Αναβρασμός στην Τζακάρτα για τη δολοφονία πολίτη από την αστυνομία

Επεισόδια προκλήθηκαν τη Παρασκευή στη πρωτεύουσα της Ινδονησίας, τη Τζακάρτα, μετά τη δολοφονία ενός μοτοσικλετιστή στις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις που έλαβαν χώρα τη Πέμπτη.

Χιλιάδες Ινδονήσιοι διαδήλωσαν σε διάφορα σημεία της Τζακάρτα για τον θάνατο ενός άνδρα που χτυπήθηκε από όχημα της αστυνομίας, δοκιμάζοντας για πρώτη φορά τα όρια της κυβέρνησης του Πραμπόβο Σουβιάντο.

Στην Ινδονησία πραγματοποιούνταν μεγάλες συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας αναφορικά με τις βουλευτικές αποζημιώσεις αλλά και τον προϋπολογισμό που διοχετεύεται στην εκπαίδευση. Στο πλαίσιο καταστολής των διαδηλώσεων, η αστυνομική αυθαιρεσία είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο του προαναφερθέντος άντρα.

Έξω από το κοινοβούλιο της χώρας, ο άνδρας οδηγώντας την μοτοσυκλέτα του και ενώ βρισκόταν εν ώρα εργασίας, χτυπήθηκε από αστυνομικό όχημα με αποτέλεσμα το θάνατό του.

Οι διαμαρτυρίες το απόγευμα της Παρασκευής στην πρωτεύουσα της μεγαλύτερης οικονομίας της Νοτιοανατολικής Ασίας οδήγησαν πολλά σχολεία να κλείσουν νωρίτερα, ενώ τράπεζες και επιχειρήσεις ζήτησαν από τους υπαλλήλους τους να εργαστούν από το σπίτι.

Μάλιστα, αναπτύχθηκαν και στρατιωτικές δυνάμεις σε ορισμένες περιοχές,

Οδηγοί, φοιτητές και Ινδονήσιοι από διάφορα κοινωνικά στρώματα συγκεντρώθηκαν έξω από το κοινοβούλιο και τα κεντρικά γραφεία της αστυνομίας στην Τζακάρτα για να διαμαρτυρηθούν την Παρασκευή, πετώντας πέτρες στις πύλες και φωνάζοντας ρυθμικά τη λέξη «δολοφόνε».

Εναντίον του «χλιδάτου» επιδόματος στέγασης στους Ινδονησιανούς βουλευτές

Χιλιάδες φοιτητές, εργαζόμενοι και ακτιβιστές διαδηλώνουν έξω από το κοινοβούλιο της χώρας από τη περασμένη Δευτέρα ενάντια στο μηνιαίο επίδομα στέγασης ύψους 50 εκατομμυρίων ρουπίων (3.075 δολάρια ΗΠΑ) για τους βουλευτές, το οποίο είναι σχεδόν 10 φορές υψηλότερο από τον ελάχιστο μισθό της Τζακάρτα. Οι διαδηλωτές ζήτησαν την κατάργηση των επιδομάτων - που θεωρούν υπερβολικά - τα οποία προστίθενται στους μισθούς των βουλευτών.

Διαμαρτύρονται επίσης για αυτό που αποκαλούν «διεφθαρμένες ελίτ» εντός της κυβέρνησης και για πολιτικές που ευνοούν τους κολοσσούς και το στρατό, σύμφωνα με πρόσφατο δελτίο τύπου της φοιτητικής ομάδας Gejayan Memanggil.

Οι ρίζες των κινητοποιήσεων βρίσκονται σε διαδηλώσεις της προηγούμενης εβδομάδας στις πόλεις της Κεντρικής Γιάβα και της Σουλαβέζι, κατά της αύξησης του φόρου κατοικίας στη περιοχή, ενώ ρόλο παίζουν και πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις που ενισχύουν σιωπηλά τη δύναμη του στρατού.

Διαχείριση κρίσης από τον πρόεδρο της χώρας

Ο Πραμπόβο επιχείρησε να κατευνάσει τα πνεύματα, απευθύνοντας κάλεσμα για ψυχραιμία, εκφράζοντας τα συλληπητήριά του στους συγγενείς του θύματος αλλά και υποσχόμενος να ρίξει άπλετως φως στην υπόθεση.

«Είμαι σοκαρισμένος και απογοητευμένος από τις υπερβολικές ενέργειες των αστυνομικών», δήλωσε ο Πραμπόβο σε τηλεοπτικό μήνυμα. «Έχω διατάξει διεξοδική και διαφανή έρευνα... και οι αστυνομικοί που εμπλέκονται πρέπει να λογοδοτήσουν».

Εν μέσω των αναταραχών, η ρουπία έκλεισε 0,9% χαμηλότερα έναντι του δολαρίου ΗΠΑ, στα 16.495. Ο χρηματιστηριακός δείκτης υποχώρησε κατά 2,3%, φτάνοντας στο χαμηλότερο σημείο από τις 12 Αυγούστου, πριν κλείσει με πτώση 1,5% μετά την ανάκαμψη μέρους των απωλειών του την Παρασκευή.

«Αν ο Πραμπόβο δεν είναι προσεκτικός... οι διαμαρτυρίες μπορεί να εξελιχθούν σε χάος», δήλωσε στο Reuters ο Μάντε Σουπριάτμα, επισκέπτης ερευνητής στο ISEAS-Yusof Ishak Institute στη Σιγκαπούρη.

Καθώς οι διαμαρτυρίες της Πέμπτης συνεχίστηκαν μέχρι τη νύχτα, τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η αστυνομία έριξε δακρυγόνα και χρησιμοποίησε υδροβόλα για να διαλύσει τον πλήθος.

Ο αρχηγός της αστυνομίας της πρωτεύουσας, Άσεπ Έντι Σούχερι, δήλωσε ότι κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων της Πέμπτης, ένα θωρακισμένο όχημα της αστυνομίας χτύπησε και σκότωσε τον Κουρνιάβαν, ο οποίος εργαζόταν για τις υπηρεσίες μεταφοράς Gojek και Grab. Ζήτησε συγγνώμη από την οικογένειά του.

Μια ένωση μοτοσικλετιστών δήλωσε ότι ο Κουρνιάβαν δεν συμμετείχε στις διαδηλώσεις.

Θρήνος στη κηδεία του δολοφονημένου μοτοσικλετιστή

Την Παρασκευή το απόγευμα, ο αξιωματικός της εθνικής αστυνομίας δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι οι αρχές θα κρατούσαν για 20 ημέρες τους επτά αστυνομικούς που βρίσκονταν στο όχημα που χτύπησε τον Κουρνιάβαν για παραβίαση του κώδικα δεοντολογίας και ότι διεξάγονται ανακρίσεις.

Μετά το θάνατο του Κουρνιάβαν, μια ομάδα με επικεφαλής μοτοσικλετιστές διαδήλωσε μπροστά από τα κεντρικά γραφεία της αστυνομίας την Πέμπτη το βράδυ και την Παρασκευή, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Στην κηδεία του Κουρνιάβαν παρευρέθηκαν εκατοντάδες συνάδελφοι μοτοσικλετιστές, οι οποίοι συνόδευσαν τη σορό του στο νεκροταφείο με μια πομπή μοτοσικλετών που διέσχισε το κέντρο της Τζακάρτα. «Είμαστε βαθιά απογοητευμένοι, ειδικά με τους αξιωματούχους ασφαλείας και τον αρχηγό της εθνικής αστυνομίας», δήλωσε ο Άρι Ποτρέτ, ένας οδηγός που παρευρέθηκε στην κηδεία του μοτοσικλετιστή. «Αυτό είναι βάρβαρο».

Η Jakarta Legal Aid προέτρεψε την κυβέρνηση να απελευθερώσει 600 άτομα που είχαν συλληφθεί κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων.