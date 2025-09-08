Κάλεσμα από τη Κίνα στους BRICS να στηρίξουν ένα «πολυμερές εμπορικό σύστημα»

Ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, κάλεσε τις χώρες των BRICS να «αντισταθούν σε όλες τις μορφές προστατευτισμού» κατά την τηλεδιάσκεψη που είχαν σήμερα οι ηγέτες της ομάδας αυτής των αναδυόμενων οικονομιών.
«Πρέπει να υποστηρίξουμε το πολυμερές εμπορικό σύστημα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου στον πυρήνα του και να αντισταθούμε σε όλες τις μορφές προστατευτισμού», δήλωσε από το Πεκίνο σε ομιλία του προς το μπλοκ των αναδυόμενων χωρών, που περιλαμβάνει τη Βραζιλία, τη Ρωσία, την Ινδία, την Κίνα, τη Νότια Αφρική, τη Σαουδική Αραβία και την Ινδονησία.
«Ανεξάρτητα από το πώς εξελίσσεται η διεθνής κατάσταση, πρέπει να παραμείνουμε σταθεροί στην προώθηση της οικοδόμησης μιας ανοιχτής παγκόσμιας οικονομίας, μοιράζοντας ευκαιρίες και επιτυχάνοντας αποτελέσματα όπου κερδίζουν όλοι, μέσω του ανοίγματος», πρόσθεσε ο Σι.
Η τηλεδιάσκεψη των BRICS συγκλήθηκε από τον Βραζιλιάνο πρόεδρο Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα με θέμα συζήτησης την «υπεράσπιση της πολυμερούς συνεργασίας».
