Μεγάλες αντιμεταναστευτικές διαδηλώσεις στην Αυστραλία υποκινούμενες από νεοναζιστές

Καταδικάστηκαν από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση της Αυστραλίας ως μισαλλόδοξες • Σε εγρήγορση ήταν οι αντιφασίστες, οι οποίοι πραγματοποίησαν δυναμικές αντισυγκεντρώσεις.

Νεοναζιστές αλλά και «πολέμιοι» των lockdowns κατά την διάρκεια της πανδημίας ήταν οι σκιώδεις υποκινητές μεγάλων αντιμεταναστευτικών διαδηλώσεων που σημειώθηκαν χθες σε πολλές πόλεις της Αυστραλίας, μεταδίδει ο Guardian.

Το κεντρικό σύνθημα των διαδηλώσεων ήταν «Πορεία για την Αυστραλία».

Στην Μελβούρνη εθέαθη προβεβλημένος νεοναζιστής να απευθύνεται στο πλήθος, ενώ το παρών έδωσαν και πολιτικοί της κεντρικής πολιτικής σκηνής της χώρας, όπως η αρχηγός του κόμματος One Nation, Πολίν Χάνσον, και ο γερουσιαστής του κόμματος Μάλκολμ Ρόμπερτς στην Καμπέρα, καθώς και ο ομοσπονδιακός βουλευτής Μπομπ Κάτερ στο Τάουνσβιλ.

Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση καταδίκασε τις πορείες ως μισαλλόδοξες και τα αντιφασιστικά κινήματα πραγματοποίησαν αντισυγκεντρώσεις για να καταδικάσουν τις ανατριχιαστικές διαδηλώσεις.

Η αστυνομία της Βικτώριας απέκλεισε τους δρόμους Flinders και Swanston στη Μελβούρνη, προσπαθώντας να αποφύγει μια ενδεχόμενη σύρραξη μεταξύ των διαδηλωτών.

Ωστόσο, οι συγκεντρωμένοι ήρθαν πρόσωπο με πρόσωπο με τους υποστηρικτές της αντιμεταναστευτικής πορείας να επιτίθενται με γυάλινα μπουκάλια κατά των αντιφασιστών.

Τα ΜΑΤ προχώρησαν σε καταστολή κατά των αντιφασιστών κάνοντας χρήση σπρέι πιπεριού σε περίπου δώδεκα άτομα της πρώτης γραμμής.

Η αντι-μεταναστευτική πορεία έφτασε τελικά στο κτίριο του κοινοβουλίου της πολιτείας, όπου μίλησαν διάφοροι ομιλητές, μεταξύ αυτών και ο νεοναζί Τόμας Σιούελ, ο οποίος δήλωσε πως «οι άνδρες του» ηγήθηκαν της πορείας και κινδυνολογώντας πρόσθενε: «Αν δεν σταματήσουμε τη μετανάστευση, τότε ο θάνατός μας είναι βέβαιος».

Ένας άλλος ομιλητής ανέφερε πως «οι Αυστραλοί έχουν κουραστεί από την αυξανόμενη μαζική μετανάστευση σε αυτή τη χώρα», και φώναξε σε συνθήματα όπως «Ο Άλμπο πρέπει να φύγει» και το γνωστό «Aussie Aussie Aussie», που επαναλήφθηκε μαζικά.

Η πρωθυπουργός της Βικτώριας, Τζασίντα Άλαν, είχε προηγουμένως καταδικάσει όσους «πορεύονται με ναζί» και εξέφρασε την ανησυχία της για τη διαδήλωση, μιλώντας σε μια πολυπολιτισμική εκδήλωση το Σάββατο το βράδυ.

«Όποιος προσπάθησε να διχάσει αυτή τη χώρα δεν τα κατάφερε ποτέ», είπε. «Γιατί η υπόσχεση του πολυπολιτισμού είναι πολύ πιο ισχυρή».

Στο Σίδνεϊ, η αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας ανέπτυξε εκατοντάδες αστυνομικούς για τον ετήσιο μαραθώνιο, τη διαδήλωση υπέρ της Παλαιστίνης και την αντι-μεταναστευτική πορεία, που πραγματοποιήθηκαν σε διαφορετικά σημεία της πόλης.

Στην Καμπέρα, συγκεντρώθηκαν μερικές εκατοντάδες άτομα στις όχθες της λίμνης Burley Griffin απέναντι από το Κοινοβούλιο, κρατώντας αυστραλιανές σημαίες και φορώντας τις ως κάπες. Εκεί βρέθηκαν και οι Χάνσον και Ρόμπερτς, με τον Ρόμπερτς να μιλά στο πλήθος με μικρόφωνο.

Μια μικρότερη αντισυγκέντρωση έλαβε χώρα σε ένα πλησίον μέρος, με την αστυνομία να σχηματίζει περίμετρο ώστε να κρατήσει τις δύο ομάδες σε απόσταση.

Στο Μπρίσμπεϊν, η αστυνομία ανέφερε λίγα προβλήματα, καθώς μια ομάδα μερικών χιλιάδων ατόμων, καλυμμένοι με σημαίες, βάδισε από το πάρκο Roma Street προς τους βοτανικούς κήπους, υπό τους ήχους του τραγουδιού των Redgum.

Στην αρχή της πορείας, συναντήθηκαν για λίγο με αντιδιαδηλωτές. Ένα βίντεο δείχνει τον ακτιβιστή των Πρώτων Εθνών, Uncle Wayne Wharton, να λέει στους διαδηλωτές: «Εισβάλατε σε αυτή τη χώρα, κλέψατε τη γη».

Η αρχηγός της ομοσπονδιακής αντιπολίτευσης, Σούζαν Λέι, αναπαρήγαγε βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα το Σάββατο το βράδυ λέγοντας: «Δεν υπάρχει χώρος για βία, ρατσισμό ή εκφοβισμό. Είτε προέρχονται από το εξωτερικό είτε υποκινούνται εδώ, δεν μπορούμε να αφήσουμε το μίσος και τον φόβο να διαλύσουν την κοινωνική μας συνοχή».

Ο ομοσπονδιακός υπουργός των Εργατικών, Μάρεϊ Γουάτ, καταδίκασε την πορεία λέγοντας στο Sky News: «Καταδικάζουμε απόλυτα τη διαδήλωση “March for Australia”· δεν αποσκοπεί στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Δεν υποστηρίζουμε τέτοιες πορείες που προάγουν το μίσος και τη διαίρεση της κοινωνίας μας».

Ο γενικός εισαγγελέας, Τζούλιαν Λίζερ, δήλωσε στην εκπομπή Insiders του ABC ότι πιστεύει πως υπήρχαν άτομα «καλής θέλησης που ήθελαν να αλλάξουν πολιτικές», αλλά προειδοποίησε να προσέχουν με ποιον συναναστρέφονται: «Έχω δει κάποιο από το υλικό αυτής της διαδήλωσης και ανησυχώ για την αντι-ινδική ρητορική και ορισμένες αντισημιτικές αποχρώσεις που παρατηρούνται σε αυτές τις πορείες», είπε.