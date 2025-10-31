Πώς αντέδρασαν Κίνα και Ρωσία στην εντολή Τραμπ για έναρξη των πυρηνικών δοκιμών

Καταδίκη από τους επιζώντες της Χιροσίμα και του Ναγκασάκι.

«Χαλαρά» φαίνεται ότι πήραν Κίνα και Ρωσία την εντολή του Τραμπ να ξεκινήσουν οι δοκιμές πυρηνικών όπλων στις ΗΠΑ, για πρώτη φορά, μετά από τριάντα χρόνια.

Τουλάχιστον αυτό εκλαμβάνεται από τις πρώτες αντιδράσεις τους, καθώς η Μόσχα επιχείρησε να υποβαθμίσει τη νέα συνθήκη, ενώ το Πεκίνο περιορίστηκε στο να υπενθυμίσει στις ΗΠΑ ότι πρέπει να τηρήσουν το διεθνές μορατόριουμ.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πέσκοφ, τόνισε ότι «αν ο πρόεδρος Τραμπ εννοεί τις δοκιμές του Μπουρεβέστνικ, αυτό δεν είναι σε καμία περίπτωση πυρηνική δοκιμή».

Από την πλευρά της, η Κίνα εξέφρασε την ελπίδα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τηρήσουν το διεθνές μορατόριουμ στις πυρηνικές δοκιμές, καλώντας σε αυτοσυγκράτηση και σεβασμό των διεθνών συμφωνιών.

Εκπρόσωπος του κινεζικού Υπουργείου Εξωτερικών κάλεσε τις ΗΠΑ να απέχουν από τη διεξαγωγή πυρηνικών δοκιμών.

«Η Κίνα ελπίζει ότι οι ΗΠΑ θα εκπληρώσουν με σοβαρότητα τις υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο της Συνθήκης για την Πλήρη Απαγόρευση των Πυρηνικών Δοκιμών και θα τιμήσουν τη δέσμευσή τους να αναστείλουν τις πυρηνικές δοκιμές», δήλωσε ο Guo Jiakun σε συνέντευξη Τύπου στο Πεκίνο.

Οι Ιάπωνες επιζώντες των αμερικανικών ατομικών βομβαρδισμών της Χιροσίμα και του Ναγκασάκι στο τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου καταδίκασαν την ανακοίνωση του Τραμπ.

«Η πράξη αυτή αντιτίθεται σθεναρά σε όλες τις χώρες που προσπαθούν να επιτύχουν έναν κόσμο χωρίς πυρηνικά και ειρηνικό και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να γίνει ανεκτή», δήλωσε ο Jiro Hamasumi, γενικός γραμματέας της Nihon Hidankyo, μιας οργάνωσης επιζώντων που κέρδισε το Νόμπελ Ειρήνης το 2024.

⇒ Διαβάστε γιατί ο Τραμπ επαναφέρει τις ΗΠΑ στην κούρσα των πυρηνικών εδώ.