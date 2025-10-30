Ανασκόπηση διεθνούς Τύπου 30.10.2025

Το καταστροφικό πλήγμα του τυφώνα Μελίσσα στην Τζαμάικα, οι νέοι πολύνεκροι βομβαρδισμοί του Ισραήλ στη Γάζα και η σημερινή συνάντηση Τραμπ-Σι στη Νότιο Κορέα συνιστούν ορισμένες από τις σημαντικότερές ειδήσεις του σημερινού έντυπου διεθνούς τύπου.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο ο Guardian γράφει στο πρωτοσέλιδό του : «Η εκεχειρία στη Γάζα σε κίνδυνο καθώς το Ισραήλ πραγματοποιεί επιδρομές στη Γάζα» με το κύριο άρθρο να υπογραμμίζει ότι οι IDF πραγματοποίησαν νέα επιδρομή στη Γάζα σκοτώνοντας δύο άτομα ενώ από τους προχθεσινούς βομβαρδισμούς σκότωσαν 104 άτομα μεταξύ των οποίων πολλές γυναίκες και παιδιά θέτοντας εκ νέου σε δοκιμασία την εύθραυστη εκεχειρία που πετύχαν οι ΗΠΑ. Επισημαίνει ότι το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι επιστρέφει στην κατάπαυση του πυρός με Αμερικανούς αξιωματούχους να δηλώνουν πάντως ότι δεν θεωρούν ότι η εκεχειρία παραβιάστηκε. Σε άλλο πρωτοσέλιδο θέμα της η εφημερίδα έχει τίτλο : «Τυφώνας Μελίσα. Κολοσσιαία θύελλα πλήττει την Κούβα μετά το καταστροφικό πλήγμα στη Τζαμάικα» και επισημαίνει ότι το 77% της Τζαμάικα παραμένει χωρίς ηλεκτροδότηση και ότι ο τυφώνας προκέλσε πάνω από 20 θανάτους ενώ οι ζημιές μετά το πλήγμα είναι ανυπολόγιστες. Οι Times από την πλευρά τους έχουν πρωτοσέλιδο τίτλο : "Τα τεστ για τον καρκίνο του προστάτη από την ηλικία των 50 ετών μπορούν να σώσουν χιλιάδες ζωές» και τονίζει ότι η αποτελεσματικότητα των απεικονιστικών εξετάσεων αποδείχθηκε σε ευρεία ιατρική μελέτη στην οποία μετείχαν πάνω από 162.000 άνδρες.

Στη Γαλλία η Le Monde έχειν πρωτοσέλιδο τίτλο : «Σι Τζινγκπίνκ-Τραμπ : Η διπλωματική παρτίδα αρχίζει" και τονίζει ότι σήμερα οι δύο ηγέτες συναντώνται στη Σεούλ, πρωτεύουσα της Νοτίου Κορέας για πρώτη φορά από την επανεκλογή του Αμερικανού προέδρου. Επισημαίνει ότι το τετ-α-τετ των δυο ηγετών έχει μεγάλο ενδιαφέρον καθώς από τη μία πλευρά ο Κινέζος πρόεδρος είναι ένας ηγέτης με συγκεκριμένη στρατηγική και ο άλλος ένας απρόβλεπτος και αποσταθεροποιητικός διαπραγματευτής. Σε άλλο πρωτοσέλιδο θέμα της η εφημερίδα έχει τίτλο : «Η κλιματική βόμβα Μελίσσα που έπληξε τη Τζαμάικα» και τονίζει ότι ο τυφώνας κατηγορίας 5 είναι ο ισχυρότερος που έχει ποτέ καταγραφεί στον Ατλαντικό Ωκεανό και προσθέτει ότι μέσα σε μόλις τέσσερις ώρες έφερε την απόλυτη καταστροφή στο νησί των Μεγάλων Αντίλλων. Η Le Figaro από την πλευρά της έχει τίτλο για τη συνάντηση Τραμπ-Σι : «Εμπορικός πόλεμος : Ο Τράμπ και ο Σι προσπαθούν να καλμάρουν το παιχνίδι» και τονίζει ότι οι δυο ηγέτες θα επιχειρήσουν να ρίξουν τους τόνους στον εμπορικό πόλεμο που μαίνεται μεταξύ των χωρών τους. Σε άλλο πρωτοσέλιδο τίτλο της η εφημερίδα γράφει : «Προϋπολογισμός. Ο Λεκορνί ήδη σε αδιέξοδο».

Στη Γερμανία η Süddeutsche Zeitung γράφει ότι μετά και τους νέους βομβαρδισμούς του Ισραήλ η εύθραυστη εκεχειρία στη Γάζα βρίσκεται σε κίνδυνο. Σημειώνει ότι : «Ο Νετανιάχου χρησιμοποιεί πολιτικά τη συνεχιζόμενη κατάσταση πολέμου. Βρίσκεται υπό πολιτική πίεση στο εσωτερικό, με αίτημα να διευκρινιστούν τα κενά ασφαλείας και οι πολιτικές αποτυχίες που οδήγησαν στη σφαγή στις 7 Οκτωβρίου 2023 . Είναι μπλεγμένος και σε μια δίκη για διαφθορά και η προεκλογική εκστρατεία ξεκινά τώρα στο Ισραήλ. Δεν τον βολεύουν οι εικόνες αξιωματούχων της Χαμάς που βρίσκονται ξανά φανερά στους δρόμους της Γάζας και των οποίων η πολιτική αντικατάσταση ή ο αφοπλισμός δεν έχει ρυθμιστεί με κάποιο σχέδιο". Καταλήγει δε ότι "η στρατιωτική νίκη επί της Χαμάς ήταν ένα από τα σημαντικότερα συνθήματα της κυβέρνησής του εδώ και δύο χρόνια".

Στην άλλη όχθη του Ατλαντικού, τις ΗΠΑ, τέλος η Boston Globe έχει πρωτοσέλιδο τίτλο : «Ένας εφιάλτης στην Καραϊβική» και σημειώνει ότι ο τυφώνας Μελίσσα ο οποίος έχει εξασθενήσει πλήττει πλέον την Κούβα και την Αιτή αφού προκάλεσε τεράστιες καταστροφές στη Τζαμάικα προκαλώντας περισσότερους από 20 θανάτους, ενώ δεκάδες άτομα εξακολουθούν να αγνοούνται.