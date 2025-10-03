Η έλλειψη πόρων οδηγεί σε διακοπή της σίτισης 750 χιλ. Σομαλών από τον ΟΗΕ

Ο ΟΗΕ αναγκάζεται να διακόψει τη παροχή διατροφικής βοήθειας στην «λαβωμένη» από τη κλιματική αλλαγή και τις εμφύλιες διαμάχες Σομαλία λόγω «έλλειψης χρηματοδότησης».

Θλιβερά νέα από τον ΟΗΕ για την εκτεταμένη κρίση στη Σομαλία η οποία αντιμετωπίζει τις καταστροφικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και τα οξέα επίπεδα πείνας καθώς σύντομα θα διακοπεί η διατροφική βοήθεια για 750 χιλ. Σομαλούς, λόγω εκτεταμένων προβλημάτων χρηματοδότησης.

Όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός Τροφίμων του ΟΗΕ την Παρασκευή, ο οργανισμός θα μειώσει τον αριθμό των ανθρώπων που λαμβάνουν επείγουσα διατροφική βοήθεια στη χώρα από 1,1 εκατομμύρια τον Αύγουστο σε 350.000 τον Νοέμβριο λόγω «κρίσιμων ελλειμμάτων χρηματοδότησης».

«Παρατηρούμε μια επικίνδυνη αύξηση των επιπέδων έκτακτης ανάγκης λόγω πείνας και η ικανότητά μας να ανταποκριθούμε μειώνεται μέρα με τη μέρα», δήλωσε ο Ρος Σμιθ, διευθυντής του οργανισμού για την ετοιμότητα και την ανταπόκριση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. «Χωρίς επείγουσα χρηματοδότηση, οι οικογένειες που έχουν ήδη φτάσει στα όρια τους θα μείνουν χωρίς τίποτα τη στιγμή που το χρειάζονται περισσότερο».

Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του ΟΗΕ, 4,6 εκατομμύρια άνθρωποι στη Σομαλία αντιμετωπίζουν κρίσιμα επίπεδα πείνας και 1,8 εκατομμύρια παιδιά προβλέπεται να υποφέρουν από οξύ υποσιτισμό φέτος. Από αυτά, 421.000 παιδιά αντιμετωπίζουν σοβαρό υποσιτισμό και η υπηρεσία τροφίμων του ΟΗΕ έχει καταφέρει να βοηθήσει μόνο περίπου 180.000.

Η Σομαλία δεν αντιμετωπίζει μόνο τις καταστροφικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, όπως την ξηρασία και τις πλημμύρες, αλλά και τις συγκρούσεις και την ανασφάλεια που έχουν αποσταθεροποιήσει τη χώρα για δεκαετίες. Η μαχητική ομάδα αλ-Σαμπάμπ, που συνδέεται με την αλ-Καϊντα, ελέγχει ορισμένες από τις περιοχές της.

Οι περικοπές στην εξωτερική βοήθεια των ΗΠΑ έχουν επιδεινώσει την ανταπόκριση των ανθρωπιστικών οργανώσεων, οι οποίες ήδη δυσκολεύονταν να καλύψουν τις ανάγκες του αυξανόμενου αριθμού ευάλωτων ατόμων.

Το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα δηλώνει ότι χρειάζεται 98 εκατομμύρια δολάρια για να «διατηρήσει τις ελάχιστες επιχειρήσεις διάσωσης για 800.000 άτομα κατά τη διάρκεια της περιόδου έλλειψης τροφίμων μέχρι τον Μάρτιο του 2026».