Η Κίνα κατασκευάζει το μεγαλύτερο φωτοβολταϊκό πάρκο στον κόσμο

Ο μεγαλύτερος ρυπαντής του κόσμου, η Κίνα, φαίνεται να αλλάζει πορεία και να κατευθύνεται στην «πράσινη ενέργεια» την στιγμή που ο κόσμος βιώνει όλο και περισσότερο τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής.
Συγκεκριμένα, η Κίνα σκοπεύει να κατασκευάσει το μεγαλύτερο φωτοβολταϊκό πάρκο στον Κόσμο στην επαρχία Τσινγκχάι, που ήδη παράγει ενέργεια από τα δύο τρίτα των εγκατεστημένων πάνελ, ενώ με το τέλος της κατασκευής των 610 τετραγωνικών χιλιομέτρων, θα μπορεί να ηλεκτροδοτεί έως και 5 εκατομμύρια νοικοκυριά.
Στο μεταξύ, οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στην Κίνα μειώθηκαν κατά 1% το πρώτο εξάμηνο του 2025, μια εξέλιξη που ορισμένοι αναλυτές θεωρούν σημείο καμπής για την παγκόσμια μάχη ενάντια στην κλιματική αλλαγή.
Ωστόσο, η μεταφορά ενέργειας από τις δυτικές περιοχές στις βιομηχανικές ανατολικές πόλεις αποτελεί ακόμη πρόκληση, όπως και η ανάγκη μετασχηματισμού του ηλεκτρικού δικτύου, το οποίο παραμένει προσανατολισμένο στην παραγωγή από εργοστάσια άνθρακα.
Πηγή: ertnews.gr.
