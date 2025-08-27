Η Νότια Κορέα «μπλοκάρει» τη χρήση κινητών στα σχολεία

Η Νότια Κορέα μπήκε στον «χορό» των κρατών που απαγορεύουν σχεδόν καθολικά τις ψηφιακές συσκευές στα σχολεία.

Η Νότια Κορέα ψήφισε την Τετάρτη ένα νομοσχέδιο που απαγορεύει τη χρήση κινητών τηλεφώνων και άλλων ψηφιακών συσκευών στις σχολικές αίθουσες σε ολόκληρη τη χώρα, καθώς αυξάνεται η ανησυχία για τις επιπτώσεις της υπερβολικής χρήσης των κοινωνικών μέσων δικτύωσης από τους νέους.

Η απαγόρευση, η οποία θα τεθεί σε ισχύ από τον Μάρτιο του επόμενου έτους, καθιστά τη Νότια Κορέα την τελευταία χώρα που περιορίζει τη χρήση των smartphone και των κοινωνικών μέσων δικτύωσης από ανηλίκους. Η Αυστραλία πρόσφατα επέκτεινε την πρωτοποριακή απαγόρευση της χρήσης των κοινωνικών μέσων. Μια μελέτη που δημοσιεύθηκε τον Ιούλιο έδειξε ότι η απαγόρευση των κινητών τηλεφώνων στα ολλανδικά σχολεία βελτίωσε την συγκέντρωση των μαθητών.

Έρευνες δείχνουν ότι η Νότια Κορέα είναι μια από τις χώρες με την μεγαλύτερη ψηφιακή σύνδεση στον κόσμο, με το 99% των Νοτιοκορεατών να είναι συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο και το 98% να διαθέτει smartphone, σύμφωνα με το αμερικανικό Pew Research Center, το υψηλότερο ποσοστό μεταξύ των 27 χωρών που εξέτασε το 2022 και το 2023.

Η νομοθεσία που επιβάλλει την απαγόρευση συγκέντρωσε τη στήριξη και των δύο κομμάτων στην κοινοβουλευτική ψηφοφορία της Τετάρτης.

«Ο εθισμός των νέων μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχει φτάσει σε σοβαρό επίπεδο», δήλωσε ο Τσο Γιούνγκ-Χαν, βουλευτής του κόμματος της αντιπολίτευσης «Κόμμα της Δύναμης του Λαού» και συντάκτης του νομοσχεδίου.

«Τα παιδιά μας έχουν κόκκινα μάτια κάθε πρωί. Μένουν στο Instagram μέχρι τις 2 ή 3 το πρωί», δήλωσε ο Cho στο κοινοβούλιο.

Περίπου το 37% των μαθητών γυμνασίου και λυκείου δηλώνουν ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επηρεάζουν την καθημερινή τους ζωή, ενώ το 22% αισθάνεται άγχος αν δεν μπορεί να έχει πρόσβαση στους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποίησε πέρυσι το υπουργείο Παιδείας της χώρας.

Πολλά σχολεία στη Νότια Κορέα έχουν ήδη θεσπίσει δικούς τους περιορισμούς για τη χρήση των smartphone, οι οποίοι τώρα επισημοποιούνται με το νομοσχέδιο.

Οι ψηφιακές συσκευές θα εξακολουθήσουν να επιτρέπονται για μαθητές με αναπηρίες ή για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

Ορισμένες ομάδες υπεράσπισης των δικαιωμάτων των νέων έχουν αντιταχθεί στην απαγόρευση των smartphone, υποστηρίζοντας ότι παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα των παιδιών.