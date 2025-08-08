Ολονύχτια επιχείρηση του Πακιστάν εναντίον αποσχιστών και Ταλιμπάν κοντά στα Αφγανικά σύνορα

Οι πακιστανικές δυνάμεις ασφαλείας σκότωσαν 33 μαχητές των Πακιστανών Ταλιμπάν και των αποσχιστών του Μπαλοχιστάν που προσπάθησαν να εισέλθουν στο πληγέν από εξεγέρσεις Μπαλοχιστάν από το γειτονικό Αφγανιστάν, ανακοίνωσε ο πακιστανικός στρατός την Παρασκευή.

Ο στρατός ανακοίνωσε ότι πραγματοποιήθηκε νυχτερινή επιχείρηση στην περιοχή Ζομπ της επαρχίας Μπαλουχιστάν, όπου στρατιώτες εντόπισαν «Χουάριτζ», μια φράση που χρησιμοποιεί η κυβέρνηση για τους Πακιστανούς Ταλιμπάν.

Ο στρατός ανέφερε ότι διεξάγεται επιχείρηση αναζήτησης για τον εντοπισμό και την εξόντωση τυχόν εναπομείναντων ανταρτών. Το Πακιστάν κατηγορεί συχνά την κυβέρνηση των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν ότι κάνει τα στραβά μάτια σε μαχητές που δραστηριοποιούνται κοντά στα σύνορα. Η Καμπούλ αρνείται την κατηγορία.

Ο πακιστανικός στρατός ανέφερε ότι οι μαχητές που σκοτώθηκαν είχαν την υποστήριξη της Ινδίας, αν και δεν έδωσε στοιχεία που να τεκμηριώνουν τον ισχυρισμό αυτό. Το Πακιστάν κατηγορεί από καιρό τη Νέα Δελχί ότι υποστηρίζει τους πακιστανούς Ταλιμπάν και τους αυτονομιστές στο Μπαλουχιστάν.

Δεν υπήρξε άμεση αντίδραση από τo Νέo Δελχί. Σε δήλωσή του, ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ εξήρε τις δυνάμεις ασφαλείας για την «επιτυχημένη επιχείρηση».

Επίσης την Παρασκευή, η τοπική κυβέρνηση του Μπαλουχιστάν ανακοίνωσε ότι απενεργοποιεί το διαδίκτυο μέσω κινητού τηλεφώνου μέχρι τις 31 Αυγούστου για λόγους ασφαλείας. Το μέτρο αυτό λαμβάνεται ενόψει της εορτής της Ανεξαρτησίας στις 14 Αυγούστου, που γιορτάζει την ανεξαρτησία του Πακιστάν από την βρετανική αποικιοκρατία το 1947. Τα τελευταία χρόνια, οι αντάρτες στο Μπαλουχιστάν έχουν στοχεύσει άτομα που πωλούν εθνικές σημαίες ενόψει της εορτής.

Το Μπαλουχιστάν είναι εδώ και χρόνια θέατρο αντάρτικου από αυτονομιστικές ομάδες, καθώς και επιθέσεων από τους Πακιστανούς Ταλιμπάν και τον παράνομο Απελευθερωτικό Στρατό του Μπαλουχιστάν. Οι αυτονομιστές απαιτούν την ανεξαρτησία από την κεντρική κυβέρνηση του Πακιστάν στο Ισλαμαμπάντ. Οι αρχές δηλώνουν ότι η ανταρσία έχει σε μεγάλο βαθμό κατασταλεί, αλλά η βία συνεχίζεται.

Επί του παρόντος, οι δυνάμεις ασφαλείας του Πακιστάν διεξάγουν επίσης επιχειρήσεις βασισμένες σε πληροφορίες των μυστικών υπηρεσιών στη βορειοδυτική επαρχία Χίμπερ Πακτούνκβα, όπου τον Απρίλιο στρατιώτες σκότωσαν 54 Πακιστανούς Ταλιμπάν σε αυτό που οι αρχές χαρακτήρισαν ως τη φονικότερη μονομαχία για τους μαχητές φέτος.

Το Πακιστάν έχει βιώσει μια έξαρση των επιθέσεων των μαχητών, οι περισσότερες από τις οποίες έχουν αναληφθεί από τους Πακιστανούς Ταλιμπάν, γνωστούς ως Tehrik-e-Taliban Pakistan ή TTP, οι οποίοι είναι σύμμαχοι των Αφγανών Ταλιμπάν.

Η TTP είναι μια ξεχωριστή ομάδα και έχει ενδυναμωθεί από την επιστροφή των Αφγανών Ταλιμπάν στην εξουσία στο Αφγανιστάν το 2021. Από τότε, πολλοί ηγέτες και μαχητές της TTP έχουν βρει καταφύγιο στο Αφγανιστάν.