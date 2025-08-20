«Χοντραίνει» η σύγκρουση Αυστραλίας - Ισραήλ, μετά την πρόκληση Νετανιάχου

«Η δύναμη δε μετριέται με το πόσους ανθρώπους μπορείς να ανατινάξεις, ή πόσα παιδιά μπορείς να αφήσεις να πεινάνε» η απάντηση σε Νετανιάχου.

Η Καμπέρα στηλίτευσε σήμερα το «ξέσπασμα» του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος κατηγόρησε τον αυστραλό ομόλογό του Άντονι Αλμπανέζι ότι είναι «αδύναμος πολιτικός που πρόδωσε το Ισραήλ».

«Η δύναμη δεν μετριέται με το πόσους ανθρώπους μπορείς να ανατινάξεις, ή πόσα παιδιά μπορείς να αφήσεις να πεινάνε», αντέτεινε ο υπουργός Εσωτερικών της Αυστραλίας Τόνι Μπερκ σε δηλώσεις του στο εθνικό τηλεοπτικό δίκτυο ABC.

Η Λωρίδα της Γάζας, που εξαρτάται απόλυτα από την ανθρωπιστική βοήθεια έπειτα από 22 μήνες πολέμου, με έναυσμα την άνευ προηγουμένου έφοδο της Χαμάς στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου 2023, απειλείται με «γενικευμένο λιμό», σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Οι σχέσεις της Αυστραλίας και του Ισραήλ βρίσκονται σε φάση θύελλας, μετά την ανακοίνωση της Αυστραλίας την περασμένη εβδομάδα πως έχει πρόθεση να αναγνωρίσει κράτος της Παλαιστίνης στον ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο.

Τη Δευτέρα, η Αυστραλία ακύρωσε τη θεώρηση διαβατηρίου του Σίμχα Ρόθμαν, ισραηλινού βουλευτή της άκρας δεξιάς, μέλους της κυβερνητικής συμμαχίας του κ. Νετανιάχου, κρίνοντας πως σε εκδήλωση συντηρητικής οργάνωσης όπου είχε προσκληθεί σκοπός του ήταν να «σπείρει διχόνοια».

Την επομένη, το Ισραήλ ανταπέδωσε ανακαλώντας τις βίζες αυστραλών διπλωματών διαπιστευμένων στην Παλαιστινιακή Αρχή, απόφαση που επικρίθηκε έντονα από την αυστραλιανή πλευρά.

Μερικές ώρες μετά, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου κατηγόρησε, προσωπικά και ονομαστικά, τον αυστραλό ομόλογό του Άντονι Αλμπανέζι ότι είναι «αδύναμος» πολιτικός, ο οποίος «πρόδωσε το Ισραήλ» και «εγκατέλειψε τους εβραίους της Αυστραλίας».

Ο Τόνι Μπερκ έκανε λόγο σήμερα για «ξέσπασμα» του ισραηλινού πρωθυπουργού Νετανιάχου.

Στην πόλη της Μελβούρνης (νοτιοανατολικά) ζούσε μια περίοδο το υψηλότερο ποσοστό επιζησάντων του Ολοκαυτώματος κατ’ αναλογία προς τον πληθυσμό εκτός του Ισραήλ.

Οι εβραϊκές συνοικίες της Μελβούρνης, όπως κι αυτές του Σίδνεϊ, βρέθηκαν αντιμέτωπες τους τελευταίους μήνες με βανδαλισμούς συναγωγών, που εξώθησαν την κυβέρνηση να συστήσει ειδικό κλιμάκιο καταπολέμησης του αντισημιτισμού.