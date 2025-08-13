Ο τυφώνας Ποντούλ πλήττει τη νότια Ταϊβάν - Ένας αγνοούμενος

Ο τυφώνας Ποντούλ έφτασε στην Ταϊβάν την Τετάρτη, όπου οι αρχές έκλεισαν τα σχολεία και τις δημόσιες υπηρεσίες, καθώς οι ισχυρές βροχοπτώσεις απειλούν με περαιτέρω ζημιές τη γεωργία στο νοτιοανατολικό τμήμα του νησιού.

Σύμφωνα με το Reuters, ήδη πάνω από 33 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί ενώ οι αρχές αναζητούν ένα άτομο.

Η καταιγίδα έπληξε την κομητεία Taitung στην ανατολική ακτή, διασχίζοντας το νότιο τρίτο του νησιού με ταχύτητα περίπου 36 χλμ/ώρα (22 μίλια/ώρα). Σύμφωνα με την Κεντρική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με αυτόν τον ρυθμό, ο τυφώνας αναμένεται να εξέλθει προς το Στενό της Ταϊβάν και την Κίνα μέχρι αργά το απόγευμα.

Παράλληλα, το Χονγκ Κονγκ εξέδωσε προειδοποίηση Σήματος Νο 1, τη χαμηλότερη στην κλίμακα, καθώς η καταιγίδα αναμένεται να περάσει από κοντινή απόσταση, χωρίς όμως άμεσο πλήγμα.

Οι αρχές έχουν κλείσει σχολεία και δημόσιες υπηρεσίες σε εννέα πόλεις και κομητείες, συμπεριλαμβανομένων των Kaohsiung και Tainan, και έχουν ακυρώσει 252 εσωτερικές και 129 διεθνείς πτήσεις, κυρίως στα αεροδρόμια Kaohsiung και Taoyuan.



Οι περιοχές που πλήττονται βρίσκονται αρκετά νότια της πρωτεύουσας, Ταϊπέι, καθώς και μακριά από το κύριο διεθνές αεροδρόμιο της Ταϊβάν και τη βάση της υψηλής τεχνολογίας της χώρας.

Περισσότερα από 5.500 άτομα έχουν μετακινηθεί από ευάλωτες περιοχές, σύμφωνα με το Independent, με ορισμένες από αυτές να εξακολουθούν να ανακάμπτουν από τις καταιγίδες νωρίτερα το καλοκαίρι.

Για τις επόμενες ημέρες προβλέπεται βροχόπτωση έως και 600 χιλιοστά στις ορεινές περιοχές, γεγονός που εντείνει τους φόβους για πλημμύρες και κατολισθήσεις.

Ο Chu Chung-jui από το Εθνικό Κέντρο Επιστήμης και Τεχνολογίας για τη Μείωση των Καταστροφών κάλεσε τους κατοίκους των κοιλάδων να απομακρυνθούν, δηλώνοντας: «Οφείλουμε να παροτρύνουμε ιδιαίτερα τους ανθρώπους που ζουν κατάντη να ακολουθήσουν τις οδηγίες της κυβέρνησης και να εκκενώσουν».

Η θερμότητα από τον καθοδικό αέρα στις εξωτερικές περιοχές της καταιγίδας ανέβασε τη θερμοκρασία στο Χονγκ Κονγκ στους περίπου 35°C, με τις προγνώσεις να προειδοποιούν για βροχή, ριπές καταιγίδων και ενδεχόμενη αναβάθμιση του Σήματος Νο 1 σε Σήμα Νο 3, εάν επιδεινωθούν οι συνθήκες. Τα αεροδρόμια του Χονγκ Κονγκ ακύρωσαν 15 πτήσεις από και προς την Ταϊβάν εν μέσω αυξανόμενης ανησυχίας για την καταιγίδα.

Η καταιγίδα αναμένεται να διασχίσει τη ορεινή ραχοκοκαλιά του νησιού, εξασθενώντας προτού κινηθεί προς το Στενό της Ταϊβάν και την επαρχία Φουτζιάν της Κίνας.

Οι κομητείες και πόλεις Tainan, Kaohsiung, Chiayi, Yunlin, Pingtung και Hualien στην ανατολική ακτή, καθώς και το νησιωτικό σύμπλεγμα Penghu στο Στενό της Ταϊβάν, αναμένεται να δεχτούν το κύριο πλήγμα της καταιγίδας.

Οι τυφώνες συνήθως πλήττουν περισσότερο την λιγότερο κατοικημένη ανατολική ακτή της Ταϊβάν πριν εξασθενήσουν στη Κεντρική Οροσειρά, όμως οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι το μέγεθος του Podul – με ακτίνα 120 χλμ – σημαίνει ότι μπορεί ακόμα να προκαλέσει σημαντικές ζημιές καθώς κινείται προς τα δυτικά.