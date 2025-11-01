Τουλάχιστον 21 νεκροί και 31 αγνοούμενοι μετά από κατολίσθηση στην Κένυα

Τουλάχιστον 21 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 31 αγνοούνται στη δυτική Κένυα, μετά την κατολίσθηση που προκλήθηκε την Παρασκευή από τις καταρρακτώδεις βροχές, ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Εσωτερικών.
«Αναστείλαμε τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης για σήμερα», ωστόσο αυτές θα ξαναρχίσουν αύριο, Κυριακή, έγραψε ο Κιπτσούμπα Μουρκόμεν στην πλατφόρμα X.
Ο υπουργός ζήτησε από τους πολίτες που ζουν κοντά σε ποτάμια που έχουν εποχική ροή και σε περιοχές που επλήγησαν από κατολισθήσεις τη χθεσινή νύχτα να πάνε σε πιο ασφαλή μέρη. Εκτός από τους 21 νεκρούς και τους 30 ανθρώπους που φέρονται ως αγνοούμενοι, ο Μουρκόμεν έκανε λόγο για 25 ανθρώπους που τραυματίστηκαν σοβαρά και μεταφέρθηκαν αεροπορικώς στην πόλη Ελντορέτ στη δυτική Κένυα.
Ο κενυατικός Ερυθρός Σταυρός δημοσίευσε αεροφωτογραφίες της περιοχής που δείχνουν μεγάλες κατολισθήσεις. Δήλωσε ότι συντονίζει τις προσπάθειες διάσωσης με την κυβέρνηση, μεταξύ των οποίων η αεροδιακομιδή των τραυματιών. «Η πρόσβαση σε ορισμένες από τις πληγείσες περιοχές παραμένει εξαιρετικά δύσκολη λόγω των πλημμυρών και των αποκλεισμένων δρόμων», έγραψε σε ανακοίνωση στην πλατφόρμα X.
Πέρυσι, η περίοδος των βροχών, που είχε επιδεινωθεί από το φαινόμενο Ελ Νίνιο, είχε φονικές συνέπειες στην ανατολική Αφρική: στην Κένυα, αλλά και στις γειτονικές της χώρες, την Τανζανία, την Αιθιοπία και την Ουγκάντα.
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας