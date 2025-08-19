Τα διαφιλονικούμενα σύνορα στα Ιμαλάϊα στο επίκεντρο των συνομιλιών Μόντι-Γουάνγκ

Ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι και ο Κινέζος υπουργός Εξωτερικών, Γουάνγκ Γι, συναντήθηκαν τη Τρίτη για τα τρέχοντα ζητήματα που απασχολούν τις δύο χώρες, ανάμεσά τους και τα διαφιλονικούμενα σύνορά τους στις παρυφές των Ιμαλαίων.

Ο πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι συναντήθηκε την Τρίτη με τον κορυφαίο διπλωμάτη της Κίνας Γουάνγκ Γι και χαιρέτισε τη «σταθερή πρόοδο» που έχει σημειωθεί στη βελτίωση των διμερών σχέσεων μετά από μια μακροχρόνια αντιπαράθεση μεταξύ των πυρηνικών δυνάμεων της Ασίας.

Ο Μόντι σημείωσε επίσης «σεβασμό για τα αμοιβαία συμφέροντα και ευαισθησίες» σε μια δήλωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά τη συνάντησή του με τον Κινέζο υπουργό Εξωτερικών Γουάνγκ Γι. Το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας δήλωσε ότι οι χώρες έχουν εισέλθει σε μια «σταθερή πορεία ανάπτυξης» και ότι οι χώρες πρέπει να «εμπιστεύονται και να υποστηρίζουν» η μία την άλλη.

Ο Γουάνγκ έφτασε στην Ινδία τη Δευτέρα και συναντήθηκε με τον υπουργό Εξωτερικών Σουμπραχμανιάμ Τζαϊσάνκαρ, καθώς και με τον σύμβουλο εθνικής ασφάλειας Αγίτ Ντοβάλ, σχετικά με τα αμφισβητούμενα σύνορα των χωρών στα βουνά των Ιμαλαΐων. Το υπουργείο Εξωτερικών της Ινδίας δήλωσε ότι στη συνάντηση του Γουάνγκ με τον Ντοβάλ συζητήθηκαν «η αποκλιμάκωση, η οριοθέτηση και τα συνοριακά ζητήματα».

Οι σχέσεις επιδεινώθηκαν το 2020 μετά από συγκρούσεις των δυνάμεων ασφαλείας κατά μήκος των συνόρων. Η βία, η χειρότερη των τελευταίων δεκαετιών, είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 20 Ινδών στρατιωτών και τεσσάρων Κινέζων στρατιωτών, παγώνοντας τις πολιτικές επαφές υψηλού επιπέδου.

«Οι οπισθοδρομήσεις που βιώσαμε τα τελευταία χρόνια δεν ήταν προς το συμφέρον των λαών των δύο χωρών μας. Είμαστε ενθαρρυνμένοι από την σταθερότητα που έχει πλέον αποκατασταθεί στα σύνορα», δήλωσε ο Γουάνγκ τη Δευτέρα. Ο Μόντι τόνισε τη σημασία της διατήρησης της ειρήνης και της ηρεμίας στα σύνορα και επανέλαβε τη δέσμευση της Ινδίας για «δίκαιη, λογική και αμοιβαία αποδεκτή επίλυση του ζητήματος των συνόρων», σύμφωνα με δήλωση του γραφείου του.

Η ψύχρα στις σχέσεις μετά τη θανατηφόρα σύγκρουση το 2020 μεταξύ στρατευμάτων στην περιοχή του Λαντάκ επηρέασε το εμπόριο, τη διπλωματία και τις αεροπορικές μετακινήσεις, καθώς και οι δύο πλευρές ανέπτυξαν δεκάδες χιλιάδες δυνάμεις ασφαλείας στις παραμεθόριες περιοχές. Έκτοτε έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος.

Πέρυσι, η Ινδία και η Κίνα κατέληξαν σε μία συμφωνία για τις συνοριακές περιπολίες και απέσυραν επιπλέον δυνάμεις κατά μήκος ορισμένων συνοριακών περιοχών. Και οι δύο χώρες συνεχίζουν να οχυρώνουν τα σύνορά τους με την κατασκευή οδικών και σιδηροδρομικών δικτύων.

Τους τελευταίους μήνες, οι χώρες έχουν αυξήσει τις επίσημες επισκέψεις και έχουν συζητήσει την χαλάρωση ορισμένων εμπορικών περιορισμών, την κυκλοφορία των πολιτών και τις βίζες για επιχειρηματίες. Τον Ιούνιο, το Πεκίνο επέτρεψε σε προσκυνητές από την Ινδία να επισκεφθούν ιερούς τόπους στο Θιβέτ. Την περασμένη εβδομάδα, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Ινδίας, Ραντίρ Τζαϊσβάλ, δήλωσε ότι η Ινδία και η Κίνα βρίσκονται σε συζητήσεις για την επανέναρξη του εμπορίου μέσω τριών σημείων κατά μήκος των συνόρων τους, μήκους 3.488 χιλιομέτρων (2.167 μιλίων).

Η αποψύξη των σχέσεων μεταξύ Πεκίνου και Νέου Δελχί ξεκίνησε τον περασμένο Οκτώβριο, όταν ο Μόντι και ο Κινέζος Πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ συναντήθηκαν σε μια σύνοδο κορυφής των αναδυόμενων οικονομιών στη Ρωσία. Ήταν η πρώτη φορά που οι ηγέτες μιλούσαν πρόσωπο με πρόσωπο από το 2019. Ο Μόντι πρόκειται να συναντήσει τον Σι όταν θα ταξιδέψει στην Κίνα στα τέλη του μήνα — η πρώτη του επίσκεψη σε επτά χρόνια — για να παραστεί στη σύνοδο κορυφής της Οργάνωσης Συνεργασίας της Σαγκάης, μιας περιφερειακής ομάδας που σχηματίστηκε από την Κίνα, τη Ρωσία και άλλες χώρες για να αντισταθμίσει την επιρροή των ΗΠΑ στην Ασία.

Νωρίτερα φέτος, ο Σι ζήτησε οι σχέσεις μεταξύ Ινδίας και Κίνας να πάρουν τη μορφή ενός «τάνγκο δράκου-ελέφαντα» — ενός χορού μεταξύ των εμβληματικών ζώων των δύο χωρών. Τον περασμένο μήνα, ο υπουργός Εξωτερικών της Ινδίας επισκέφθηκε το Πεκίνο στο πρώτο του ταξίδι στην Κίνα από το 2020.

Η ανανεωμένη δέσμευση έρχεται σε μια στιγμή που οι σχέσεις της Νέας Δελχί με τον Τραμπ έχουν φθαρεί. Η Ουάσιγκτον έχει επιβάλει δασμό 50% στα ινδικά προϊόντα, ο οποίος περιλαμβάνει ποινή 25% για την αγορά ρωσικού αργού πετρελαίου. Οι δασμοί τίθενται σε ισχύ στις 27 Αυγούστου.

Η Ινδία δεν έχει δείξει κανένα σημάδι υποχώρησης, αλλά αντίθετα έχει υπογράψει περισσότερες συμφωνίες με τη Ρωσία για την εμβάθυνση της οικονομικής συνεργασίας.