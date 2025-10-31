Financial Times: Ματαιώθηκε οριστικά η συνάντηση Τραμπ - Πούτιν στη Βουδαπέστη

Οι ΗΠΑ ακύρωσαν οριστικά την προγραμματισμένη σύνοδο κορυφής στη Βουδαπέστη ανάμεσα στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν, έπειτα από την επίμονη στάση της Ρωσίας στα σκληροπυρηνικά της αιτήματα σε σχέση με την Ουκρανία, έγραψαν την Παρασκευή οι Financial Times. Η απόφαση ελήφθη έπειτα από μια έντονη συνομιλία ανάμεσα στους υπουργούς Εξωτερικών των δύο χωρών, όπως σημειώνει η εφημερίδα επικαλούμενη πρόσωπα που γνωρίζουν την υπόθεση. Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε άμεσα, σε αίτημα να σχολιάσει. Αξιωματούχοι της ρωσικής κυβέρνησης επίσης δεν ήταν διαθέσιμοι για σχόλιο.

Όπως είναι γνωστό τα σχέδια για μια σύνοδο κορυφής στη Βουδαπέστη αυτό τον μήνα ανάμεσα στον Τραμπ και στον Πούτιν ανεστάλησαν μετά την επιμονή της Μόσχας στις απαιτήσεις της, περιλαμβανομένου του αιτήματος να παραχωρήσει η Ουκρανία περισσότερα εδάφη ως προϋπόθεση για εκεχειρία. Ο Τραμπ έχει υποστηρίξει την έκκληση της Ουκρανίας για άμεση εκεχειρία στη σημερινή γραμμή του μετώπου. Μερικές ημέρες αφότου ο Τραμπ και ο Πούτιν είχαν συμφωνήσει σε συνάντηση στην ουγγρική πρωτεύουσα για να συζητήσουν με ποιο τρόπο θα τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών έστειλε υπόμνημα στην Ουάσινγκτον υπογραμμίζοντας τα ίδια αιτήματα για την αντιμετώπιση αυτού που ο Πούτιν χαρακτηρίζει «βαθύτερες αιτίες» της εισβολής του, που περιλαμβάνει παραχωρήσεις εδαφών, ραγδαία μείωση των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων και εγγυήσεις ότι το Κίεβο δεν θα ενταχθεί ποτέ στο ΝΑΤΟ, όπως έγραψαν οι FT.

Στη συνέχεια οι ΗΠΑ ματαίωσαν τη σύνοδο έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ με τον Αμερικανό ομόλογό του Μάρκο Ρούμπιο, μετά την οποία ο τελευταίος είπε στον Τραμπ ότι η Μόσχα δεν δείχνει καμία πρόθεση να διαπραγματευτεί, όπως έγραψε η εφημερίδα. Αυτό τον μήνα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι ενώ η Ουκρανία είναι έτοιμη να ξεκινήσει ειρηνευτικές συνομιλίες, δεν θα αποσύρει πρώτη τα στρατεύματά της από επιπλέον περιοχές, όπως αξιώνει η Μόσχα.

«Μερικές φορές είναι καλύτερα να τους αφήσεις να πολεμήσουν»

Μετά τη συνάντηση με τον Σι Τζινπίνγκ την Πέμπη είναι σαφής η στροφή της πολιτικής Τραμπ προς την επιλογή ελαφρότερων κυρώσεων απέναντι στη Ρωσία, ενώ όπως αναλύει το Politico, η οριστική ματαίωση δε μπορεί να θεωρηθεί ασύνδετη από το ότι ο Τραμπ μετά τη συνάντηση δήλωσε: «Η Κίνα και οι ΗΠΑ εργάζονται μαζί για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, αλλά μερικές φορές, πρέπει να τους αφήσεις να πολεμήσουν».

Η Ουκρανία είχε υψηλές προσδοκίες από τις συνομιλίες με τον Σι, ελπίζοντας ότι ο Τραμπ θα έπειθε τον Κινέζο ηγέτη να αγοράσει λιγότερο πετρέλαιο από τη Ρωσία και κατά συνέπεια να σταματήσει να χρηματοδοτεί τον πόλεμο, μετά την επιβολή κυρώσεων από τις ΗΠΑ στους κύριους πετρελαϊκούς γίγαντες της Μόσχας.

Ο Τραμπ όμως είπε ότι «το πετρέλαιο δεν ήταν στο τραπέζι, παρόλο που η Ουκρανία “τοποθετήθηκε πολύ έντονα” κατά τη διάρκεια της συνάντησης». Μιλώντας στους δημοσιογράφους μέσα στο Air Force One τόνισε: «Μιλήσαμε για αυτό εδώ και πολύ καιρό. Και θα συνεργαστούμε και οι δύο για να δούμε αν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Συμφωνήσαμε ότι οι πλευρές είναι κλειδωμένες και ότι τσακώνονται, και ότι μερικές φορές πρέπει να τις αφήσεις να πολεμήσουν, φαντάζομαι…

Τρελό.

Αλλά θα μας βοηθήσει, και θα συνεργαστούμε για την Ουκρανία».

Ο Ζελένσκι είπε σε συνάντηση με αρκετούς δημοσιογράφους στο Κίεβο τη Δευτέρα ότι «η συνάντηση του Τραμπ με τον Σι θα μπορούσε να είναι το επόμενο βήμα προς τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία., εάν μετά τις κυρώσεις των ΗΠΑ, η Κίνα είναι έτοιμη να μειώσει τις εισαγωγές [ενν. ρωσικού πετρελαίου]… Διότι έχουμε ήδη μηνύματα από την Ινδία ότι θα μειώσει τις εισαγωγές ενεργειακών πόρων από τη Ρωσία». Δεν επρόκειτο όμως να συμβεί αυτό.

«Ο Σι αγοράζει πετρέλαιο από τη Ρωσία εδώ και πολύ καιρό, και φροντίζει για ένα μεγάλο μέρος της Κίνας… Αλλά μαζί του δεν συζητήσαμε το πετρέλαιο. Συζητήσαμε να συνεργαστούμε για να τελειώσει αυτός ο πόλεμος. Δεν επηρεάζει την Κίνα, δεν μας επηρεάζει. Αλλά δεν μου αρέσει να βλέπω χιλιάδες νεαρούς άνδρες να σκοτώνονται», είπε ο Τραμπ.

«Τα σχόλια του Τραμπ είναι ενδιαφέροντα γιατί αποδεικνύεται ξεκάθαρα ότι η Κίνα θεωρεί τη Ρωσία ως δευτερεύοντα εταίρο. Είναι έτοιμη να συζητήσει γι’ αυτήν όχι ως σύμμαχο, όχι ως στρατηγικό εταίρο... αλλά απλώς ως μια χώρα, μια μικρή επιχείρηση», δήλωσε η Χάνα Σέλεστ, διευθύντρια Προγραμμάτων Ασφαλείας στο Foreign Policy Council «Ukrainian Prism».

Αν και η Κίνα έχει δηλώσει ότι δεν επωφελείται από τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία, το Πεκίνο κυριαρχεί στις αγορές άνθρακα και αργού πετρελαίου από τη Μόσχα, αντιπροσωπεύοντας το 42% (5,5 δισεκατομμύρια ευρώ) των εσόδων της Ρωσίας από τις εξαγωγές, όπως ανέφερε νωρίτερα αυτό το μήνα η μη κυβερνητική οργάνωση «Κέντρο Έρευνας για την Ενέργεια και την Ατμοσφαιρική Καθαρότητα» («Centre for Research on Energy and Clean Air»).