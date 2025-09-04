Η Κίνα πετάει το γάντι στον Τραμπ

Ο Σι Τζινπίνγκ τόνισε ότι η Κίνα είναι ένα μεγάλο έθνος που δεν πτοείται ποτέ από οποιουσδήποτε νταήδες και προειδοποίησε ότι οι ένοπλες δυνάμεις του είναι «παγκόσμιας κλάσης» | AP PHOTO

Επίδειξη δύναμης με αποδέκτη τον Αμερικανό ομόλογό του έκανε ο Σι Τζινπίνγκ με τη μεγαλειώδη στρατιωτική παρέλαση στο Πεκίνο για τα 80 χρόνια από τη λήξη του Β' Π.Π., έχοντας στο πλευρό του Πούτιν, Μόντι και ηγέτες δεκάδων χωρών

Το μήνυμα που έστειλαν χθες η Κίνα και οι σύμμαχοί της στη δύουσα Δύση με την εντυπωσιακή στρατιωτική παρέλαση-επίδειξη δύναμης στο Πεκίνο ήταν σαφές: όσο κι αν δεν το θέλετε, τα χρόνια της αποικιοκρατικής ηγεμονίας σας παρήλθαν οριστικά και τώρα ήρθε η ώρα να μοιραστείτε με την υπόλοιπη ανθρωπότητα την παγκόσμια επιρροή σε ένα δικαιότερο πολυπολικό σύστημα ισχύος και διανομής του πλούτου. Διαλέξτε – θέλετε πόλεμο ή ειρήνη; Εμείς θέλουμε ειρήνη, αλλά όπως μπορείτε να δείτε με τα μάτια σας είμαστε πανέτοιμοι και για τον πόλεμο και δεν φοβόμαστε κανέναν.

Και το μήνυμα αυτό παραδόθηκε στον κύριο αποδέκτη του, που φυσικά δεν είναι άλλος από τον Ντόναλντ Τραμπ. Γιατί μπορεί ο ίδιος ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ στην ομιλία του να μην έκανε καμιά συγκεκριμένη αναφορά στις ΗΠΑ ή στην κλιμακούμενη διένεξη για την τύχη της Ταϊβάν, αλλά όλοι κατάλαβαν πολύ καλά ποιον εννοούσε με τη λέξη «νταήδες» και εναντίον τίνος φτιάχτηκε ο νέος υπερσύγχρονος στρατιωτικός «Γολιάθ», ένα μικρό δείγμα των δυνατοτήτων του οποίου είδαμε χθες στην πλατεία Τιενανμέν της κινεζικής πρωτεύουσας.

Τα πλάνα

AP PHOTO

Ο Σι είπε ότι λοιπόν η Κίνα είναι ένα μεγάλο έθνος που «δεν πτοείται ποτέ από οποιουσδήποτε νταήδες ούτε από τους συμμάχους τους» και προειδοποίησε ότι οι ένοπλες δυνάμεις του είναι πλέον «παγκόσμιας κλάσης» και ότι η άνοδος της χώρας είναι «ασταμάτητη», πριν ξεκινήσει η μαζική επίδειξη στρατιωτικού υλικού που έγινε με αφορμή τη συμπλήρωση 80 χρόνων από το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου.

Αλλά τα λόγια δεν είχαν ιδιαίτερη σημασία – αυτό που μετρούσε ήταν τα πλάνα που προβλήθηκαν σε όλο τον κόσμο, με τον Σι να παρακολουθεί τη μεγαλειώδη παρέλαση έχοντας στο πλευρό του τους ηγέτες τριών ακόμη πυρηνικών δυνάμεων -τον Ρώσο Βλαντίμιρ Πούτιν, τον Ινδό Ναρέντρα Μόντι και τον Βορειοκορεάτη Κιμ Γιονγκ Ουν- αλλά και δεκάδες ακόμη αρχηγούς κρατών και αξιωματούχους, περιλαμβανομένων και κρατών που φιλοξενούν αμερικανικές βάσεις ή θεωρούνται στενοί σύμμαχοι των Ηνωμένων Πολιτειών!

Πλάνα που δεν υπάρχει αμφιβολία ότι πέτυχαν... κατακέφαλα τον στόχο τους: ο ίδιος ο Τραμπ έσπευσε να το επιβεβαιώσει με ακόμα μία παραληρηματική ανάρτηση στο Truth Social, όπου έγραψε ότι ο Σι «συνωμοτεί με τον πρόεδρο της Ρωσίας και τον Κιμ εναντίον των ΗΠΑ»!

Αλλά τι «συνωμοσία» είναι αυτή όταν γίνεται μπροστά στα μάτια όλου του κόσμου και όταν συμμετέχουν σε αυτήν ηγέτες 26 κρατών, που εκπροσωπούν παραπάνω από τη μισή ανθρωπότητα; Για την Ιστορία, εκτός των προαναφερθέντων ήταν εκεί πρόεδροι, πρωθυπουργοί, βασιλιάδες και δικτάτορες από την Αρμενία, το Αζερμπαϊτζάν, το Βιετνάμ, την Ινδονησία, το Ιράν, το Καζακστάν, την Καμπότζη, την Κιργισία, το Κονγκό, την Κούβα, τη Λευκορωσία, το Λάος, τη Μαλαισία, τις Μαλδίβες, το Μιανμάρ, τη Μογγολία, το Νεπάλ, το Ουζμπεκιστάν, το Πακιστάν, τη Σερβία, τη Σλοβακία, το Τατζικιστάν, το Τουρκμενιστάν και τη Ζιμπάμπουε! Οπως δήλωσε σκωπτικά και ο Πούτιν, το σχόλιο Τραμπ περί «συνωμοσίας» δείχνει ότι «ο Αμερικανός πρόεδρος δεν στερείται την αίσθηση του χιούμορ»!

Το μήνυμα

Ας πρόσεχε όμως ο επαγγελματίας προβοκάτορας Αμερικανός πρόεδρος και οι προκάτοχοί του, με πρώτο και... χειρότερο τον Μπάιντεν: ακόμα και οι πιο σκληροπυρηνικοί δυτικοί αναλυτές παραδέχονται πλέον πως οι συνεχείς προκλήσεις και απειλές, και ιδιαίτερα ο συνεχιζόμενος «πόλεμος της ταρίφας» του Τραμπ κατά δικαίων και αδίκων, στέλνουν ακόμα και όσους έπαιζαν ώς τώρα διπλό παιχνίδι -όπως τον Μόντι- στην... αγκαλιά της κινεζικής υπερδύναμης – κάτι που διαπιστώσαμε άλλωστε και πριν από λίγες μέρες στη σύνοδο κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης.

Ο «άξονας της ανατροπής», όπως αποκαλεί εύστοχα τη νέα συμμαχία η βρετανική εφημερίδα Guardian, είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός – και είναι προφανές πως τα σχέδια των ΗΠΑ για υπονόμευση των νέων συμμαχιών και αποκοπή της Κίνας και της Ινδίας από τη Ρωσία και το Ιράν καταρρέουν.

Οπως σημειώνει χαρακτηριστικά στο ρεπορτάζ του το αμερικανικό CNN, η μεγάλη γιορτή της Κίνας συμπίπτει με μια εξαιρετικά τεταμένη διεθνή γεωπολιτική συγκυρία, καθώς η νέα ασιατική υπερδύναμη «επιδιώκει να εκμεταλλευτεί την ασταθή εξωτερική πολιτική του Τραμπ, που έχει καταστρέψει τη φήμη των ΗΠΑ ως αξιόπιστης μεγάλης δύναμης».

Ταυτόχρονα σε ανάλυσή του το πρακτορείο Reuters υπογραμμίζει την παρουσία δεκάδων ηγετών απ’ όλο τον κόσμο, αλλά και την απουσία Ευρωπαίων εκπροσώπων ως «σαφή ένδειξη της αυξανόμενης επιρροής της Κίνας [...] και της στήριξης των συμμάχων της, που επιθυμούν να αναδιαμορφώσουν την Παγκόσμια Τάξη Πραγμάτων».

Να σημειώσουμε εδώ ότι ανάμεσα στα νέα οπλικά συστήματα που παρουσιάστηκαν στους καλεσμένους του Σι ήταν και μερικά που σίγουρα προβληματίζουν τους επιτελείς του αμερικανικού Πενταγώνου, όπως οι γιγάντιοι διηπειρωτικοί βαλλιστικοί πύραυλοι DF-61, οι υπερηχητικοί πύραυλοι YJ-19 και YJ-21 κατά πλοίων επιφανείας, που θεωρούνται «φονιάδες αεροπλανοφόρων» από τους δυτικούς αναλυτές, αλλά και υποβρύχια drones-τορπίλες σε μέγεθος μικρού πλοίου, συστήματα αεράμυνας με ακτίνες λέιζερ και τετράποδα σκυλιά-ρομπότ!

Ο ερασιτέχνης

Και κάτι τελευταίο. Η χθεσινή επίδειξη δύναμης της Κίνας και των συμμάχων της αποκτά ακόμα μεγαλύτερη πολιτική και επικοινωνιακή σημασία αν συγκριθεί με το πρόσφατο κακοστημένο διπλωματικό ριάλιτι σόου της πολυσυζητημένης συνάντησης στον Λευκό Οίκο του Τραμπ με τον Ζελένσκι και τους επτά Ευρωπαίους «κηδεμόνες του», τους οποίους ο Ηγεμόνας έβαλε, όπως θυμάστε, να περιμένουν ταπεινωτικά τη σειρά τους στον προθάλαμο του Οβάλ Γραφείου...

Είναι άλλωστε γνωστό ότι ο νάρκισσος Τραμπ λατρεύει τα μεγαλοπρεπή πολιτικά θεάματα και την προβολή του προσωπικού του «μεγαλείου» – αλλά συγκρινόμενα με τη χθεσινή υπερπαραγωγή τού Σι τα δικά του σόου μοιάζουν ερασιτεχνικά και κακοπαιγμένα!