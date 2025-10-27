Ανασκόπηση διεθνούς Τύπου 27.10.2025

Η απόφαση Ταμπ να μην επιβάλλει δασμούς ύψους 100% στη Κίνα, η σύλληψη δύο υπόπτων για την κλοπή του αιώνα στο Λούβρο και η αυξανόμενη πίεση Τραμπ προς την Βενεζουέλα συνιστούν ορισμένες από τις σημαντικότερες ειδήσεις του σημερινού διεθνούς έντυπου τύπου.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο οι Times γράφουν στο πρωτοσέλιδό τους : «Η εμπορική συμφωνία του Τραμπ θα απαλλάξει την Κίνα από τους δασμούς του 100%» με το κύριο άρθρο να επισημαίνει ότι η προοπτική ενός ολοκληρωτικού πολέμου δασμών μεταξύ των μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου υποχώρησε καθώς οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι το πλαίσιο για μια συμφωνία φαίνεται ότι θα συμφωνηθεί στη συνάντηση που θα έχουν αυτή την εβδομάδα ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ και ο Κινέζος ομόλογός του Σι. Επισημαίνει ότι Αμερικανοί αξιωματούχοι απέσυραν την απειλή επιβολής δασμών στο Πεκίνο ύψους 100%, ενώ η Κίνα ανακοίνωσε ότι οι περιορισμοί πώλησης των σπανίων γαιών η οποία θα μπλόκαρε τους παγκόσμιους κατασκευαστές θα ανασταλούν. Σε άλλο πρωτοσέλιδο θέμα της η Βρετανική εφημερίδα έχει πρωτοσέλιδο τίτλο : «Φίλησα έναν πρώην πολιτικό» και επισημαίνει ότι η γνωστή ηθοποιός Κέιτι Πέρι και ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά Τζάστιν Τριντό επιβεβαίωσαν τη σχέση τους με ένα ραντεβού στο Παρίσι όπου γιόρτασαν μαζί τα 41α γενέθλια του Τριντό.

Στη Γαλλία η Le Monde έχει πρωτοσέλιδο τίτλο : «Προϋπολογισμός : Ο Λεκορνί καλεί σε συμβιβασμούς» και στο σχετικό ρεπορτάζ αναφέρει ότι η συζήτηση για τον προϋπολογισμό του 2026 που ξεκίνησε την Παρασκευή στην Εθνοσυνέλευση ανάγκασε τον Γάλλο πρωθυπουργό να καλέσει τους βουλευτές να αλλάξουν πολιτική κουλτούρα και να κάνουν συμβιβασμούς ώστε επιτέλους να ψηφιστεί ο προϋπολογισμός. Πάντως σημειώνει ότι η ασταθής οικονομική κατάσταση της Γαλλία οδήγησε τον οίκο Moody’s να υποβιβάσει τη Γαλλία την Παρασκευή σε κράτος με αρνητική οικονομική προοπτική. Η Le Figaro από την πλευρά της έχει πρωτοσέλιδο τίτλο : «Διάρρηξη στο Λούβρο : Σφίγγει ο κλοιός για τους ληστές» και τονίζει ότι μία εβδομάδα μετά την εντυπωσιακή κλοπή οκτώ αυτοκρατορικών κοσμημάτων από το μεγαλύτερο μουσείο του πλανήτη, δύο άτομα τα οποία ετοιμάζονταν να εγκαταλείψουν την χώρα συνελήφθησαν και πλέον οι αρχές ασφαλείας αναζητούν τους συνεργούς τους. Σε άλλο πρωτοσέλιδο θέμα της η εφημερίδα έχει τίτλο : «Ο Τραμπ αυξάνει την πίεση προς το καθεστώς Μαδούρο στη Βενεζουέλα».

Στην άλλη όχθη του Ατλαντικού τις ΗΠΑ τέλος οι New York Times έχουν πρωτοσέλιδο τίτλο : «Κινέζοι και Αμερικανοί αξιωματούχοι πλησιάζουν σε εμπορική συμφωνία» και τονίζουν ότι λίγα 24ωρα πριν από την συνάντηση των προέδρων Τραμπ και Σι είχαν συνομιλίες για το θέμα των δασμών αλλά και των σπάνιων γαιών.