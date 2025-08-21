Αθήνα, 29°C
Πέμπτη, 21 Αυγούστου, 2025
Πλοίο του φιλιππινέζικου πολεμικού ναυτικού σε νησί της Μαύρης Θάλασσας
(AP Photo/Joeal Calupitan)

Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Κίνας και Φιλιππίνων σε αμφισβητούμενο ύφαλο

ΑΣΙΑ/ΕΙΡΗΝΙΚΟΣ
efsyn.gr
Πλοία της κινεζικής ακτοφυλακής και άλλα σκάφη κοντά σε ένα φιλιππινέζικο ναυτικό πλοίο κοντά στη Θάλασσα της Νότιας Κίνας υποδηλώνοντας μια κλιμάκωση της διπλωματικής έντασης.

Η Κίνα έχει αναπτύξει ένα πλοίο της ακτοφυλακής και άλλα σκάφη και προσάραξε σε πολεμικό πλοίο των Φιλιππίνων κοντά σε ένα μακροχρόνια αμφισβητούμενο ύφαλο στη Θάλασσα της Νότιας Κίνας, όπου οι φιλιππινέζικες δυνάμεις έχουν τεθεί σε κατάσταση συναγερμού.

Τουλάχιστον 14 πλοία της κινεζικής ακτοφυλακής και ύποπτα πλοία της πολιτοφυλακής, μερικά από τα οποία ήταν εξοπλισμένα με όπλα μεγάλου διαμετρήματος και υποστηρίζονταν από ένα ελικόπτερο και ένα μη επανδρωμένο drone, παρακολουθούνταν γύρω από το BRP Sierra Madre στο ύφαλο Second Thomas. Οι κινεζικές δυνάμεις εντοπίστηκαν την Τετάρτη και παρέμεναν στην περιοχή και την Πέμπτη, σύμφωνα με αξιωματούχους του στρατού των Φιλιππίνων. Δύο πλοία με φιλιππινέζικες δυνάμεις αποστέλλονται από το Sierra Madre για να αποτρέψουν την προσέγγιση των Κινέζων, ανέφεραν.

Οι κινεζικές αρχές δεν σχολίασαν αμέσως την ανακοίνωση του στρατού των Φιλιππίνων. Στο παρελθόν, έχουν επανειλημμένα ζητήσει από τις Φιλιππίνες να αποσύρουν το BRP Sierra Madre από τον ύφαλο, όπου είχε προσάραξει σκόπιμα από τη Μανίλα το 1999 για να χρησιμεύσει ως προκεχωρημένο φυλάκιο.

Οι Φιλιππίνες αρνήθηκαν να συμμορφωθούν με το αίτημα της Κίνας, η οποία ανέπτυξε μια σειρά από πλοία της ακτοφυλακής για να παρακολουθεί μόνιμα τον ύφαλο σε μια συνεχιζόμενη εδαφική αντιπαράθεση.

«Αυτό είναι ανησυχητικό λόγω της αύξησης των ενεργειών και του αριθμού τους», δήλωσε ο εκπρόσωπος του φιλιππινέζικου ναυτικού, υποναύαρχος Ρόϊ Τρινιντάντ, στο Associated Press μέσω τηλεφώνου. «Έχουμε ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση που η κατάσταση κλιμακωθεί».

«Εν μέσω όλων αυτών των καταναγκαστικών και επιθετικών ενεργειών, η οδηγία του αρχιστράτηγου είναι πολύ σαφής: δεν θα υποχωρήσουμε σε καμία απειλή κατά της επικράτειάς μας, της κυριαρχίας μας και των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων», δήλωσε ο Τρινιντάντ χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες όταν ρωτήθηκε πώς θα αντιδράσει ο στρατός των Φιλιππίνων.

Ένα πλοίο της κινεζικής ακτοφυλακής χρησιμοποίησε το υδροβόλο του χωρίς να στοχεύει σε κάποιο συγκεκριμένο στόχο, σε μια προφανή άσκηση, ενώ μικρότερα σκάφη παρατηρήθηκαν να ρίχνουν ένα δίχτυ στην είσοδο των ρηχών υδάτων του υφάλου, από όπου είχαν περάσει στο παρελθόν φιλιππινέζικα πλοία για να παραδώσουν προμήθειες στη Σιέρα Μάντρε, δήλωσε ο Τρινιντάντ

«Σκάφη της κινεζικής ακτοφυλακής έχουν παρατηρηθεί να πραγματοποιούν ελιγμούς και ασκήσεις που περιλαμβάνουν τη χρήση υδροβόλων στη θάλασσα, ενώ μια σειρά από μικρότερα σκάφη, όπως φουσκωτά σκάφη με άκαμπτο κύτος και ταχύπλοα σκάφη, έχουν επίσης αναπτυχθεί μέσα στον ύφαλο», ανέφερε ο στρατός των Φιλιππίνων σε δήλωση. «Ορισμένα από τα ταχύπλοα σκάφη της κινεζικής ακτοφυλακής έχουν επίσης παρατηρηθεί να έχουν αναβαθμιστεί με όπλα, συμπεριλαμβανομένων βαρέων όπλων που χειρίζονται πληρώματα».

Η Κίνα διεκδικεί σχεδόν ολόκληρη τη Θάλασσα της Νότιας Κίνας, μια σημαντική παγκόσμια εμπορική οδό, και οι αντιπαραθέσεις με τις Φιλιππίνες έχουν ενταθεί ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια σε μια σειρά από περιοχές, συμπεριλαμβανομένου του υφάλου Second Thomas. Το Βιετνάμ, η Μαλαισία, το Μπρουνέι και η Ταϊβάν έχουν επίσης αλληλεπικαλυπτόμενες διεκδικήσεις στην πολυσύχναστη θαλάσσια οδό.

