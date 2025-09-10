Υποχωρεί η οργή στο Νεπάλ - Ο στρατός ελέγχει την κατάσταση

Από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης ο στρατός έχει κατέβει στους δρόμους για να επιβάλλει την τάξη, η οποία φαίνεται πως επανέρχεται μετά από δύο μέρες χάους.

Φαίνεται να κατευνάστηκε η οργή του λαού του Νεπάλ, μετά από δύο μέρες έκρυθμης κατάστασης στη χώρα, ενώ ο στρατός βρίσκεται στους δρόμους και δείχνει να ελέγχει την κατάσταση, διατάζοντας τους πολίτες να μείνουν στα σπίτια τους.

Τις πρώτες πρωινές ώρες οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας φύλαγαν τα κεντρικά σημεία του Κατμαντού, δίνοντας την εντύπωση ότι η κατάσταση άρχισε να σταθεροποιείται, μετά από ημέρες βίας και χάους, όπου κάηκαν κυβερνητικά κτίρια και πολιτικοί προπηλακίστηκαν.

Οι στρατιώτες ενημέρωναν τους πολίτες για την απαγόρευση κυκλοφορίας, ενώ έλεγχαν οχήματα και πεζούς.

Ο στρατός είχε προειδοποιήσει από το βράδυ της Τρίτης ότι οι δυνάμεις ασφαλείας είναι αποφασισμένες να διατηρήσουν τη δημόσια τάξη.

Στο Νεπάλ, ο στρατός κινητοποιείται σπάνια και αρχικά είχε μείνει στους στρατώνες, αλλά η αδυναμία της αστυνομίας να ελέγξει την κατάσταση τους οδήγουσε στους δρόμους.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του στρατού, 27 ύποπτοι για τις λεηλασίες συνελήφθησαν.

Νωρίτερα την Τρίτη, οι διαδηλώσεις έγιναν ακόμα πιο βίαιες, με τους διαδηλωτές να βάζουν φωτιά σε κυβερνητικά κτίρια και κατοικίες πολιτικών, ενώ επιτέθηκαν και σε πολιτικούς ηγέτες. Καθώς η αγανάκτηση για την πολιτική ελίτ της χώρας αυξανόταν, ο πρωθυπουργός υπέβαλε την παραίτησή του, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να ανακόψει τη λαϊκή οργή.

Δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές παρέμειναν στους δρόμους, αποκλείοντας οδούς και καταλαμβάνοντας κυβερνητικές εγκαταστάσεις. Ελικόπτερα του στρατού μετέφεραν υπουργούς σε ασφαλή τοποθεσία.

Την ίδια μέρα, εκατοντάδες κρατούμενοι απέδρασαν από φυλακές του Κατμαντού και άλλες πόλεις, καθώς οι αστυνομικοί εγκατέλειψαν τις θέσεις τους υπό την πίεση των όλο και πιο επιθετικών διαδηλωτών.

Η οργή για την απαγόρευση των social media ήταν μόνο η αρχή

Τη Δευτέρα, διαδηλώσεις με επικεφαλής νέους ανθρώπους που εξοργίστηκαν από την απαγόρευση πολλών πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης συγκλόνισαν το Κατμαντού. Η αστυνομία άνοιξε πυρ εναντίον των διαδηλωτών, σκοτώνοντας 19 άτομα. Αν και η απαγόρευση των social media ήρθη την Τρίτη, οι διαμαρτυρίες συνεχίστηκαν, ενισχυμένες από την οργή για τους νεκρούς και τις κατηγορίες για πολιτική διαφθορά.

Ο Πρόεδρος, Ραμ Τσάντρα Πάουντελ, ο οποίος έχει κυρίως τελετουργικό ρόλο, κάλεσε τους διαδηλωτές να ακολουθήσουν την ειρηνική οδό και να σταματήσουν την περαιτέρω κλιμάκωση. Αποδέχθηκε την παραίτηση του Πρωθυπουργού, Καντγκά Πρασάντ Όλι, και του ανέθεσε να ηγηθεί υπηρεσιακής κυβέρνησης μέχρι να σχηματιστεί νέα.

Οι διαδηλώσεις —που έχουν ονομαστεί «οι διαμαρτυρίες της Generation Z»— ξεκίνησαν όταν η κυβέρνηση μπλόκαρε πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης όπως το Facebook, το X (Twitter) και το YouTube, επικαλούμενη ότι οι εταιρείες δεν είχαν εγγραφεί στη χώρα και δεν υπάκουαν σε κρατικό έλεγχο.

Πολλοί νέοι είναι εξοργισμένοι επειδή τα παιδιά πολιτικών —οι λεγόμενοι «nepo kids»— φλεξάρουν τον πολυτελή τους βίο, ενώ οι περισσότεροι νέοι δυσκολεύονται να βγάλουν τα προς το ζην. Με την ανεργία των νέων να φτάνει περίπου το 20% πέρσι, σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα, η κυβέρνηση εκτιμά ότι πάνω από 2.000 νέοι εγκαταλείπουν καθημερινά τη χώρα για να εργαστούν στη Μέση Ανατολή ή τη Νοτιοανατολική Ασία.