Ανασκόπηση διεθνούς Τύπου 4.11.2025

Η αποτυχία της Βρετανικής αστυνομίας να συλλάβει τον επιτιθέμενο δράστη με μαχαίρι ένα 24ωρο πριν την επίθεση, οι σημερινές εκλογές για τη δημαρχία της Νέας Υόρκης και η απαγόρευση στη Βρετανία ταινιών πορνό με θέμα την ασφυξία κατά την ερωτική πράξη συνιστούν ορισμένες από τις σημαντικότερες ειδήσεις του σημερινού διεθνούς έντυπου τύπου.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο οι Times έχουν πρωτοσέλιδο τίτλο : «Η αστυνομία απέτυχε να πιάσει τον ύποπτο (της επίθεσης) στο τρένο μια μέρα νωρίτερα» με το σχετικό ρεπορτάζ να υπογραμμίζει ότι η αστυνομία αντιμετωπίζει κριτική καθώς ο άνδρας που μαχαίρωσε πολίτες στον σταθμό του Χάντιγκτον σχετιζόταν με μια σειρά επιθέσεων με μαχαίρι 24 ώρες πριν εκδηλωθεί η επίθεση στο Χάντινγκτον. «Όπως γράφει το δημοσίευμα, ο φερόμενος ως δράστης, 32χρονος Άντονι Γουίλιαμς κατηγορείται για 10 απόπειρες φόνου μετά την επίθεση των 14 λεπτών η οποία έχει συγκλονίσει το Ηνωμένο Βασίλειο. Σημειώνει δε ότι ο Γουίλιαμς συνελήφθη λίγα λεπτά μετά την επίθεση που πραγματοποίησε στο τρένο. Σύμφωνα με την αστυνομία ο φερόμενος δράστης αντιμετωπίζει άλλη μια κατηγορία για απόπειρα φόνου σε τρένο στο ανατολικό Λονδίνο νωρίτερα την ίδια ημέρα με το θύμα να δέχεται μαχαιριές στο πρόσωπο. Σε άλλο πρωτοσέλιδο θέμα της η εφημερίδα έχει τίτλο : «Η δημοσίευση εικόνων ασφυξίας σε πορνοταινίες που υπάρχουν στο Διαδίκτυο θα καταστεί παράνομη» με το κύριο άρθρο να επισημαίνει ότι τέτοιου είδους ταινίες θα απαγορευθούν στο Διαδίκτυο καθώς θα θεωρούνται έγκλημα σύμφωνα με νομοσχέδιο που αναμένεται να κατατεθεί σύντομα στο Βρετανικό κοινοβούλιο.

Στη Γαλλία η Le Monde γράφει στον πρωτοσέλιδο τίτλο της : «Προϋπολογισμός : ο κίνδυνος του κοινοβουλευτικού αδιεξόδου» και στο σχετικό ρεπορτάζ αναφέρει ότι ο πρωθυπουργός Λεκορνί συναντάται με τους προέδρους των κοινοβουλευτικών ομάδων καθώς συνεχίζεται η διαμάχη για την υπερψήφιση του προϋπολογισμού του 2026. Σημειώνει ότι μια εβδομάδα από την έναρξη των συζητήσεων το μέγαρο Ματινιόν φοβάται ότι δεν θα μπορέσει να δώσει στη χώρα τον προϋπολογισμό πριν από τις 31 Δεκεμβρίου. Σε έτερο πρωτοσέλιδο θέμα της η εφημερίδα έχει τίτλο : «Η ενέργεια, το άλλο μέτωπο του πολέμου στην Ουκρανία» με το κύριο άρθρο να τονίζει ότι η Ρωσία ελπίζει να καταρρίψει το ηθικό της Ουκρανίας πλήττοντας με βόμβες του ηλεκτρικό της δίκτυο. Σημειώνει ακόμη ότι η Ουκρανία προσπαθεί να αποδιοργανώσει την ρωσική αγορά καυσίμων και να αποδυναμώσει την λογισμική υποστήριξη του ρωσικού στρατού. Η Le Figaro από την πλευρά της έχει πρωτοσέλιδο τίτλο : «Απειλές, επιθέσεις, λιντσάρισμα : Οι αστυνομικοί καθίστανται στόχοι».

Στη Γερμανία για ένα «θανάσιμο χτύπημα στα Ελληνικά Ταχυδρομεία» κάνει λόγο η Berliner Morgenpost που προβλέπει ότι η απόφαση αυτή θα μπορούσε να εντείνει κι άλλο την πίεση στην πεσμένη δημοφιλία της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Το ρεπορτάζ αναφέρει ότι : «Η ζημιογόνος κρατική ταχυδρομική εταιρεία ΕΛΤΑ στοχεύει στη μείωση του κόστους με αυτήν την κίνηση. Ωστόσο, το μέτρο έχει προκαλέσει μαζικές διαμαρτυρίες, ασκώντας πιέσεις στη συντηρητική κυβέρνηση. Από τα 456 ταχυδρομεία της Ελλάδας, τα 204 έκλεισαν οριστικά τη Δευτέρα και ότι συνολικά επηρεάζονται σαράντα υποκαταστήματα στην περιοχή της Αττικής. Τα υπόλοιπα υποκαταστήματα βρίσκονται κυρίως στην επαρχία και στα νησιά. Πολλές μικρές πόλεις θα μείνουν χωρίς καμία ταχυδρομική υπηρεσία. Τα ΕΛΤΑ ελπίζουν ότι αυτό το δραστικό βήμα θα μειώσει τις ζημίες τους καθώς το 2024, η εταιρεία κατέγραψε έλλειμμα 8,4 εκατομμυρίων ευρώ.

Στην άλλη όχθη του Ατλαντικού τις ΗΠΑ τέλος οι New York Times έχουν πρωτοσέλιδο τίτλο : «Η ημέρα εκλογών συνιστά ένα τεστ σθένους για τους Δημοκρατικούς στην πόλη (της Νέας Υόρκης) και πέρα από αυτήν» και επισημαίνει την πολιτική κρισιμότητα των σημερινών δημοτικών εκλογών για τη δημαρχία της μεγαλύτερης πόλη των ΗΠΑ.