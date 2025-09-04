Αθήνα, 28°C
Αθήνα
Ελαφρές νεφώσεις
28°C
28.4° 26.3°
3 BF
50%
Θεσσαλονίκη
Ελαφρές νεφώσεις
28°C
28.9° 25.5°
1 BF
48%
Πάτρα
Σποραδικές νεφώσεις
27°C
27.1° 25.0°
0 BF
69%
Ιωάννινα
Θύελλα
20°C
19.9° 19.9°
1 BF
83%
Αλεξανδρούπολη
Αίθριος καιρός
28°C
27.9° 27.9°
4 BF
47%
Βέροια
Αυξημένες νεφώσεις
26°C
26.5° 26.5°
2 BF
47%
Κοζάνη
Αυξημένες νεφώσεις
21°C
21.4° 21.4°
2 BF
53%
Αγρίνιο
Σποραδικές νεφώσεις
23°C
23.1° 23.1°
2 BF
70%
Ηράκλειο
Αίθριος καιρός
25°C
26.1° 24.8°
1 BF
77%
Μυτιλήνη
Αίθριος καιρός
28°C
28.9° 27.7°
3 BF
54%
Ερμούπολη
Αίθριος καιρός
25°C
25.4° 25.4°
2 BF
69%
Σκόπελος
Ελαφρές νεφώσεις
27°C
27.7° 26.7°
1 BF
54%
Κεφαλονιά
Σποραδικές νεφώσεις
25°C
24.9° 24.9°
4 BF
78%
Λάρισα
Σποραδικές νεφώσεις
25°C
24.9° 24.9°
1 BF
41%
Λαμία
Αραιές νεφώσεις
27°C
26.6° 26.6°
3 BF
55%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
26°C
26.0° 25.8°
4 BF
84%
Χαλκίδα
Ελαφρές νεφώσεις
25°C
26.6° 24.8°
2 BF
53%
Καβάλα
Σποραδικές νεφώσεις
29°C
28.8° 25.3°
2 BF
57%
Κατερίνη
Αραιές νεφώσεις
26°C
25.8° 25.8°
3 BF
52%
Καστοριά
Αυξημένες νεφώσεις
18°C
18.3° 18.3°
0 BF
80%
ΜΕΝΟΥ
Πέμπτη, 04 Σεπτεμβρίου, 2025
Αφγανιστάν
Συντρίμμια στο Αφγανιστάν από τον σεισμό της 2ας Σεπτεμβρίου 2025. | (AP Photo/Nava Jamshidi)

Νέος σεισμός 6,2 βαθμών στα ανατολικά του Αφγανιστάν UPD

ΑΣΙΑ/ΕΙΡΗΝΙΚΟΣ
efsyn.gr
Νέος σεισμός στο ανατολικό Αφγανιστάν μετά από τον μεγάλο σεισμό μεγέθους 6 Ρίχτερ τη Κυριακή.

Σεισμική δόνηση μεγέθους 6,2 βαθμών σημειώθηκε σήμερα στο ανατολικό Αφγανιστάν, κοντά στα σύνορα με το Πακιστάν, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC) και το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS).

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται περίπου 40 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της πόλης Τζαλαλαμπάντ και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 10 χιλιόμετρα.

Τη νύχτα της Κυριακής η περιοχή συγκλονίστηκε από σεισμό 6 βαθμών, εξαιτίας του οποίου βρήκαν τον θάνατο περισσότεροι από 2.200 άνθρωποι και 3.600 άλλοι έχουν τραυματιστεί, σύμφωνα με απολογισμό των Ταλιμπάν.

Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Νέος σεισμός 6,2 βαθμών στα ανατολικά του Αφγανιστάν

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual