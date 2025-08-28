Κιμ - Πούτιν - Σι Τζινπίνγκ στην κινέζικη στρατιωτική παρέλαση για την «Ημέρα της Νίκης»

Κίνηση υψηλού «πρεστίζ» από τον Κινέζο πρόεδρο • Η επίσκεψη Κιμ συνιστά μια κίνηση αναβάθμισης των σχέσεων των δύο κρατών • «Γρίφος» με την παρουσία της Νότιας Κορέας.

Μια συνάντηση υψηλού συμβολισμού και ενδιαφέροντος αναμένεται να πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομαδά, καθώς ο Κιμ Γιονγκ Ουν και ο Πούτιν αναμένεται να βρεθούν στην Κίνα για να παρακολουθήσουν την κινέζικη στρατιωτική παρέλαση με αφορμή τον εορτασμό της «Ημέρας της Νίκης» που σηματοδοτεί την 80η επέτειο από τον τερματισμό του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Εκτός των δύο προαναφερθέντων ηγετών, στην παρέλαση θα συμμετάσχουν ακόμη 25 αρχηγοί κρατών.

Η Κίνα αναμένεται να παρουσιάσει τον πιο σύγχρονο στρατιωτικό της εξοπλισμό, συμπεριλαμβανομένων εκατοντάδων αεροσκαφών, αρμάτων μάχης και συστημάτων για τα drones.

Σημειώνεται πως θα είναι η πρώτη φορά που θα παρουσιαστεί πλήρως η νέα δομή των κινεζικών ενόπλων δυνάμεων σε παρέλαση.

Η άρτια οργανωμένη παρέλαση θα περιλαμβάνει δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες που θα παρελάσουν σε σχηματισμούς στην Πλατεία Τιενανμέν, συμπεριλαμβανομένων στρατευμάτων από 45 μονάδες του κινεζικού στρατού καθώς και βετεράνων πολέμου.

Η παρέλαση διάρκειας 70 λεπτών, υπό την επίβλεψη του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ, αναμένεται να παρακολουθηθεί στενά από αναλυτές και δυτικές δυνάμεις.

Σε συνέντευξη Τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Κίνας την Πέμπτη, το Πεκίνο – ένας από τους στενότερους συμμάχους της Πιονγιάνγκ – επαίνεσε τη «παραδοσιακή φιλία» δεκαετιών με τη Βόρεια Κορέα και δήλωσε ότι οι δύο χώρες θα συνεχίσουν να συνεργάζονται για την «ειρήνη και σταθερότητα στην περιοχή».

Η παρουσία του Κιμ αποτελεί αναβάθμιση σε σχέση με την τελευταία παρέλαση της Ημέρας της Νίκης το 2015, στην οποία η Πιονγιάνγκ είχε στείλει έναν από τους κορυφαίους αξιωματούχους της, τον Τσόε Ριονγκ-χαε.

Η εμφάνιση του Κιμ στο κέντρο του Πεκίνου, πλάι στον Πούτιν και τον Σι, θα είναι μια σημαντική φωτογραφική στιγμή, αλλά και διπλωματική επιτυχία για τον Κινέζο ηγέτη σημειώνει το BBC.

Ο πρόεδρος Τραμπ προσπαθεί να κλείσει συμφωνία με τον Πούτιν για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Την προηγούμενη εβδομάδα δήλωσε επίσης ότι θέλει να ξανασυναντήσει τον Κιμ.

Ο Σι Τζινπίνγκ στέλνει έτσι το μήνυμα ότι κρατά γεωπολιτικά τα χαρτιά στα χέρια του. Διαθέτει – αν και περιορισμένη – επιρροή και στους δύο ηγέτες.

Κρίσιμη χρονική συγκυρία

Η χρονική στιγμή είναι επίσης καθοριστική: ο Λευκός Οίκος έχει αφήσει να εννοηθεί ότι ο Τραμπ ίσως βρεθεί στην περιοχή στα τέλη Οκτωβρίου και είναι ανοιχτός σε συνάντηση με τον Σι.

Ο Σι θα μπορούσε τότε να προσέλθει στη σύνοδο με τον Αμερικανό πρόεδρο έχοντας ενημερωθεί πλήρως από τον Κιμ και τον Πούτιν – και γνωρίζοντας ότι δεν έχει αποκλειστεί από τις εξελίξεις.

Έχουν περάσει έξι χρόνια από την τελευταία επίσκεψη του Κιμ στο Πεκίνο – τότε για την 70ή επέτειο των διπλωματικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών το 2019.

Ο απομονωμένος ηγέτης της Βόρειας Κορέας επισκέφθηκε επίσης τρεις φορές το Πεκίνο το 2018 – ένα ιδιαίτερα δραστήριο έτος για τα διεθνή του ταξίδια, καθώς σπάνια ταξιδεύει στο εξωτερικό.

Το ενδεχόμενο παρουσίας της Νοτίας Κορέας

Οι περισσότεροι δυτικοί ηγέτες δεν αναμένεται να παρευρεθούν στην παρέλαση, εν μέρει λόγω της στάσης τους απέναντι στον Πούτιν για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Η Ιαπωνία είχε επίσης ζητήσει από ξένους ηγέτες να μην παραστούν, λέγοντας ότι η εκδήλωση έχει «αντι-ιαπωνικό τόνο».

Τίθεται τώρα το ερώτημα αν θα παραστεί ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας, Λι Τζε Μιουνγκ – κάτι που θα αποτελούσε την πρώτη ευκαιρία συνάντησης ηγετών Βόρειας και Νότιας Κορέας από το 2019, όταν οι σχέσεις διακόπηκαν.

Ο Λι έχει προσκληθεί, αλλά δεν έχει αποδεχθεί ακόμη την πρόσκληση. Η κυβέρνηση σχεδίαζε να στείλει έναν πολιτικό χαμηλότερης βαθμίδας στη θέση του.

Ο Λι, που εξελέγη τον Ιούνιο, έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι θέλει να συνομιλήσει με τον Κιμ Γιονγκ Ουν και να οικοδομήσει ειρηνικές σχέσεις με τη Βόρεια Κορέα. Τη Δευτέρα, όταν συναντήθηκε με τον πρόεδρο Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο, του ζήτησε να αναλάβει ρόλο ειρηνοποιού στην κορεατική χερσόνησο. Ο Λι έχει επίσης δηλώσει ότι θέλει να ενισχύσει τις σχέσεις με το Πεκίνο.

Ωστόσο, η Βόρεια Κορέα έχει επανειλημμένα επικρίνει τον Λι, απορρίπτοντας κάθε του προσπάθεια για διάλογο. Μόλις χθες, το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της χώρας, KCNA, τον χαρακτήρισε «μανιακό αντιπαράθεσης».

Αν ο Λι παρευρεθεί στην παρέλαση, θα έρθει φυσικά κοντά στον Κιμ – αλλά πρόκειται για κίνηση με ρίσκο. Αν ο Κιμ τον αγνοήσει δημόσια ή τον απορρίψει, αυτό θα αποτελέσει μεγάλη διπλωματική αμηχανία.

Επιπλέον, η εικόνα του Λι δίπλα στους προέδρους της Ρωσίας, της Λευκορωσίας και του Ιράν είναι κάτι που η Σεούλ ίσως θέλει να αποφύγει. Το προεδρικό γραφείο της Νότιας Κορέας δεν έχει σχολιάσει ακόμη εάν τελικά θα παραστεί.