Τουλάχιστον 34 νεκροί στην Ινδία από κατολισθήσεις λόγω ισχυρών βροχοπτώσεων

Σφοδρές λασπορροές που προκλήθηκαν σήμερα από καταρρακτώδεις βροχές έπληξαν ένα χωριό των Ιμαλαΐων στο υπό ινδική διοίκηση Κασμίρ σκοτώνοντας τουλάχιστον 34 ανθρώπους, δήλωσαν τοπικοί αξιωματούχοι.

«Έχουμε περισυλλέξει 34 πτώματα και έχουμε διασώσει 35 τραυματίες», δήλωσε ο Επίτροπος της περιφέρειας Κιστβάρ, Πανκάζ, Κουμάρ Τσάρμα. «Είναι πιθανό να περισυλλέξουμε περισσότερα πτώματα», τόνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

(AP Photo)

Συνεργεία διάσωσης μπορεί να δυσκολευτούν να φτάσουν στην περιοχή καθώς δρόμοι έχουν υποστεί ζημιές από τις σφοδρές καταιγίδες που πλήττουν την περιοχή τις τελευταίες μέρες.

(AP Photo)

«Θα παρασχεθεί όλη η απαραίτητη βοήθεια σε όσους έχουν ανάγκη», δήλωσε ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι.

