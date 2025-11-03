Συνελήφθη ο «σφαγέας» του Σουδάν, καυχιόταν ότι σκότωσε πάνω από 2.000 ανθρώπους

Οι ηγέτες της παραστρατιωτικής ομάδας Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (RSF), που κατηγορείται για τις μαζικές δολοφονίες αμάχων στο Σουδάν, προσπάθησαν να βελτιώσουν την εικόνα τους μετά την παγκόσμια κατακραυγή για τις εκτελέσεις συλλαμβάνοντας διοικητές που βιντεοσκόπησαν και δημοσίευσαν στο διαδίκτυο τις φρικαλεότητες που διέπραξαν.

Σε βίντεο που δημοσίευσαν διακρίνονται αξιωματικοί με χειροπέδες. Μεταξύ των συλληφθέντων είναι ο ταξίαρχος Αλ-Φατέχ Αμπντουλάχ Ιντρίς, γνωστός ως Αμπού Λούλου, ο οποίος έχει μεγάλο αριθμό ακολούθων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου ανεβάζει συχνά βίντεο με φρικαλεότητες.

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκαν, ο Αμπού Λούλου φαίνεται να εκτελεί πολίτες. Σε ένα κλιπ, φαίνεται να πυροβολεί έναν άνδρα, αγνοώντας τις εκκλήσεις του για έλεος, και σε μια πρόσφατη ανάρτησή του καυχιέται ότι ο αριθμός των νεκρών του είχε «ξεπεράσει τις 2.000».

Έπειτα από 18 μήνες πολιορκίας, οι Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης κατέλαβαν την 26η Οκτωβρίου την Ελ Φάσερ, το τελευταίο μεγάλο αστικό κέντρο που δεν είχε πέσει στα χέρια τους στο Νταρφούρ, αχανή περιοχή του δυτικού Σουδάν.

Έκτοτε πολλαπλασιάζονται οι πληροφορίες και οι μαρτυρίες για εκτελέσεις, λεηλασίες, βιασμούς, επιθέσεις εναντίον εργαζόμενων σε ανθρωπιστικές οργανώσεις μέσα και γύρω από την πόλη αυτή του Βόρειου Νταρφούρ.

Περίπου 260.000 άνθρωποι είχαν βρει καταφύγιο στην Ελ Φασέρ προτού ο στρατός επιβεβαιώσει την υποχώρησή του την περασμένη εβδομάδα. Ο ΟΗΕ εκτιμά ότι έκτοτε περίπου 65.000 έχουν εγκαταλείψει την περιοχή, αλλά μόνο ένας μικρός αριθμός αμάχων έχει φτάσει στον πλησιέστερο καταυλισμό για τους εκτοπισμένους και σχεδόν κανένας δεν είναι άνδρας ή έφηβος.

Η κίνηση των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης να δημοσιεύσει το βίντεο με τη σύλληψη του «σφαγέα» έχει προκαλέσει αρκετές αντιδράσεις καθώς θεωρείται ως ένα κόλπο για να αποσπάσει την προσοχή από τις απαγωγές, τις εκτελέσεις και τους βιασμούς που έχουν διαπράξει οι μαχητές τους στην Ελ Φασέρ από τότε που κατέλαβαν την πόλη πριν από μια εβδομάδα.

Αν και η παραστρατιωτική ομάδα δήλωσε ότι είχε συλλάβει αρκετούς μαχητές που κατηγορούνται για φρικαλεότητες κατά τη διάρκεια της κατάληψης της Ελ Φάσερ, ο Τομ Φλέτσερ, επικεφαλής ανθρωπιστικών υποθέσεων του ΟΗΕ, αμφισβήτησε τη δέσμευση της ομάδας να διερευνήσει τα εγκλήματα.

Ο πρωθυπουργός ζητά διεθνείς διώξεις

Μετά τα πολυαίμακτα βίαια επεισόδια στην Ελ Φάσερ, ο Σουδανός πρωθυπουργός Καμίλ Ιντρίς κάλεσε, σε συνέντευξή του που δημοσιεύτηκε την Κυριακή, να ασκηθούν διεθνείς ποινικές διώξεις, Ωστόσο, εναντιώθηκε στην αποστολή ξένων στρατευμάτων στην επικράτεια του Σουδάν.

«Η διεθνής κοινότητα έχει κάνει ελάχιστα», δήλωσε ο Ιντρίς στην ελβετική εφημερίδα Blick. «Χρειαζόμαστε πράξεις, όχι μόνο λόγια. Όλα τα εγκλήματα πρέπει να διωχθούν στη δικαιοσύνη, και σε διεθνές επίπεδο».

Ο Σουδανός πρωθυπουργός κάλεσε όλα τα κράτη μέλη του ΟΗΕ να «αναγνωρίσουν» πως οι ΔΤΥ είναι «τρομοκρατική οργάνωση» και να λάβουν μέτρα για την «καταπολέμησή τους». Εκτίμησε αντίθετα ότι οι «αποστολές διατήρησης της ειρήνης του ΟΗΕ, στο ιστορικό πλαίσιο του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, δεν είναι επιθυμητές» στο Σουδάν.

Η ανάπτυξη «διεθνών στρατευμάτων θα υπονόμευε την εθνική κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του Σουδάν. Αυτό είναι παράνομο, το μόνο που θα έκανε θα ήταν να επιτείνει τη σύγχυση και θα ήταν αντιπαραγωγικό. Ο στρατός και ο λαός του Σουδάν είναι αποφασισμένοι να σώσουν και να απελευθερώσουν την Ελ Φάσερ», συμπλήρωσε.

Ο εμφύλιος πόλεμος

Στο Σουδάν σπαράσσει από τα μέσα του Απριλίου του 2023 πόλεμος ανάμεσα στον τακτικό στρατό υπό τον στρατηγό Άμπντελ Φάταχ αλ Μπουρχάν, που ελέγχει το βόρειο και το ανατολικό τμήμα της χώρας, συμπεριλαμβανομένων της Πορτ Σουδάν και της Χαρτούμ, και στις ΔΤΥ του στρατηγού Μοχάμεντ Ντάγκλο, που πλέον έχει κυριεύσει όλο το Νταρφούρ (δυτικά).

Ο πόλεμος εγείρει φόβους για νέα κατάτμηση της χώρας, που ήδη ακρωτηριάστηκε το 2011, όταν απέκτησε την ανεξαρτησία του το Νότιο Σουδάν, καθώς και για την περαιτέρω κλιμάκωση της εθνικής και φυλετικής βίας όπως στον πόλεμο στο Νταρφούρ στις αρχές των χρόνων του 2000.