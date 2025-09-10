Στους 25 οι νεκροί στο Νεπάλ - Άνοιξε το αεροδρόμιο του Κατμαντού

Στους 25 ανέρχονται τα θύματα της βίαιης αστυνομικής καταστολής στο Νεπάλ, την ώρα που οι πολίτες διαδήλωναν για ζητήματα διαφθοράς αλλά και για την λογοκρισία που επέβαλλει η κυβέρνηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό του υπουργείου Υγείας της χώρας.
Ανέφερε επίσης ότι άλλοι 633 άνθρωποι τραυματίστηκαν.
Στο μεταξύ, το αεροδρόμιο του Κατμαντού ξεκίνησε και πάλι τη λειτουργία του, δήλωσε εκπρόσωπος του αεροδρομίου, μία ημέρα μετά το κλείσιμό του λόγω των διαδηλώσεων.
Η απόφαση αυτή έρχεται σε μια χρονική στιγμή που ο στρατός έχει βγει στους δρόμους για να επιβάλλει την τάξη, ενώ η λαϊκή οργή φαίνεται πως έχει υποχωρήσει.
