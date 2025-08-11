Αθήνα, 35°C
Δευτέρα, 11 Αυγούστου, 2025
Iaponia_Plimmyres_1020_1
AP Photo

Πλημμύρες και κατολισθήσεις στην Ιαπωνία - Χιλιάδες κάτοικοι εκτοπίστηκαν

ΑΣΙΑ/ΕΙΡΗΝΙΚΟΣ
efsyn.gr
«Η κατάσταση παρουσιάζει θανάσιμο κίνδυνο» προειδοποίησαν οι μετεωρολόγοι, προσθέτοντας ότι «απαιτείται μέγιστη επαγρύπνηση».

Οι ιαπωνικές αρχές κάλεσαν τη Δευτέρα εκατομμύρια ανθρώπους να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους λόγω των πλημμυρών και των κατολισθήσεων που προκλήθηκαν από καταρρακτώδεις βροχές στο νοτιοδυτικό τμήμα της Ιαπωνίας, μετά τις οποίες υπάρχουν αγνοούμενοι.

Πλάνα που μεταδόθηκαν από την ιαπωνική τηλεόραση δείχνουν πολλές περιοχές του νομού Κουμαμότο όπου σπίτια, καταστήματα και οχήματα είχαν πλημμυρίσει από τα νερά, η στάθμη των οποίων είχε φτάσει περίπου ένα μέτρο.

Σε διάστημα 6 ωρών το πρωί της Δευτέρας, πάνω από 37 εκατοστά βροχής έπεσαν στην πόλη Ταμάνα, τη χειρότερα πληγείσα, πράγμα που αποτελεί ρεκόρ σε τοπικό επίπεδο, σύμφωνα με την ιαπωνική μετεωρολογική υπηρεσία.

«Η κατάσταση παρουσιάζει θανάσιμο κίνδυνο» προειδοποίησαν οι μετεωρολόγοι, προσθέτοντας ότι «απαιτείται μέγιστη επαγρύπνηση».

AP Photo

Προειδοποιήσεις και αιτήματα εκκένωσης εκδόθηκαν για πάνω από τρία εκατομμύρια κατοίκους περιοχών της νοτιοδυτικής Ιαπωνίας, σύμφωνα με την Υπηρεσία Διαχείρισης Πυρκαγιών και Καταστροφών. Για περίπου 384.000 ανθρώπους που διαμένουν ως επί το πλείστον στον νομό Κουμαμότο έχει κηρυχθεί συναγερμός στην ύψιστη βαθμίδα, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ένας άνδρας στην Κόσα στον Κουμαμότο αγνοείται ύστερα από κατολίσθηση που έπληξε το σπίτι του, όπως δήλωσε τοπικός αξιωματούχος στο AFP.

Στη Μισάτο, άλλη πόλη του νομού, τα συνεργεία διάσωσης επιχειρούν για να βοηθήσουν έναν ηλικιωμένο άνδρα που έχει παγιδευτεί μέσα στο σπίτι του, το οποίο επίσης επλήγη από κατολίσθηση, σύμφωνα με δήλωση τοπικού αξιωματούχου στο AFP.

Εξάλλου εξακολουθεί να αγνοείται η τύχη δύο ανθρώπων στην πόλη πόλη Φουκουόκα οι οποίοι παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά, σύμφωνα με το δημόσιο μέσο ενημέρωσης NHK.

