωματούχοι διέφυγαν με ελικόπτερα από τους δρόμους του Κατμαντού για να γλιτώσουν από την οργή του εξεγερμένου πλήθους. Βίντεο που έγιναν viral στα social media δείχνουν τους αξιωματούχους να προσπαθούν να μπουν σε ελικόπτερα του στρατού κρεμασμένοι από σχοινιά, την ώρα που διαδηλωτές επιχειρούσαν να τους λιντσάρουν.

Η πρώην πρόεδρος του Αναιρετικού Δικαστηρίου του Νεπάλ Σουσίλα Κάρκι, η μοναδική γυναίκα που έχει αναδειχθεί σε αυτό το αξίωμα μέχρι σήμερα, ανακοίνωσε την Τετάρτη μιλώντας στο τηλεοπτικό κανάλι CNN News18, ότι «αποδέχθηκε το αίτημα των διαδηλωτών να αναλάβει επικεφαλής της μεταβατικής κυβέρνησης της χώρας». Η 73χρονη Κάρκι, που χαίρει σεβασμού στη χώρα, είχε πει νωρίτερα ότι όλες οι πλευρές θα πρέπει «να ενωθούν για να βρεθεί μια διέξοδος στην κρίση».

Νωρίτερα, ο αρχηγός του γενικού επιτελείου στρατού του Νεπάλ στρατηγός Ασόκ-Ρατζ Σιγκντέλ, είχε συνομιλίες με διάφορες προσωπικότητες της χώρας, μεταξύ των οποίων ήταν οι εκπρόσωποι των διαδηλωτών που ανάγκασαν σε παραίτηση τον πρωθυπουργό Χάτζα Σαρμά-Όλι. «Ο αρχηγός του στρατού ξεκίνησε συνομιλίες με διάφορες πλευρές και συνάντησε εκπροσώπους της GenZ», είπε ο εκπρόσωπός του, Ρατζαράμ Μπάσνετ.

Από την Τρίτη, ο στρατηγός Σιγκντέλ κάλεσε «όλες τις ομάδες που εμπλέκονται στις διαδηλώσεις να ηρεμήσουν και να ξεκινήσουν διάλογο». Ο πρόεδρος του Νεπάλ Ραμτσάντρα Παουντέλ ζήτησε επίσης «από όλον τον κόσμο να συνεργαστεί» ώστε να βρεθεί «μια ειρηνική λύση σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση της χώρας».

Ο στρατός επιτηρεί αυστηρά την απαγόρευση κυκλοφορίας που επιβλήθηκε «μέχρι νεοτέρας», ώστε να ηρεμήσουν τα πνεύματα. Ένοπλοι στρατιώτες, με άρματα και τεθωρακισμένα οχήματα έχουν αναπτυχθεί στους δρόμους, ανάμεσα στα πυρπολημένα αυτοκίνητα και τα λεηλατημένα καταστήματα.

Σύμφωνα με την αστυνομία, περισσότεροι από 13.500 κρατούμενοι δραπέτευσαν από τα σωφρονιστικά ιδρύματα όπου κρατούνταν κατά τη διάρκεια των αντικυβερνητικών ταραχών. Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Μπινόντ Γκίμιρ, είπε ότι τρεις αστυνομικοί σκοτώθηκαν.

Οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις, που βρίσκονταν ήδη στην τρίτη ημέρα τους, είχαν μετατραπεί σε βίαιες συγκρούσεις στο κέντρο της Κατμαντού, της πρωτεύουσας της ασιατικής χώρας. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, έως την Τετάρτη είχαν καταγραφεί τουλάχιστον 19 νεκροί και πάνω από 500 τραυματίες στις συγκρούσεις γύρω από το Κοινοβούλιο και άλλες περιοχές.

Η σύζυγος πρώην αναπληρωτή πρωθυπουργού κάηκε ζωντανή. Διαδηλωτές έφτασαν στο σπίτι του Τζαλανάθ Κανάλ και το πυρπόλησαν. Εκείνη την ώρα βρισκόταν μέσα η σύζυγός του Ραμπί Λατζμί-Τσιτρακάρ η οποία κάηκε ζωντανή, παρά τις προσπάθειες να την απεγκλωβίσουν. Την Τετάρτη σε μία από τις πιο σοκαριστικές σκηνές των τελευταίων ετών, διαδηλωτές φέρεται να επιτέθηκαν στον 65χρονο αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και υπουργό Οικονομικών Μπισνού Παουντέλ, να τον λίντσαραν δημόσια και και τον περιέφεραν γυμνό στους δρόμους του Κατμαντού. Πυρπολήθηκαν υπουργικές κατοικίες και κομματικά γραφεία, με κάποιους αγνώστους να επιδίδονται σε πλιάτσικο.