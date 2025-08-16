Αθήνα, 28°C
Αθήνα
Σποραδικές νεφώσεις
28°C
29.5° 27.4°
5 BF
47%
Θεσσαλονίκη
Αραιές νεφώσεις
32°C
33.2° 29.8°
2 BF
35%
Πάτρα
Αίθριος καιρός
32°C
32.0° 31.6°
3 BF
36%
Ιωάννινα
Σποραδικές νεφώσεις
29°C
28.9° 28.9°
2 BF
28%
Αλεξανδρούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
29°C
28.9° 28.9°
5 BF
42%
Βέροια
Αραιές νεφώσεις
31°C
30.9° 30.9°
3 BF
33%
Κοζάνη
Ελαφρές νεφώσεις
28°C
28.4° 28.4°
2 BF
23%
Αγρίνιο
Αίθριος καιρός
31°C
31.4° 31.4°
3 BF
28%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
28°C
28.6° 27.7°
5 BF
57%
Μυτιλήνη
Αίθριος καιρός
29°C
30.0° 28.8°
2 BF
47%
Ερμούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
27°C
27.4° 27.4°
4 BF
57%
Σκόπελος
Σποραδικές νεφώσεις
27°C
26.7° 26.7°
3 BF
61%
Κεφαλονιά
Αίθριος καιρός
30°C
29.9° 29.9°
0 BF
54%
Λάρισα
Σποραδικές νεφώσεις
32°C
31.9° 31.9°
3 BF
25%
Λαμία
Αίθριος καιρός
32°C
31.6° 31.6°
3 BF
28%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
29°C
28.8° 28.8°
5 BF
71%
Χαλκίδα
Σποραδικές νεφώσεις
29°C
28.8° 28.3°
3 BF
32%
Καβάλα
Αραιές νεφώσεις
30°C
29.9° 27.3°
4 BF
36%
Κατερίνη
Αραιές νεφώσεις
29°C
28.6° 28.6°
3 BF
48%
Καστοριά
Αραιές νεφώσεις
27°C
27.1° 27.1°
3 BF
45%
Πακιστάν πλημμύρες
Ap Photo

Τραγωδία στο Πακιστάν - Ξεπέρασαν τους 300 οι νεκροί από τις πλημμύρες

ΑΣΙΑ/ΕΙΡΗΝΙΚΟΣ
efsyn.gr

Σε τουλάχιστον 320 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών σε ένα 48ωρο από τις καταρρακτώδεις βροχές και τις πλημμύρες στο βόρειο Πακιστάν, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσαν σήμερα στη δημοσιότητα οι πακιστανικές αρχές, οι οποίες ανέβασαν επίσης σε πάνω από 600 τον συνολικό αριθμό των ανθρώπων που έχουν χάσει τη ζωή τους στη χώρα από την έναρξη της περιόδου των μουσώνων στα τέλη Ιουνίου.

Από τις πλημμύρες και τις κατολισθήσεις έχει κυρίως πληγεί η ορεινή επαρχία Χάιμπερ-Παστούνκβα, η οποία βρίσκεται στα σύνορα με το Αφγανιστάν.

Μόνον σε αυτήν οι νεκροί ανέρχονται σε 307, σύμφωνα με την αρχή διαχείρισης καταστροφών της επαρχίας αυτής, η οποία σημείωσε ότι συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό πτωμάτων κάτω από τις λάσπες.

