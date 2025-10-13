Όλοι στη Μαδαγασκάρη ετοιμάζονται για... πραξικόπημα

Σε διάγγελμα πρόκειται να προχωρήσει από άγνωστο σημείο ο πρόεδρος της Μαγαδασκάρης, ο οποίος λέγεται ότι έχει φυγαδευτεί μετά από απόπειρα πραξικοπήματος που έγινε τη Κυριακή με τη συνδρομή του στρατού.

Σε τροχιά πραξικοπήματος μπήκε η Μαγαδασκάρη, με τον στρατό να έχει αναλαμβάνει άτυπα την εξουσία την Κυριακή και τον πρόεδρο της χώρας Αντρί Ρατζοελίνα να έχει φυγαδευτεί σε άγνωστη τοποθεσία, έπειτα από διαδηλώσεις διάρκειας τριών εβδομάδων κόντρα στο σύστημα διαφθοράς.

Ο πρόεδρος της Μαδαγασκάρης, Αντρί Ρατζοελίνα, επρόκειτο να εκφωνήσει ομιλία στην κρατική τηλεόραση σήμερα Δευτέρα, μετά την εξέγερση στρατιωτικής μονάδας κατά της κυβέρνησης σε μια πραξικοπηματική ενέργεια στην χώρα του Ινδικού Ωκεανού και την έκκληση προς τον Ρατζοελίνα να παραιτηθεί.

Το γραφείο του μαγαδασκαριανού προέδρου ανακοίνωσε ότι η ομιλία του θα μεταδοθεί από τα δημόσια μέσα ενημέρωσης της χώρας στις 7 το απόγευμα τοπική ώρα, αλλά δεν διευκρίνισε εάν ο πρόεδρος βρίσκεται ακόμη στη Μαδαγασκάρη, εν μέσω αναφορών ότι έχει διαφύγει μετά από εβδομάδες αιματηρών αντικυβερνητικών διαδηλώσεων.

Οι διαδηλώσεις αυτές, που αρχικά οργάνωσε η νεολαία, έφτασαν σε σημείο καμπής το περασμένο Σάββατο, όταν στρατιώτες της στρατιωτικής μονάδας CAPSAT συνόδευσαν τους διαδηλωτές σε μια πλατεία της πρωτεύουσας Ανταναναρίβο και ζήτησαν από τον Ρατζοελίνα και αρκετούς υπουργούς της κυβέρνησης να παραιτηθούν.

Η μονάδα αυτή βοήθησε τον πρόεδρο της Μαγαδασκάρης να αναλάβει την εξουσία ως μεταβατικός ηγέτης σε ένα άλλο στρατιωτικό πραξικόπημα που συνέβη το 2009 και δήλωσε ότι πλέον έχει αναλάβει τον έλεγχο όλων των ενόπλων δυνάμεων στη χώρα.

Το γραφείο του Ρατζοελίνα δήλωσε την Κυριακή ότι «μια απόπειρα παράνομης και βίαιης κατάληψης της εξουσίας» ήταν σε εξέλιξη. Η τρέχουσα τοποθεσία του Ρατζοελίνα είναι άγνωστη και ο εκπρόσωπος του προέδρου δεν απάντησε σε τηλεφωνήματα και μηνύματα.

Ο πρόεδρος της Μαγαδασκάρης δεν έχει προσδιορίσει ποιος κρύβεται πίσω από την απόπειρα πραξικοπήματος, αλλά η στρατιωτική μονάδα CAPSAT φαίνεται να έχει αναλάβει την εξουσία και την Κυριακή όρισε έναν στρατηγό ως νέο αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων της Μαδαγασκάρης, ο οποίος έγινε αποδεκτός από τον υπουργό Άμυνας.

Ο διοικητής της CAPSAT, συνταγματάρχης Μιχαήλ Ραντριανιρίνα, δήλωσε ότι οι στρατιώτες του αντάλλαξαν πυροβολισμούς με τις δυνάμεις ασφαλείας που προσπαθούσαν να καταστείλουν τις διαμαρτυρίες του Σαββατοκύριακου και ότι ένας από τους στρατιώτες του σκοτώθηκε. Ωστόσο, δεν υπήρξαν σημαντικές συγκρούσεις στους δρόμους και οι στρατιώτες που επέβαιναν σε θωρακισμένα οχήματα και κυμάτιζαν σημαίες της Μαδαγασκάρης χαιρετίστηκαν από τον κόσμο στην Ανταναναρίβο.

Ο συνταγματάρχης της CAPSAT δήλωσε ότι ο στρατός «ανταποκρίθηκε στις εκκλήσεις του λαού», αλλά αρνήθηκε την κατηγορία πραξικοπήματος. Μιλώντας στο αρχηγείο του στρατού την Κυριακή, είπε στους δημοσιογράφους ότι εναπόκειται στον λαό της Μαδαγασκάρης να αποφασίσει τι θα συμβεί στη συνέχεια, αν ο Ρατζοελίνα θα αποχωρήσει από την εξουσία κι αν θα διεξαχθούν νέες εκλογές.

Η αμερικανική πρεσβεία στη Μαδαγασκάρη συμβούλεψε τους Αμερικανούς πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους λόγω της «εξαιρετικά ασταθούς και απρόβλεπτης» κατάστασης. Η Αφρικανική Ένωση κάλεσε όλα τα μέρη, «τόσο τα πολιτικά όσο και τα στρατιωτικά, να επιδείξουν ψυχραιμία και αυτοσυγκράτηση».

Η Μαδαγασκάρη έχει συγκλονιστεί από τις πιο σημαντικές αναταραχές των τελευταίων ετών, οι οποίες διαρκούν τρεις εβδομάδες. Οι διαμαρτυρίες ξέσπασαν στις 25 Σεπτεμβρίου λόγω διακοπών νερού και ηλεκτρικού ρεύματος και προκλήθηκαν από μια ομάδα που αυτοαποκαλείται «Gen Z Madagascar». Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, οι διαδηλώσεις είχαν ως αποτέλεσμα τουλάχιστον 22 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες.

Οι διαδηλώσεις εξελίχθηκαν σε ευρύτερη εξέγερση απέναντι στην κυβέρνηση και την ηγεσία του Ρατζοελίνα, ενώ οι διαδηλωτές έθεσαν μια σειρά από ζητήματα, όπως η φτώχεια και το κόστος ζωής, η πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς και οι καταγγελίες για διαφθορά και κατάχρηση δημόσιων πόρων από κυβερνητικούς αξιωματούχους, τις οικογένειές τους και τους συνεργάτες τους.

Κοινωνικές οργανώσεις και συνδικάτα προσχώρησαν σε διαδηλώσεις, με αποτέλεσμα να επιβληθεί νυχτερινή απαγόρευση κυκλοφορίας στην Ανταναναρίβο και σε άλλες μεγάλες πόλεις. Η απαγόρευση κυκλοφορίας εξακολουθούσε να ισχύει στο Ανταναναρίβο και στη βόρεια λιμενική πόλη Αντσιρανάνα.

Οι διαδηλωτές της Γενιάς Ζ που ενέπνευσαν την εξέγερση κινητοποιήθηκαν μέσω του διαδικτύου και δήλωσαν ότι εμπνεύστηκαν από τις διαδηλώσεις που ανέτρεψαν τις κυβερνήσεις στο Νεπάλ και τη Σρι Λάνκα. Η Μαδαγασκάρη έχει δει αρκετούς ηγέτες να ανατρέπονται από πραξικοπήματα και έχει ιστορικό πολιτικών κρίσεων από την ανεξαρτησία της το 1960.

Ο 51χρονος Ρατζοελίνα έγινε γνωστός ως ηγέτης μιας μεταβατικής κυβέρνησης μετά το πραξικόπημα του 2009 που ανάγκασε τον τότε πρόεδρο Μαρκ Ραβαλομανάνα να εγκαταλείψει τη χώρα και να χάσει την εξουσία. Ο Ρατζοελίνα εξελέγη πρόεδρος το 2018 και επανεκλέχθηκε το 2023 σε εκλογές που μποϊκοτάρισαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης.