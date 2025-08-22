Αθήνα, 32°C
Αθήνα
Αίθριος καιρός
32°C
33.5° 30.4°
3 BF
47%
Θεσσαλονίκη
Ελαφρές νεφώσεις
30°C
31.0° 28.8°
2 BF
68%
Πάτρα
Σποραδικές νεφώσεις
29°C
29.4° 28.0°
3 BF
88%
Ιωάννινα
Ελαφρές νεφώσεις
27°C
26.9° 26.9°
3 BF
50%
Αλεξανδρούπολη
Αίθριος καιρός
28°C
27.9° 27.9°
2 BF
61%
Βέροια
Σποραδικές νεφώσεις
32°C
32.0° 32.0°
3 BF
37%
Κοζάνη
Αίθριος καιρός
26°C
26.4° 26.4°
2 BF
32%
Αγρίνιο
Αίθριος καιρός
29°C
28.8° 28.8°
1 BF
73%
Ηράκλειο
Αίθριος καιρός
30°C
29.8° 28.0°
2 BF
51%
Μυτιλήνη
Αίθριος καιρός
32°C
31.9° 31.9°
1 BF
33%
Ερμούπολη
Αίθριος καιρός
30°C
30.4° 30.4°
1 BF
39%
Σκόπελος
Αίθριος καιρός
29°C
28.8° 28.7°
3 BF
61%
Κεφαλονιά
Ελαφρές νεφώσεις
29°C
28.9° 28.9°
1 BF
79%
Λάρισα
Ελαφρές νεφώσεις
34°C
33.9° 33.9°
4 BF
24%
Λαμία
Αίθριος καιρός
34°C
34.4° 34.4°
3 BF
28%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
29°C
28.8° 28.8°
4 BF
65%
Χαλκίδα
Αίθριος καιρός
34°C
35.0° 33.8°
5 BF
27%
Καβάλα
Ελαφρές νεφώσεις
27°C
27.1° 25.3°
3 BF
79%
Κατερίνη
Αραιές νεφώσεις
27°C
27.0° 27.0°
1 BF
80%
Καστοριά
Ελαφρές νεφώσεις
26°C
25.7° 25.7°
1 BF
51%
ΜΕΝΟΥ
Παρασκευή, 22 Αυγούστου, 2025
fotovoltaika anemogenitries
© Dreamstime.com

Η Κίνα κατασκευάζει το μεγαλύτερο φωτοβολταϊκό πάρκο στον κόσμο

ΑΣΙΑ/ΕΙΡΗΝΙΚΟΣ
efsyn.gr
Το νέο ενεργειακό πάρκο θα μπορεί να ηλεκτροδοτεί έως και 5 εκατομμύρια νοικοκυριά.

Ο μεγαλύτερος ρυπαντής του κόσμου, η Κίνα, φαίνεται να αλλάζει πορεία και να κατευθύνεται στην «πράσινη ενέργεια» την στιγμή που ο κόσμος βιώνει όλο και περισσότερο τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής.

Συγκεκριμένα, η Κίνα σκοπεύει να κατασκευάσει το μεγαλύτερο φωτοβολταϊκό πάρκο στον Κόσμο στην επαρχία Τσινγκχάι, που ήδη παράγει ενέργεια από τα δύο τρίτα των εγκατεστημένων πάνελ, ενώ με το τέλος της κατασκευής των 610 τετραγωνικών χιλιομέτρων, θα μπορεί να ηλεκτροδοτεί έως και 5 εκατομμύρια νοικοκυριά.

Στο μεταξύ, οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στην Κίνα μειώθηκαν κατά 1% το πρώτο εξάμηνο του 2025, μια εξέλιξη που ορισμένοι αναλυτές θεωρούν σημείο καμπής για την παγκόσμια μάχη ενάντια στην κλιματική αλλαγή.

Ωστόσο, η μεταφορά ενέργειας από τις δυτικές περιοχές στις βιομηχανικές ανατολικές πόλεις αποτελεί ακόμη πρόκληση, όπως και η ανάγκη μετασχηματισμού του ηλεκτρικού δικτύου, το οποίο παραμένει προσανατολισμένο στην παραγωγή από εργοστάσια άνθρακα.

Πηγή: ertnews.gr.

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Η Κίνα κατασκευάζει το μεγαλύτερο φωτοβολταϊκό πάρκο στον κόσμο

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual