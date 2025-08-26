Σε αναβρασμό οι Ινδοί εξαγωγείς για την έναρξη των τραμπικών δασμών

Οι εξαγωγείς της Ινδίας αναμένεται να λάβουν στήριξη από το κράτος ώστε να προωθήσουν το εμπόρευμά τους σε εναλλακτικές οδούς.

Οι Ινδοί εξαγωγείς προετοιμάζονται για απότομη πτώση των παραγγελιών από τις ΗΠΑ, μετά την κατάρρευση των εμπορικών διαπραγματεύσεων και την επιβεβαίωση από την Ουάσινγκτον της επιβολής νέων υψηλών δασμών στα προϊόντα της χώρας της Νότιας Ασίας, που θα τεθούν σε ισχύ από την Τετάρτη, κλιμακώνοντας τις εντάσεις μεταξύ των στρατηγικών.



Ο πρόσθετος δασμός 25% που ανακοίνωσε ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, και επιβεβαιώθηκε σε ανακοίνωση του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας, ανεβάζει τους συνολικούς δασμούς στο 50%, από τους υψηλότερους που έχει επιβάλει η Ουάσιγκτον, ως αντίποινα για την αύξηση των αγορών ρωσικού πετρελαίου από το Νέο Δελχί.

«Η κυβέρνηση δεν έχει καμία ελπίδα για άμεση ανακούφιση ή καθυστέρηση των αμερικανικών δασμών», δήλωσε ένας αξιωματούχος του υπουργείου Εμπορίου της Ινδίας και όπως λέει επιπλέον, οι εξαγωγείς που πλήττονται από τους δασμούς θα λάβουν οικονομική βοήθεια και θα ενθαρρυνθούν να διαφοροποιηθούν σε εναλλακτικές αγορές, όπως η Κίνα, η Λατινική Αμερική και η Μέση Ανατολή. Ωστόσο, το υπουργείο Εμπορίου δεν απάντησε σχετικά.

Οι νέοι δασμοί θα ισχύσουν από τις 9:30 το πρωί (ώρα Ινδίας). Εξαιρούνται οι αποστολές σε διαμετακόμιση, η ανθρωπιστική βοήθεια και τα είδη που υπάγονται σε αμοιβαία εμπορικά προγράμματα. Η ινδική ρουπία έπεσε στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών εβδομάδων, στα 87,68 έναντι του δολαρίου, παρά την ανάκαμψη που σημείωσε μετά από την υποψία παρέμβασης της κεντρικής τράπεζας για τη στήριξή της.



Η απόφαση για την επιβολή δασμών την Τετάρτη έρχεται μετά από πέντε γύρους αποτυχημένων διαπραγματεύσεων, κατά τη διάρκεια των οποίων οι Ινδοί αξιωματούχοι είχαν εκφράσει αισιοδοξία ότι οι δασμοί θα μπορούσαν να περιοριστούν στο 15%.



Αξιωματούχοι και από τις δύο πλευρές κατηγόρησαν την εσφαλμένη εκτίμηση του πολιτικού συστήματος και τα χαμένα μηνύματα για την αποτυχία των διαπραγματεύσεων μεταξύ της μεγαλύτερης και της πέμπτης μεγαλύτερης οικονομίας του κόσμου, των οποίων το διμερές εμπόριο ανέρχεται σε περισσότερα από 190 δισεκατομμύρια δολάρια.

Αυτό το μήνα, ο Μπέσεντ δήλωσε ότι η Ινδία επωφελείται από την απότομη αύξηση των εισαγωγών της, οι οποίες αποτελούν το 42% των συνολικών αγορών πετρελαίου, έναντι λιγότερο από 1% πριν από τον πόλεμο, σε μια αλλαγή που η Ουάσιγκτον χαρακτήρισε απαράδεκτη.

Η Ινδία δεν έχει εκδώσει ακόμη καμία οδηγία σχετικά με τις αγορές πετρελαίου από τη Ρωσία με τις εταιρείες να συνεχίζουν να αγοράζουν πετρέλαιο με βάση οικονομικά κριτήρια, σύμφωνα με ειδικούς του κλάδου.

«Οι πελάτες από τις ΗΠΑ έχουν ήδη σταματήσει τις νέες παραγγελίες», δήλωσε ο Πανκάζ Τσάντα, πρόεδρος του Συμβουλίου Προώθησης Εξαγωγών Μηχανικής. «Με αυτούς τους πρόσθετους δασμούς, οι εξαγωγές θα μπορούσαν να μειωθούν κατά 20% έως 30% από τον Σεπτέμβριο και μετά». Η κυβέρνηση έχει υποσχεθεί οικονομική βοήθεια, όπως μεγαλύτερες επιδοτήσεις για τραπεζικά δάνεια και υποστήριξη για διαφοροποίηση σε περίπτωση οικονομικών απωλειών, πρόσθεσε ο Τσάντα.

Αναλυτές του ιδιωτικού τομέα προειδοποιούν ότι η διατήρηση του δασμού στο 50% θα μπορούσε να επιβαρύνει την οικονομία της Ινδίας και τα εταιρικά κέρδη, προκαλώντας τη μεγαλύτερη μείωση των κερδών στην Ασία, ακόμη και αν οι προτεινόμενες εγχώριες φορολογικές περικοπές μετριάσουν εν μέρει το πλήγμα.

Την περασμένη εβδομάδα, η Capital Economics δήλωσε ότι οι πλήρεις δασμοί των ΗΠΑ θα μειώσουν κατά 0,8 ποσοστιαίες μονάδες την οικονομική ανάπτυξη της Ινδίας τόσο φέτος όσο και το επόμενο έτος.

Ο υπουργός Εξωτερικών Τζαϊσάνκαρ δήλωσε επίσης ότι οι εμπορικές συνομιλίες συνεχίζονται και ότι η ανησυχία της Ουάσιγκτον για τις αγορές ρωσικού πετρελαίου δεν ισχύει εξίσου για άλλους σημαντικούς αγοραστές, όπως η Κίνα και η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να αποτελέσουν σημαντικό προμηθευτή ενέργειας για την Ινδία, δήλωσε την Τρίτη αξιωματούχος της πρεσβείας της στο Νέο Δελχί. Οι ΗΠΑ έχουν δεσμευτεί να συνεργαστούν με την Ινδία για τις εξαγωγές προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, προκειμένου να συμβάλουν στην επίτευξη της ενεργειακής ασφάλειας και της οικονομικής ανάπτυξης, πρόσθεσε ο αξιωματούχος.

Ο πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι έχει δεσμευτεί να μην θέσει σε κίνδυνο τα συμφέροντα των Ινδών αγροτών, ακόμη και αν αυτό συνεπάγεται υψηλό κόστος. Ο Μόντι προχωρά επίσης στην ενίσχυση των σχέσεων με την Κίνα, προγραμματίζοντας την πρώτη του επίσκεψη εκεί μετά από επτά χρόνια, στο τέλος του μήνα.