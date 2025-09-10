Αθήνα, 26°C
Πέμπτη, 11 Σεπτεμβρίου, 2025
Νετανιάχου
Ronen Zvulun/Pool Photo via AP

Νέες «διαταγές» Νετανιάχου προς Κατάρ: Βρείτε και χτυπήστε τους ηγέτες της Χαμάς

ΑΣΙΑ/ΕΙΡΗΝΙΚΟΣ
efsyn.gr
Παράλληλα ο πρωθυπουργός και ΥΠΕΞ του Κατάρ σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν μπιν Τζάσιμ αλ Θάνι, δήλωσε στο CNN ότι εξετάζεται συλλογική αντίδραση στην επιθετικότητα του Ισραήλ,

Αδιαφορώντας επιδεικτικά για τις διεθνείς αντιδράσεις για την ισραηλινή επίθεση στη Ντόχα εναντίον ηγετών του παλαιστινιακού κινήματος Χαμάς, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου απηύθυνε την Τετάρτη αυστηρό μήνυμα στο Κατάρ και όχι μόνο. «Λέω στο Κατάρ και σε όσες χώρες υποθάλπουν τρομοκράτες: πρέπει είτε να τους απελάσετε είτε να τους οδηγήσετε ενώπιον της δικαιοσύνης. Γιατί αν δεν το κάνετε, θα το κάνουμε εμείς», τόνισε ο ισραηλινός πρωθυπουργός σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του.

Με αφορμή τη συμπλήρωση, την Πέμπτη, 24 ετών από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της Αλ Κάιντα στις ΗΠΑ το 2001, ο Νετανιάχου συνέκρινε τις επιθέσεις του Ισραήλ με τις επιχειρήσεις που διεξήγαγαν οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις μετά την 11η Σεπτεμβρίου. «Έχουμε κι εμείς μια 11η Σεπτεμβρίου», είπε. «Θυμόμαστε την 7η Οκτωβρίου (2023). Εκείνη την ημέρα, ισλαμιστές τρομοκράτες διέπραξαν τη χειρότερη θηριωδία εναντίον του εβραϊκού λαού από την εποχή του Ολοκαυτώματος», συμπλήρωσε.

«Κάναμε ακριβώς ό,τι έκαναν οι ΗΠΑ όταν κυνήγησαν τους τρομοκράτες της Αλ Κάιντα στο Αφγανιστάν, όταν πήγαν και σκότωσαν τον Οσάμα μπιν Λάντεν στο Πακιστάν», δήλωσε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ. Υποστήριξε επίσης ότι οι χώρες που χειροκρότησαν τις ΗΠΑ για την εξόντωση του Οσάμα μπιν Λάντεν θα πρέπει να ντρέπονται που καταδικάζουν το Ισραήλ.

Το Κατάρ εξετάζει «συλλογική απάντηση» στην επίθεση του Ισραήλ στη Ντόχα

Παράλληλα ο πρωθυπουργός και ΥΠΕΞ του Κατάρ, ο σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν μπιν Τζάσιμ αλ Θάνι, δήλωσε την Τετάρτη στο CNN ότι εξετάζεται συλλογική αντίδραση στην επιθετικότητα του Ισραήλ, στον απόηχο των ισραηλινών πληγμάτων στην Ντόχα εναντίον ηγετών της Χαμάς.

Υποστήριξε ότι το Κατάρ έχει διαβουλεύσεις με συμμάχους του στην περιοχή και εξετάζουν μια μορφή συλλογικής αντίδρασης. «Ελπίζουμε πως θα είναι κάτι ουσιαστικό που θα αποτρέψει το Ισραήλ να συνεχίσει αυτό το μπούλινγκ», είπε μεταξύ άλλων.

Ο πρωθυπουργός του Κατάρ υπογράμμισε εξάλλου πως η ισραηλινή επίθεση δυναμίτισε τις προσπάθειες για επίτευξη συμφωνίας εκεχειρίας στη Γάζα και απελευθέρωσης των ομήρων της Χαμάς. «Νομίζω πως αυτό που έκανε ο (πρωθυπουργός του Ισραήλ) Νετανιάχου χθες ήταν να σκοτώσει κάθε ελπίδα για τους ομήρους», είπε ο σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν μπιν Τζάσιμ αλ Θάνι.

Την Τρίτη το Ισραήλ εξαπέλυσε 12 αεροπορικές επιδρομές με στόχο την πολιτική ηγεσία της Χαμάς, ωστόσο δεν κατάφερε να χτυπήσει την ηγεσία αλλά σκότωσε δύο στελέχη της, τον Χιμάμ αλ-Χάγια, γιο του ηγέτη της Χαμάς στη Γάζα, Χαλίλ αλ-Χάγια, και τον Τζιχάντ Λαμπάντ, διευθυντή του γραφείου του Χαλίλ αλ-Χάγια.

