Συνελήφθη ο πρώην πρόεδρος της Σρι Λάνκα για κατάχρηση κρατικών κονδυλίων

Τέθηκε υπό κράτηση μετά από ανάκριση σχετικά με επίσκεψή του στο Λονδίνο τον Σεπτέμβριο του 2023.

Ο πρώην πρόεδρος της Σρι Λάνκα, Ρανίλ Βικρεμεσίνγκε, συνελήφθη την Παρασκευή με την κατηγορία της «κατάχρησης κρατικών κονδυλίων».

Το πρακτορείο ειδήσεων AFP μετέδωσε την είδηση της σύλληψης, επικαλούμενο δηλώσεις αστυνομικών. Ο Βικρεμεσίνγκε συνελήφθη αφού ανακρίθηκε για την επίσκεψή του στο Λονδίνο τον Σεπτέμβριο του 2023, όπου παραβρέθηκε σε τελετή για τη σύζυγό του σε βρετανικό πανεπιστήμιο, ενώ ακόμα κατείχε τη θέση του αρχηγού του κράτους.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο Βικρεμεσίνγκε προσήλθε στο Τμήμα Διερεύνησης Οικονομικών Εγκλημάτων (FCID) το πρωί της Παρασκευής για να δώσει κατάθεση.

«Θα τον παρουσιάσουμε ενώπιον του δικαστή του Κολόμπο Φορτ», δήλωσε αξιωματικός της αστυνομίας, προσθέτοντας ότι απαγγέλλονται κατηγορίες για χρήση κρατικών πόρων για προσωπικούς σκοπούς.

Ο Βικρεμεσίνγκε είχε σταματήσει στο Λονδίνο το 2023, επιστρέφοντας από την Αβάνα, όπου συμμετείχε στη σύνοδο κορυφής της Ομάδας των 77 (G77).

Ο ίδιος είχε υποστηρίξει ότι η σύζυγός του πλήρωσε τα δικά της έξοδα ταξιδιού και ότι δεν χρησιμοποιήθηκαν κρατικά κονδύλια. Ωστόσο, το Τμήμα Εγκληματολογικών Ερευνών της αστυνομίας (CID) υποστήριξε ότι ο Βικρεμεσίνγκε χρησιμοποίησε κρατικά κονδύλια για να καλύψει το ταξίδι του, το οποίο χαρακτηρίστηκε ως ιδιωτική επίσκεψη, και ότι το κράτος κάλυψε επίσης τα έξοδα των σωματοφυλάκων του.

Ο Βικρεμεσίνγκε ανέλαβε την προεδρία τον Ιούλιο του 2022 για το υπόλοιπο της θητείας του Γκοταμπάγια Ρατζαπάκσα, μετά την παραίτησή του λόγω μαζικών διαδηλώσεων για διαφθορά και κακοδιαχείριση.

Ο Βικρεμεσίνγκε πιστώνεται με τη σταθεροποίηση της οικονομίας μετά τη χειρότερη οικονομική κρίση στην ιστορία της χώρας, το 2022. Ωστόσο, έχασε τη μάχη για επανεκλογή του τον Σεπτέμβριο.