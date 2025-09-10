Αθήνα, 31°C
Αθήνα
Αίθριος καιρός
31°C
33.6° 30.0°
3 BF
38%
Θεσσαλονίκη
Ελαφρές νεφώσεις
30°C
32.2° 29.5°
2 BF
50%
Πάτρα
Αίθριος καιρός
30°C
30.0° 30.0°
2 BF
57%
Ιωάννινα
Αίθριος καιρός
30°C
29.9° 29.9°
2 BF
39%
Αλεξανδρούπολη
Αίθριος καιρός
27°C
26.9° 26.9°
3 BF
65%
Βέροια
Ελαφρές νεφώσεις
30°C
29.6° 29.6°
3 BF
42%
Κοζάνη
Σποραδικές νεφώσεις
31°C
31.4° 31.4°
2 BF
17%
Αγρίνιο
Αίθριος καιρός
31°C
30.8° 30.8°
2 BF
26%
Ηράκλειο
Αίθριος καιρός
28°C
31.4° 27.8°
3 BF
60%
Μυτιλήνη
Αίθριος καιρός
31°C
31.1° 29.9°
3 BF
31%
Ερμούπολη
Αίθριος καιρός
28°C
28.4° 28.4°
2 BF
47%
Σκόπελος
Αίθριος καιρός
28°C
27.7° 27.7°
2 BF
61%
Κεφαλονιά
Αίθριος καιρός
28°C
27.9° 27.9°
2 BF
69%
Λάρισα
Αίθριος καιρός
32°C
31.9° 31.9°
1 BF
29%
Λαμία
Αίθριος καιρός
32°C
32.2° 32.2°
2 BF
31%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
30°C
29.8° 29.8°
3 BF
54%
Χαλκίδα
Ελαφρές νεφώσεις
33°C
33.8° 32.8°
1 BF
18%
Καβάλα
Ελαφρές νεφώσεις
27°C
27.3° 27.1°
3 BF
63%
Κατερίνη
Ελαφρές νεφώσεις
27°C
27.0° 27.0°
3 BF
71%
Καστοριά
Αραιές νεφώσεις
31°C
31.3° 31.3°
0 BF
32%
ΜΕΝΟΥ
Τετάρτη, 10 Σεπτεμβρίου, 2025
Nepal_1020
Ap Photo

Στους 25 οι νεκροί στο Νεπάλ - Άνοιξε το αεροδρόμιο του Κατμαντού

ΑΣΙΑ/ΕΙΡΗΝΙΚΟΣ
efsyn.gr
Πάνω από 600 είναι οι τραυματίες.

Στους 25 ανέρχονται τα θύματα της βίαιης αστυνομικής καταστολής στο Νεπάλ, την ώρα που οι πολίτες διαδήλωναν για ζητήματα διαφθοράς αλλά και για την λογοκρισία που επέβαλλει η κυβέρνηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό του υπουργείου Υγείας της χώρας.

Ανέφερε επίσης ότι άλλοι 633 άνθρωποι τραυματίστηκαν. 

Στο μεταξύ, το αεροδρόμιο του Κατμαντού ξεκίνησε και πάλι τη λειτουργία του, δήλωσε εκπρόσωπος του αεροδρομίου, μία ημέρα μετά το κλείσιμό του λόγω των διαδηλώσεων.

Η απόφαση αυτή έρχεται σε μια χρονική στιγμή που ο στρατός έχει βγει στους δρόμους για να επιβάλλει την τάξη, ενώ η λαϊκή οργή φαίνεται πως έχει υποχωρήσει.

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Στους 25 οι νεκροί στο Νεπάλ - Άνοιξε το αεροδρόμιο του Κατμαντού

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual