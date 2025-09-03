Συμμαχία Κίνας - Ρωσίας για να ξεπεράσουν τις ΗΠΑ στα πυρηνικά

Ιστορικών διαστάσεων η συνάντηση Σι - Πούτιν - Γιονγκ Ουν - Μόντι στην Κίνα που μεταφράζεται από τα διεθνή Μέσα ως «επίδειξη δύναμης» και «αντιπαράθεσης» με τη Δύση και τις ΗΠΑ. Οι εικόνες που έρχονται από το Πεκίνο αποδεικνύουν ότι ο «άξονας της ανατροπής» δεν αποτελεί πια υποθετική έννοια και έχει πλέον εισέλθει στο χαοτικό φάσμα της realpolitik, αναφέρει ο Guardian.

Η Ρωσία θα βοηθήσει την Κίνα να ξεπεράσει τις ΗΠΑ, οι οποίες είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός πυρηνικής ενέργειας παγκοσμίως, σημείωσε ο επικεφαλής της κρατικής εταιρείας πυρηνικής ενέργειας της Ρωσίας Rosatom, σε σχόλιά του που μεταδόθηκαν από τη ρωσική κρατική τηλεόραση σήμερα έπειτα από συνομιλίες που είχε στο Πεκίνο.

Οι ΗΠΑ λειτουργούν το μεγαλύτερο δίκτυο πυρηνικών αντιδραστήρων στον κόσμο, εγκατεστημένης ισχύος σχεδόν 97 γιγαβάτ (GW).

Η Κίνα ωστόσο επιδίδεται σε αγώνα ταχύτητας για την κατασκευή δεκάδων αντιδραστήρων και τον Απρίλιο του 2024 διέθετε 53,2 GW λειτουργικής ισχύος πυρηνικών αντιδραστήρων, σύμφωνα με την Αρχή Πληροφοριών Ενέργειας των ΗΠΑ. «Η Κίνα έχει φιλόδοξα σχέδια για την ανάπτυξη της ατομικής ενέργειας. Έχει οριστεί ο στόχος να προλάβει και να ξεπεράσει τις ΗΠΑ σε εγκατεστημένη ισχύ, πράγμα που σημαίνει να φτάσει σε ισχύ πάνω από 100 γιγαβάτ», δήλωσε στη ρωσική κρατική τηλεόραση ο επικεφαλής της Rosatom Αλεξέι Λίκατσεφ.

Σε ερώτηση του κρατικού τηλεοπτικού δικτύου, αν η Ρωσία θα βοηθήσει την Κίνα στον στόχο αυτό, ο Λίκατσεφ απάντησε: «Βεβαίως. Θα βοηθήσουμε. Ήδη βοηθάμε». Η Ρωσία έχει ήδη βοηθήσει να κατασκευαστούν τέσσερις πυρηνικοί αντιδραστήρες στην Κίνα και κατασκευάζει άλλους τέσσερις και η Κίνα χρειάζεται μεγάλη ποσότητα ουρανίου και πυρηνικού καυσίμου για τα φιλόδοξα σχέδιά της, πρόσθεσε ο Λίκατσεφ.

Ως αποτέλεσμα η Κίνα θα χρειαστεί να αναπτύξει μια νέα γενιά πυρηνικών αντιδραστήρων κλειστού κύκλου καυσίμου με βάση τη ρωσική τεχνολογία, κατέληξε ο επικεφαλής της Rosatom.

Οι επαφές προκάλεσαν την αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος στο Truth Social έγραψε ότι ο Σι «συνωμοτεί με τον πρόεδρο της Ρωσίας και τον Κίμ εναντίον των ΗΠΑ».

Πρόσκληση Πούτιν σε Κιμ

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν προσκάλεσε τον Βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν στη Ρωσία μετά τις συνομιλίες που είχε μαζί του στο Πεκίνο, σύμφωνα με βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από το Κρεμλίνο. «Θα ειδωθούμε σύντομα», είπε ο Κιμ μέσω διερμηνέα, αγκαλιάζοντας τον Πούτιν για να τον αποχαιρετίσει μετά τις συνομιλίες που είχαν οι δύο ηγέτες στην κινεζική πρωτεύουσα, οι οποίες διήρκεσαν δυόμισι ώρες. «Σε περιμένουμε, έλα να μας επισκεφθείς», απάντησε ο Πούτιν. Ο Κιμ είχε νωρίτερα δεσμευτεί για την πλήρη υποστήριξή του στον Πούτιν, υποσχόμενος να κάνει «ό,τι μπορεί για να βοηθήσει» τη Μόσχα, ενώ ο Ρώσος πρόεδρος είχε ευχαριστήσει την Πιονγκγιάνγκ για την αποστολή στρατιωτών για να πολεμήσουν στο πλευρό της Ρωσίας κατά των δυνάμεων της Ουκρανίας.