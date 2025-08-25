Η Ινδία τρέμει το μέγα-υδροηλεκτρικό φράγμα της Κίνας

Κατασκευάζει μέγα - φράγμα η Κίνα • Φόβοι για δραστική μείωση της ροή νερού από τον παγετώνα Άνγκσι του Θιβέτ κατά 85% εκφράζει το Δελχί, επιταχύνοντας από τη μεριά του τα πλάνα για την κατασκευή δικού της φράγματος στη περιοχή, χωρίς να λείπουν οι τοπικές αντιδράσεις.

Η Ινδία φοβάται ότι ένα κινεζικό μεγα-φράγμα στο Θιβέτ που ετοιμάζει να κατασκευάσει θα μειώσει τη ροή νερού σε έναν σημαντικό ποταμό έως και 85% κατά τη διάρκεια της ξηρής περιόδου, σύμφωνα με τέσσερις πηγές που είναι εξοικειωμένες με το θέμα και μια κυβερνητική ανάλυση που είδε το Reuters, ωθώντας το Δελχί να επιταχύνει τα σχέδια για το δικό του φράγμα.

Η ινδική κυβέρνηση εξετάζει από τις αρχές της δεκαετίας του 2000 σχέδια για τον έλεγχο της ροής του νερού από τον παγετώνα Άνγκσι στο Θιβέτ, ο οποίος τροφοδοτεί με νερό περισσότερα από 100 εκατομμύρια άτομα που ζουν στην Κίνα, την Ινδία και το Μπαγκλαντές.

Ωστόσο, τα σχέδια αυτά έχουν εμποδιστεί από την έντονη και ενίοτε βίαιη αντίσταση των κατοίκων της παραμεθόριας πολιτείας Αρουνατσάλ Πραντές, οι οποίοι φοβούνται ότι τα χωριά τους θα πλημμυρίσουν και ο τρόπος ζωής τους θα καταστραφεί από οποιοδήποτε φράγμα.

Στη συνέχεια, τον Δεκέμβριο, η Κίνα ανακοίνωσε ότι θα κατασκευάσει το μεγαλύτερο υδροηλεκτρικό φράγμα στον κόσμο σε μια συνοριακή επαρχία, λίγο πριν ο ποταμός Γιαρλούνγκ Ζανγκμπό περάσει στην Ινδία. Αυτό προκάλεσε φόβους στο Νέο Δελχί ότι ο μακροχρόνιος στρατηγικός του αντίπαλος - ο οποίος έχει ορισμένες εδαφικές διεκδικήσεις στο Αρουνατσάλ Πραντές - θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει ως όπλο τον έλεγχό του επί του ποταμού, ο οποίος πηγάζει από τον παγετώνα Άνγκσι και είναι γνωστός ως Σιάνγκ και Μπραχμαπούτρα στην Ινδία.

Η μεγαλύτερη εταιρεία υδροηλεκτρικής ενέργειας της Ινδίας μετέφερε τον Μάιο υλικό έρευνας υπό την προστασία ένοπλων αστυνομικών κοντά σε μια πιθανή τοποθεσία για το φράγμα πολλαπλών χρήσεων Άνω Σιάνγκ, το οποίο θα είναι το μεγαλύτερο φράγμα της χώρας, εάν ολοκληρωθεί. Ανώτεροι Ινδοί αξιωματούχοι έχουν επίσης πραγματοποιήσει συναντήσεις σχετικά με την επιτάχυνση της κατασκευής φέτος, συμπεριλαμβανομένης μιας που οργανώθηκε τον Ιούλιο από το γραφείο του πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι, σύμφωνα με δύο πηγές του Reuters.

Οι ανησυχίες του Δελχί περιγράφονται στην ανάλυση της ινδικής κυβέρνησης σχετικά με τον αντίκτυπο του κινεζικού φράγματος, τα στοιχεία της οποίας επιβεβαίωσε το Reuters από τέσσερις πηγές και δημοσιεύει για πρώτη φορά.

Το Πεκίνο δεν έχει δημοσιεύσει λεπτομερή σχέδια για την κατασκευή του φράγματος, αλλά η ανάλυση βασίστηκε σε προηγούμενες εργασίες που πραγματοποιήθηκαν από οργανισμούς της ινδικής κυβέρνησης, όπως η Κεντρική Επιτροπή Υδάτων, και έλαβε υπόψη το αναμενόμενο μέγεθος του κινεζικού έργου, το οποίο ξεκίνησε τον Ιούλιο και θα κοστίσει σχεδόν 170 δισεκατομμύρια δολάρια.

Το Δελχί εκτιμά ότι το κινεζικό φράγμα θα επιτρέψει στο Πεκίνο να εκτρέψει έως και 40 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού, ή λίγο περισσότερο από το ένα τρίτο της ετήσιας ποσότητας που λαμβάνεται σε ένα σημαντικό συνοριακό σημείο, σύμφωνα με τις πηγές και το έγγραφο. Ο αντίκτυπος θα είναι ιδιαίτερα έντονος τους μήνες χωρίς μουσώνες, όταν οι θερμοκρασίες αυξάνονται και οι εκτάσεις γης γίνονται άγονες σε ολόκληρη την Ινδία.

Το έργο Άνω Σιάνγκ θα μετριάσει αυτό το πρόβλημα με την προβλεπόμενη χωρητικότητα αποθήκευσης 14 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων, επιτρέποντας στην Ινδία να απελευθερώνει νερό κατά τη διάρκεια της ξηρής περιόδου. Αυτό θα μπορούσε να σημαίνει ότι η μεγάλη περιφερειακή πόλη Γκουαχάτι, η οποία εξαρτάται από βιομηχανίες και γεωργία με υψηλή κατανάλωση νερού, θα δει μείωση της παροχής κατά 11%, σύμφωνα με τις πηγές και το έγγραφο, σε αντίθεση με 25% εάν δεν κατασκευαστεί το ινδικό φράγμα.

Το έργο θα μπορούσε επίσης να μετριάσει οποιαδήποτε κίνηση της Πεκίνου να απελευθερώσει καταστροφικές ροές νερού κοντά στις περιοχές που συνορεύουν με τον παραπάνω ποταμό, ανέφεραν οι πηγές.

Εάν το φράγμα βρίσκεται στο ελάχιστο επίπεδο αποστράγγισης - όπου το νερό αποθηκεύεται σε λιγότερο από το 50% του ύψους του - θα είναι σε θέση να απορροφήσει πλήρως οποιοδήποτε περίσσευμα νερού που απελευθερώνεται από ρήγμα στην κινεζική υποδομή, σύμφωνα με το έγγραφο και τις πηγές. Η Ινδία εξετάζει μια πρόταση να διατηρεί το 30% του φράγματος της άδειο ανά πάσα στιγμή, προκειμένου να αντιμετωπίσει απρόσμενες αυξήσεις, ανέφεραν δύο από τις πηγές.

Ένας εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Κίνας απάντησε στις ερωτήσεις του Reuters ότι τα υδροηλεκτρικά έργα «έχουν υποβληθεί σε αυστηρή επιστημονική έρευνα σχετικά με την ασφάλεια και την προστασία του περιβάλλοντος και δεν θα έχουν αρνητικές επιπτώσεις στους υδάτινους πόρους, την οικολογία ή τη γεωλογία των χωρών που βρίσκονται κοντά του».

«Η Κίνα διατηρεί πάντα μια υπεύθυνη στάση απέναντι στην ανάπτυξη και αξιοποίηση των διασυνοριακών ποταμών και διατηρεί μακροχρόνια επικοινωνία και συνεργασία με χώρες που βρίσκονται κοντά του, όπως η Ινδία και το Μπαγκλαντές», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ινδίας δήλωσε ότι ο κορυφαίος διπλωμάτης Σ. Τζαϊσάνκαρ εξέφρασε ανησυχίες σχετικά με το φράγμα κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον Κινέζο ομόλογό του στις 18 Αυγούστου. Ένας αναπληρωτής του Τζαϊσάνκαρ δήλωσε επίσης στους νομοθέτες τον Αύγουστο ότι η κυβέρνηση εφαρμόζει μέτρα για την προστασία της ζωής και των μέσων διαβίωσης των πολιτών στις περιοχές που βρίσκονται κατάντη, συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής του φράγματος.

Η Ινδία έχει κατηγορηθεί από το Πακιστάν, σύμμαχο της Κίνας με τον οποίο ήρθε σε σύντομη σύγκρουση τον Μάιο, ότι χρησιμοποιεί το νερό ως όπλο. Φέτος, το Δελχί ανέστειλε τη συμμετοχή του σε μια συνθήκη του 1960 για την κατανομή των υδάτων με το Ισλαμαμπάντ και εξετάζει το ενδεχόμενο να εκτρέψει τις ροές ενός άλλου σημαντικού ποταμού μακριά από τον γείτονά του.

Όταν οι εργαζόμενοι της NHPC μετέφεραν υλικά τοπογραφικής αποτύπωσης κοντά στο χωριό Παρόνγκ τον Μάιο, εξοργισμένοι ντόπιοι κατέστρεψαν τα μηχανήματά τους, κατέστρεψαν μια γέφυρα που βρισκόταν κοντά και λεηλάτησαν τις σκηνές της αστυνομίας που είχε σταλεί για να φυλάξει την επιχείρηση. Πολλοί από αυτούς είναι μέλη της κοινότητας Άντι του Αρουνατσάλ, που ζουν από τις καλλιέργειες ρυζιού, πορτοκαλιών και γλυκών λεμονιών στους ομιχλώδεις λόφους και κοιλάδες που τροφοδοτούνται από τον Σιάνγκ.

Τουλάχιστον 16 χωριά των Άντι είναι πιθανό να χαθούν λόγω της δημιουργίας της λίμνης του φράγματος, επηρεάζοντας άμεσα περίπου 10.000 άτομα, σύμφωνα με δύο από τις πηγές. Οι ηγέτες της κοινότητας λένε ότι συνολικά θα επηρεαστούν περισσότερα από 100.000 άτομα.

«Το κάρδαμο, το ρύζι, το τζάκφρουτ και τα αχλάδια που καλλιεργούμε σε αυτή τη γη βοηθούν στην εκπαίδευση των παιδιών μας και στη συντήρηση της οικογένειάς μας», δήλωσε η Οντόνι Πάλο Παμπίν, μια παντοπώλης και μητέρα δύο παιδιών. «Θα πολεμήσουμε το φράγμα μέχρι θανάτου».

Το φράγμα έχει την υποστήριξη του πρωθυπουργού του Αρουνατσάλ, ο οποίος είναι μέλος του κόμματος του Ναρέντρα Μόντι και έχει χαρακτηρίσει το κινεζικό έργο ως υπαρξιακή απειλή. Το έργο θα «εξασφαλίσει την ασφάλεια του νερού και θα μετριάσει τις πλημμύρες για να αντιμετωπίσει τυχόν πιθανές πλημμύρες», ανέφερε η πολιτειακή κυβέρνηση σε δήλωση, προσθέτοντας ότι τον Ιούνιο αποφάσισε να ξεκινήσει λεπτομερείς συζητήσεις για αποζημιώσεις με τις οικογένειες που ενδέχεται να επηρεαστούν από το φράγμα.

Ο βουλευτής Άλο Λιμπάνγκ, ένας Άντι που εκπροσωπεί μια περιοχή που θα πλημμυρίσει από το ινδικό έργο, δήλωσε ότι πιστεύει ότι οι ντόπιοι θα μπορούσαν να πειστούν να μετακομίσουν αν λάβουν γενναιόδωρη αποζημίωση.

Η NHPC έχει σχέδια να δαπανήσει περισσότερα από 3 εκατομμύρια δολάρια για την εκπαίδευση και τις υποδομές έκτακτης ανάγκης, προκειμένου να παροτρύνει τους χωρικούς να μετακομίσουν αλλού, σύμφωνα με τρεις πηγές, οι οποίες επικαλούνται οδηγίες από το γραφείο του Νόντι. Σε ένα σημάδι προόδου, τρία χωριά της περιοχής συμφώνησαν πρόσφατα να επιτρέψουν στους υπαλλήλους της NHPC να πραγματοποιήσουν εργασίες σχετικές με το φράγμα, σύμφωνα με την κυβέρνηση του Αρουνατσάλ και δεκάδες ντόπιους.

Η Ινδία έχει ιστορικό ακτιβιστικών κινημάτων κατά των μεγάλων φραγμάτων, τα οποία μερικές φορές έχουν καθυστερήσει αυτά τα έργα κατά χρόνια ή τα έχουν αναγκάσει να μειώσουν την κλίμακα τους.

Ακόμη και αν το φράγμα Άνω Σιάνγκ πάρει το πράσινο φως, η κατασκευή του θα μπορούσε να διαρκέσει μια δεκαετία μετά την έναρξη των εργασιών, σύμφωνα με τέσσερις από τις πηγές. Αυτό σημαίνει ότι το έργο πιθανότατα θα ολοκληρωθεί μετά το έργο της Κίνας, το οποίο το Πεκίνο αναμένει να αρχίσει να παράγει ενέργεια στις αρχές έως τα μέσα της δεκαετίας του 2030.

Η καθυστέρηση σημαίνει ότι το ινδικό έργο θα είναι ευάλωτο κατά τη διάρκεια της κατασκευής, εάν το Πεκίνο απελευθερώσει ξαφνικά νερό κατά τη διάρκεια της περιόδου των μουσώνων, προκαλώντας μια πλημμύρα που θα μπορούσε να παρασύρει τα προσωρινά φράγματα, σύμφωνα με δύο από τις πηγές.

Διεθνείς εμπειρογνώμονες και ακτιβιστές Adi έχουν επίσης προειδοποιήσει ότι η κατασκευή μεγάλων φραγμάτων στο σεισμικά ενεργό Θιβέτ και το Αρουνατσάλ θα μπορούσε να αυξήσει τους κινδύνους για τις κοινότητες.