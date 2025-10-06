Αθήνα, 21°C
Αθήνα
Σποραδικές νεφώσεις
21°C
22.3° 20.1°
2 BF
71%
Θεσσαλονίκη
Ψιχάλες μικρής έντασης
17°C
17.7° 15.6°
1 BF
88%
Πάτρα
Αυξημένες νεφώσεις
19°C
20.0° 19.4°
1 BF
76%
Ιωάννινα
Βροχοπτώσεις μέτριας έντασης
15°C
14.9° 14.9°
1 BF
100%
Αλεξανδρούπολη
Σποραδικές νεφώσεις
21°C
20.9° 20.9°
3 BF
78%
Βέροια
Ασθενείς βροχοπτώσεις
16°C
16.5° 16.5°
1 BF
80%
Κοζάνη
Βροχοπτώσεις μέτριας έντασης
12°C
12.4° 12.4°
0 BF
94%
Αγρίνιο
Αυξημένες νεφώσεις
20°C
19.9° 19.9°
2 BF
91%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
25°C
25.2° 24.4°
2 BF
47%
Μυτιλήνη
Σποραδικές νεφώσεις
20°C
20.9° 20.4°
4 BF
69%
Ερμούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
23°C
23.4° 23.4°
5 BF
64%
Σκόπελος
Αραιές νεφώσεις
20°C
19.9° 19.7°
1 BF
68%
Κεφαλονιά
Αραιές νεφώσεις
19°C
18.9° 18.9°
0 BF
100%
Λάρισα
Ασθενείς βροχοπτώσεις
19°C
18.9° 18.9°
1 BF
68%
Λαμία
Αυξημένες νεφώσεις
21°C
21.7° 18.9°
3 BF
67%
Ρόδος
Σποραδικές νεφώσεις
23°C
23.2° 20.8°
1 BF
69%
Χαλκίδα
Ασθενείς βροχοπτώσεις
19°C
19.4° 18.8°
0 BF
72%
Καβάλα
Αραιές νεφώσεις
18°C
17.7° 17.3°
2 BF
78%
Κατερίνη
Αραιές νεφώσεις
16°C
15.8° 15.8°
2 BF
86%
Καστοριά
Ασθενείς βροχοπτώσεις
15°C
14.6° 14.6°
0 BF
88%
ΜΕΝΟΥ
Δευτέρα, 06 Οκτωβρίου, 2025
Morocco
AP Photo/Mosa'ab Elshamy

Ποτάμι οργής στο Μαρόκο - Για ένατη μέρα η νεολαία στους δρόμους

ΑΦΡΙΚΗ
efsyn.gr
Η Gen Z αγωνίζεται ενάντια στην κρατική διαφθορά, απαιτούν να πέσει η κυβέρνηση • Πιο μαχητικές διαστάσεις παίρνουν οι διαδηλώσεις μετά τη δολοφονία τριών πολιτών από την αστυνομία.

Οι διαδηλώσεις της νέας γενιάς για μεταρρυθμίσεις σε παιδεία και υγεία στο Μαρόκο παίρνουν νέες διαστάσεις μετά τη δολοφονία τριών πολιτών από χωροφύλακες, οι οποίοι άνοιξαν πυρ εναντίον του πλήθους σε χωριό κοντά στην Αγαδίρ.

Χθες Κυριακή, εκατοντάδες νέοι βγήκαν στους δρόμους σε πόλεις του Μαρόκου για ένατη συνεχόμενη ημέρα. Διαμαρτύρονται για την κρατική διαφθορά, θέλουν την «αποχώρηση» του επικεφαλής της κυβέρνησης Αζίζ Αχανούς, σύμφωνα με τη συλλογικότητα γνωστής με την ονομασία GenZ 212.

Στην Καζαμπλάνκα (δυτικά), πλήθος συγκεντρώθηκε στη λαϊκή συνοικία Ελ Φίντα, όπου ακούστηκαν συνθήματα όπως «Αχανούς φύγε, δεν σου ανήκει η κυβέρνηση», ή ακόμη «ο λαός θέλει το τέλος της διαφθοράς», σύμφωνα με απευθείας αναμεταδόσεις μαροκινών ΜΜΕ.

AP Photo

Παρόμοια συνθήματα ακούστηκαν στην Τετουάν (βόρεια), όπου επίσης συγκεντρώθηκαν εκατοντάδες νέοι.

Στη Ραμπάτ, η κινητοποίηση ήταν μικρότερη. Περίπου 100 άνθρωποι συμμετείχαν σε κινητοποίηση μπροστά στο κοινοβούλιο, φωνάζοντας συνθήματα όπως «ζήτω ο λαός», «η κυβέρνηση είναι διεφθαρμένη», «στοπ στη διαφθορά».

Από την 27η Σεπτεμβρίου, διαδηλωτές απαιτούν μεταρρυθμίσεις στους τομείς της υγείας και της παιδείας κάθε βράδυ· τις κινητοποιήσεις αυτές οργανώνει συλλογικότητα ονόματι GenZ 212, που εμφανίστηκε πρόσφατα σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης κι είναι άγνωστο μέχρι τώρα τουλάχιστον ποιοι είναι οι ιδρυτές και οι ηγέτες της.

Με πάνω από 185.000 μέλη στην πλατφόρμα Discord, παρουσιάζεται ως οργάνωση «ελεύθερων νέων», χωρίς ξεκάθαρο πολιτικό πρόσημο.

AP Photo

Οι κινητοποιήσεις άρχισαν περί τα μέσα του Σεπτεμβρίου, μετά τον θάνατο, σε δημόσιο νοσοκομείο της Αγαδίρ (νότια), οκτώ εγκύων που είχαν εισαχθεί για να γίνουν καισαρικές τομές.

«Το πρωταρχικό είναι να υπάρξουν μεταρρυθμίσεις στην υγεία και στην παιδεία. Έχουμε συναίσθηση του γεγονότος πως αυτό παίρνει χρόνο, αλλά πρέπει να αρχίσουν κάπου», είπε στο AFP ο Ιμράν, 20 ετών, στο περιθώριο της διαδήλωσης στην πρωτεύουσα.

Αν και η GenZ 212 επιμένει στον ειρηνικό χαρακτήρα των συγκεντρώσεων που οργανώνει, ξέσπασαν βίαια επεισόδια το βράδυ της περασμένης Τετάρτης σε μικρές κοινότητες.

AP Photo

Την επομένη, ο πρωθυπουργός εξέφρασε τη βούληση της κυβέρνησής του να ικανοποιήσει «κοινωνικές διεκδικήσεις» των νέων και τη «διάθεσή του να διεξαγάγει διάλογο».

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Ποτάμι οργής στο Μαρόκο - Για ένατη μέρα η νεολαία στους δρόμους

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual