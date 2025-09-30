Μυστήριο με τον θάνατο του πρέσβη της Ν. Αφρικής στη Γαλλία - Έπεσε από τον 22ο όροφο

Ο πρέσβης της Νότιας Αφρικής στη Γαλλία, Νκοσινάθι Εμανουέλ Μθεθβά, βρέθηκε νεκρός την Τρίτη στους πρόποδες του ξενοδοχείου Hyatt Regency, ενός ουρανοξύστη στη δυτική πλευρά του Παρισιού, σύμφωνα με την εισαγγελία του Παρισιού.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδονται από το Reuters, ο Νοτιοαφρικανός πρέσβης είχε δηλωθεί αγνοούμενος από τη σύζυγό του το βράδυ της Δευτέρας, αφού έλαβε ένα μήνυμα κειμένου από αυτόν που την ανησύχησε, σύμφωνα με την εισαγγελία, η οποία επιβεβαίωσε τις αναφορές των μέσων μαζικής ενημέρωσης.

Ο Μθεθβά είχε κλείσει δωμάτιο στον 22ο όροφο, σύμφωνα με την εισαγγελία, η οποία πρόσθεσε ότι ένα ασφαλισμένο παράθυρο είχε παραβιαστεί. Ανέφερε επίσης ότι η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και δεν μπορεί να προδικάσει το αποτέλεσμα.

[BREAKING] SA ambassador to France Nathi Mthethwa found dead in a hotel. pic.twitter.com/gLhHYrA1Jr — Newzroom Afrika (@Newzroom405) September 30, 2025

Γαλλικά μέσα ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων και η εφημερίδα Le Parisien, ανέφεραν ότι ο Μθεθβά πιστεύεται ότι αυτοκτόνησε, χωρίς να αναφέρουν πηγή.

Το νοτιοαφρικανικό υπουργείο Εξωτερικών επιβεβαίωσε τον θάνατό του, προσθέτοντας ότι οι συνθήκες διερευνώνται από τις γαλλικές αρχές.

«Ο πρέσβης Μθεθβά ήταν ένας διακεκριμένος υπηρέτης της πατρίδας, η καριέρα του οποίου χαρακτηρίστηκε από αφοσιωμένη υπηρεσία σε κρίσιμα υπουργικά χαρτοφυλάκια», ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών σε δήλωσή του, χαρακτηρίζοντας τον θάνατό του «εθνική απώλεια».

Ο Μθεθβά διετέλεσε υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού την περίοδο από το 2014 μέχρι το 2023, με επιπρόσθετο χαρτοφυλάκιό του τον Αθλητισμό από το 2019 μέχρι το τέλος της θητείας του.