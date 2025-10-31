Ανασκόπηση διεθνούς Τύπου 31.10.2025

Η απόφαση του Τραμπ για επανάληψη των πυρηνικών δοκιμών, η απόφαση του βασιλιά Καρόλου να στερήσει τα πριγκηπικά προνόμια και τους τίτλους του αδελφού του Άντριου καθώς και οι μαζικές δολοφονίες αμάχων στο Σουδάν αποτελούν ορισμένες από τις σημαντικότερές ειδήσεις του σημερινού διεθνούς έντυπου τύπου.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο ο Guardian γράφει στο πρωτοσέλιδό του : «Ο Άντριου χάνει τους βασιλικούς του τίτλους και πρέπει να εγκαταλείψει τη (βασιλική) του κατοικία» και στο σχετικό ρεπορτάζ αναφέρει ότι ο πρίγκηπας Άντριου πρέπει να αποχωρήσει από την βασιλική του κατοικία στο Ουίνδσοόρ όπως ανακοίνωσε χθες το Παλάτι. Πλέον ο Άντριου δεν φέρει το τίτλο του πρίγκηπα αλλά θα αποκαλείται Άντριου Μάουντμπάντεν Ουίνδσορ. Η απόφαση, σχολιάζει η εφημερίδα, έπεται της ανησυχίας που προκάλεσε στην βασιλική οικογένεια για την σχέση του Άντριου με τον παιδεραστή αυτόχειρα Τζέφρι Επστίν και για την φερόμενη σεξουαλική επίθεση του Άντριου που έκανε εναντίον ενός από τα θύματα του Επστίν, την Βιρτζίνια Τζουφρέ. Σε έτερο πρωτοσέλιδο θέμα της η εφημερίδα έχει τίτλο : «Οι ηγέτες του ΟΗΕ καταδικάζουν τις μαζικές δολοφονίες στο Σουδάν» και στο σχετικό ρεπορτάζ σημειώνει ότι σύσσωμοι οι ηγέτες καταδίκασαν τις μαζικές δολοφονίες τουλάχιστον 500 αμάχων στο Ελ Φασέρ, οι οποίοι έκαναν λόγω για μια «τρομακτική κατάσταση». Οι Financial Times έχουν πρωτοσέλιδο τίτλο : «ΗΠΑ και Κίνα συμφωνούν σε χαλάρωση του εμπορικού πολέμου καθώς ο Τραμπ υμνεί την σινο-αμερικανική σύνοδο βαθμολογώντας την με 12 με άριστα το 10».

Στη Γαλλία η Le Monde έχει πρωτοσέλιδο τίτλο : «Τραμπ-Σι Τζινγκπίνγκ : μια συνάντηση μεταξύ εμπορικής ανακωχής και πυρηνικής πίεσης» και γράφει ότι στη χθεσινή συνάντησή τους στη Νότιο Κορέα οι δύο ηγέτες κατάφεραν να κατεβάσουν τους τόνους αλλά και τους δασμούς στις οικονομικές σχέσεις των χωρών τους με τον Τραμπ να βρίσκει την ευκαιρία να δώσει εντολή να αρχίσουν εκ νέου οι πυρηνικές δοκιμές που είχε σταματήσει η Ουάσιγκτον πριν από 33 χρόνια. Επισημαίνει ότι η απόφαση για τα πυρηνικά ήταν μη αναμενόμενη και ότι σχετίζεται με την πρόσφατη δοκιμή drone με πυρηνικά το οποίο εκτοξεύθηκε από ρωσικό υποβρύχιο. Σε άλλο πρωτοσέλιδο θέμα της η εφημερίδα έχει τίτλο : «Μουσείο του Λούβρου. Πέντε ακόμη ύποπτοι συλλαμβάνονται».

Στη Γερμανία η οικονομική επιθεώρηση Handelsblatt γράφει : «Ο Ερντογάν είναι ένας δύσκολος εταίρος και αυτό έγινε σαφές στη συνέντευξη Τύπου Μερτς-Ερντοάν , μετά τις διμερείς συνομιλίες». Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα αναφέρει τη συζήτηση σχετικά με την ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας σχολιάζοντας : «Ο Τούρκος πρόεδρος επιμένει σε μία ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δεν είναι διατεθειμένος να αποδεχθεί τις αντιλήψεις της ΕΕ για τη Δημοκρατία και το κράτος δικαίου. Αντί να συμμορφωθεί με τα κριτήρια της Κοπεγχάγης, ο Ερντογάν μιλάει για τα κριτήρια της Άγκυρας. Κάτι που μάλλον σημαίνει: Δεν θα μας πείτε εσείς τι θα κάνουμε…».

Στις ΗΠΑ τέλος η Washington Post έχει κεντρικό τίτλο : «Ο Τραμπ δίνει εντολή για πυρηνικές δοκιμές» και σημειώνει ότι ο Αμερικανός πρόεδρος άλλαξε την πολιτική που ακολουθήθηκε τα τελευταία 33 χρόνια επικαλούμενος την ανάγκη ισχυροποίησης των ΗΠΑ έναντι της Κίνας και της Ρωσίας.