Ανασκόπηση διεθνούς Τύπου 29.10.2025

Οι νέες χθεσινές σφοδρές επιδρομές του ισραηλινού στρατού στη Γάζα, το πλήγμα στη Τζαμάικα από τον πανίσχυρο τυφώνα Μελίσσα και οι προσπάθειες της γαλλικής κυβέρνησης να περάσει από την Εθνοσυνέλευση των φόρο Ζουκμάν για τους υπερ-πλούσιους πολίτες της Γαλλίας αποτελούν ορισμένες από τις σημαντικότερές ειδήσεις του σημερινού διεθνούς έντυπου τύπου.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο οι Times γράφουν στο πρωτοσέλιδό τους : «Θανατηφόρες ισραηλινές επιδρομές στη Γάζα καθώς η Χαμάς κατηγορείται για επιθέσεις» και στο κύριο άρθρο τονίζει ότι ο ισραηλινός στρατός πραγματοποίησε επίθεση στη Γάζα σκοτώνοντας τουλάχιστον εννέα άτομα καθώς οι IDF παραβίασαν την εκεχειρία που πέτυχε πριν από 3 εβδομάδες ο πρόεδρος Τραμπ. Σύμφωνα με ανακοίνωση του πρωθυπουργού Νετανιάχου η κυβέρνηση αποφάσισε να πραγματοποιήσει άμεσα βομβαρδισμούς αλλά και πλήγματα με άρματα μάχης καθώς όπως υποστηρίζει ο ισραηλινός στρατός δέχθηκε επίθεση από μέλη της Χαμάς στη Ράφα και ειδικότερα από τις Ταξιαρχίες Αλ Κασάμ, δηλαδή της στρατιωτική πτέρυγα της Χαμάς. Ο Guardian από την πλευρά του έχει πρωτοσέλιδο τίτλο : «Η Μελίσσα «θύελλά του αιώνα» πλήττει την Τζαμάικα» και στο κύριο άρθρο τονίζει ότι ο τυφώνας Μελίσσα έπληξε την Τζαμάικα με πολύ ισχυρούς ανέμους προκαλώντας πλημμύρες και κατολισθήσεις. Επισημαίνει ότι πρόκειται για τον ισχυρότερο τυφώνα κατηγορίας 5 που έχει χτυπήσει την περιοχή από το 1851 που κρατούνται μετεωρολογικά αρχεία.

Στη Γαλλία η Le Figaro έχει πρωτοσέλιδο τίτλο : «Φόρος Ζουκμάν : η ένταση αυξάνεται μεταξύ του Σοσιαλιστικού κόμματος και του (πρωθυπουργού) Λεκορνί» και στο σχετικό ρεπορτάζ η εφημερίδα αναφέρει ότι η Εθνοσυνέλευση θα συζητήσει τον φόρο για τους αποκαλούμενους υπερ-πλούσιους από το κόμμα του Ολιβιέ Φορέ και θέτει τις κόκκινες γραμμές της, ελπίζοντας να αποφύγει την πρόταση μομφής σε βάρος της. Σε έτερο πρωτοσέλιδο θέμα της η εφημερίδα έχει τίτλο : «Η Τζαμάικα σαρώνεται από έναν τυφώνα πρωτοφανούς βιαιότητας» και τονίζει ότι ο τυφώνας Μελίσσα, ένας από τους ισχυρότερους όλων των εποχών έχει ήδη προκαλέσει πολύ σημαντικές υλικές ζημιές και έχει στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον τρία άτομα. Σε άλλο πρωτοσέλιδο θέμα της η εφημερίδα έχει πρωτοσέλιδο τίτλο : «Η γαλλική ραπ δέχεται πλήγμα από το οργανωμένο έγκλημα» και τονίζει ότι πολλοί καλλιτέχνες της μουσικής αυτής εμπλέκονται σε δολοφονίες απειλές και πολλά ακόμη σοβαρά εγκλήματα.

Στη Γερμανία ρεπορτάζ της ΤΑΖ αναφέρεται σε απορρίψεις αιτημάτων ασύλου στο πλαίσιο της αποκαλούμενης δευτερογενούς μετανάστευσης όχι μόνο νεαρών ανδρών, αλλά και γυναικών, καθώς και ατόμων μέχρι 62 ετών, που έχουν ήδη λάβει διεθνή προστασία στην Ελλάδα. Το ρεπορτάζ σημειώνει: «Οι γερμανικές αρχές αρνούνται πια να δώσουν άσυλο στη Γερμανία όχι μόνο σε νεαρούς άνδρες, αλλά και σε γυναίκες πρόσφυγες, εάν αυτές έχουν υποβάλει αίτημα ασύλου στην Ελλάδα. Μάλιστα σύμφωνα με απάντηση της γερμανικής κυβέρνησης σε ερώτημα της βουλευτού των Πρασίνων Φίλιτς Πόλατ, το ίδιο ισχύει και για ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας έως 62 ετών.

Στην άλλη όχθη του Ατλαντικού τις ΗΠΑ τέλος η εφημερίδα USA Today έχει πρωτοσέλιδο τίτλο : «Φόβοι ότι η απόλυτη καταστροφή θα πλήξει την Τζαμάικα» και υπογραμμίζει ότι ο πανίσχυρος τυφώνας «Μελίσσα» έφερε θυελλώδεις άνεμους και σφοδρές βροχοπτώσεις.