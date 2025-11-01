Αθήνα, 19°C
Σάββατο, 01 Νοεμβρίου, 2025
kenya
φωτογραφία αρχείου | Dreamstime

Τουλάχιστον 21 νεκροί και 31 αγνοούμενοι μετά από κατολίσθηση στην Κένυα

ΑΦΡΙΚΗ
efsyn. gr
Ο υπουργός ζήτησε από τους πολίτες που ζουν κοντά σε ποτάμια να πάνε σε πιο ασφαλή μέρη

Τουλάχιστον 21 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 31 αγνοούνται στη δυτική Κένυα, μετά την κατολίσθηση που προκλήθηκε την Παρασκευή από τις καταρρακτώδεις βροχές, ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Εσωτερικών.

«Αναστείλαμε τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης για σήμερα», ωστόσο αυτές θα ξαναρχίσουν αύριο, Κυριακή, έγραψε ο Κιπτσούμπα Μουρκόμεν στην πλατφόρμα X.

Ο υπουργός ζήτησε από τους πολίτες που ζουν κοντά σε ποτάμια που έχουν εποχική ροή και σε περιοχές που επλήγησαν από κατολισθήσεις τη χθεσινή νύχτα να πάνε σε πιο ασφαλή μέρη. Εκτός από τους 21 νεκρούς και τους 30 ανθρώπους που φέρονται ως αγνοούμενοι, ο Μουρκόμεν έκανε λόγο για 25 ανθρώπους που τραυματίστηκαν σοβαρά και μεταφέρθηκαν αεροπορικώς στην πόλη Ελντορέτ στη δυτική Κένυα.

Ο κενυατικός Ερυθρός Σταυρός δημοσίευσε αεροφωτογραφίες της περιοχής που δείχνουν μεγάλες κατολισθήσεις. Δήλωσε ότι συντονίζει τις προσπάθειες διάσωσης με την κυβέρνηση, μεταξύ των οποίων η αεροδιακομιδή των τραυματιών. «Η πρόσβαση σε ορισμένες από τις πληγείσες περιοχές παραμένει εξαιρετικά δύσκολη λόγω των πλημμυρών και των αποκλεισμένων δρόμων», έγραψε σε ανακοίνωση στην πλατφόρμα X.

Πέρυσι, η περίοδος των βροχών, που είχε επιδεινωθεί από το φαινόμενο Ελ Νίνιο, είχε φονικές συνέπειες στην ανατολική Αφρική: στην Κένυα, αλλά και στις γειτονικές της χώρες, την Τανζανία, την Αιθιοπία και την Ουγκάντα.

