To ΔΠΔ καταδίκασε τον Αλί Κουσάιμπ για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας

Ο Αλί Κουσάιμπ καταδικάστηκε για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, τα οποία διέπραξε το 2003 και το 2004 ως ηγέτης των «Τζαντζαουίντ» και περιλαμβάνουν μαζικές εκτελέσεις, σεξουαλική βία και βασανιστήρια

Για πρώτη φορά, το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο καταδίκασε στέλεχος των δυνάμεων που συμμετείχαν στην πρώτη φάση του εμφυλίου πολέμου που ταλάνισε το Σουδάν από το 2003 έως το 2020.

Όπως μεταδίδει το BBC, ο Αλί Μοχάμεντ Αλί Αμπντ-Αλ-Ραχμάν, γνωστός και ως Αλί Κουσάιμπ, ήταν ένας από τους ηγέτες των Τζαντζαουίντ, μιας ομάδας που υποστηριζόταν από την κυβέρνηση και τρομοκρατούσε το Νταρφούρ, σκοτώνοντας εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους. Ο Κουσάιμπ είναι το πρώτο πρόσωπο που δικάστηκε από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για τις φρικαλεότητες στο Νταρφούρ, ενώ ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι επρόκειτο για περίπτωση λάθους ταυτότητας.

Ο προηγούμενος εμφύλιος πόλεμος του Σουδάν διήρκεσε από το 2003 έως το 2020 και ήταν μία από τις σοβαρότερες ανθρωπιστικές καταστροφές στον κόσμο, με κατηγορίες για εθνοκάθαρση και γενοκτονία κατά του μη αραβικού πληθυσμού της περιοχής. Κατά τη διάρκεια της δίκης του Κουσάιμπ, οι επιζώντες περιέγραψαν πώς τα χωριά τους κάηκαν, οι άνδρες και τα αγόρια σφαγιάστηκαν και οι γυναίκες εξαναγκάστηκαν σε σεξουαλική σκλαβιά.

Ο ηγέτης της παραστρατιωτικής οργάνωσης κρίθηκε ένοχος για 27 κατηγορίες που αφορούσαν κυρίως επιθέσεις που διαπράχθηκαν μεταξύ 2003 και 2004. Οι δικαστές του ΔΠΔ έκριναν ότι οι βίαιες τακτικές των Τζαντζαουίντ – συμπεριλαμβανομένων μαζικών εκτελέσεων, σεξουαλικής βίας και βασανιστηρίων – συχνά επιβάλλονταν από τον Κουσάιμπ και τους άνδρες του.

Πριν από την έκδοση της ετυμηγορίας, μια μικρή ομάδα κατοίκων του Νταρφούρ περίμενε υπομονετικά να εισέλθει στο δικαστήριο, στην ολλανδική πόλη της Χάγης. Δεν είχαν καμία αμφιβολία για τον καθοριστικό ρόλο που έπαιξε ο Κουσάιμπ στα δεινά τους.

Ο πόλεμος στο Νταρφούρ ξεκίνησε όταν η αραβική κυβέρνηση της εποχής όπλισε τους Τζαντζαουίντ, σε μια προσπάθεια να καταστείλει την εξέγερση των ανταρτών από τις μαύρες αφρικανικές εθνοτικές ομάδες. Οι Τζαντζαουίντ επιτέθηκαν συστηματικά σε μη αραβικές μειονότητες που κατηγορούνταν ότι υποστήριζαν τους αντάρτες, με αποτέλεσμα να τους κατηγορήσουν για γενοκτονία.

Η ίδια συστηματική βία συνεχίζεται στο Νταρφούρ στον εν εξελίξει εμφύλιο πόλεμο στο Σουδάν καθώς πολλοί από τους μαχητές των Τζαντζαουίντ έχουν ενσωματωθεί στις Δυνάμεις Ταχείας Αντίδρασης (RSF), την παραστρατιωτική ομάδα που σήμερα μάχεται τον επίσημο στρατό του Σουδάν.

Το Ηνωμένο Βασίλειο, οι ΗΠΑ και οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα έχουν κατηγορήσει τις RSF για την πραγματοποίηση εθνοκάθαρσης εναντίον μη αραβικών κοινοτήτων στο Νταρφούρ, από την έναρξη της σύγκρουσης το 2023.

Ο καταδικασμένος Κουσάιμπ θα μάθει τις ποινές που θα δεχθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία.