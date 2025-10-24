Ανασκόπηση διεθνούς Τύπου 24.10.2025

Οι νέες οικονομικές κυρώσεις ΗΠΑ και ΕΕ σε βάρος της Μόσχας, η ιστορική συνάντηση του βασιλιά Καρόλου με τον Πάπα και η αναζήτηση συμβιβασμού στη γαλλική Εθνοσυνέλευση για να περάσει ο προϋπολογισμός του 2026 συνιστούν ορισμένες από τις σημαντικότερες ειδήσεις του σημερινού διεθνούς έντυπου τύπου.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο ο Guardian έχει πρωτοσέλιδο τίτλο : «Δεν θα υποκύψουμε στην αμερικανική πίεση λέει ο Πούτιν με το κύριο άρθρο να υπογραμμίζει ότι ο Ρώσος πρόεδρος είπε ότι δεν θα ενδώσει στις οικονομικές κυρώσεις που του επέβαλλε η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι ΗΠΑ, ενώ σύμφωνα με την εφημερίδα Ινδία και Κίνα μειώνουν τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου. Επισημαίνει επίσης ότι η Ουάσιγκτον είναι η πρώτη φορά που επιβάλλει οικονομικές κυρώσεις στη Μόσχα και ειδικότερα στις ρωσικές εταιρίες Rosneft και Lukoil οι οποίες εξάγουν σχεδόν το ήμισυ της ρωσικής παραγωγής πετρελαίου. Σε άλλο πρωτοσέλιδο θέμα της η εφημερίδα έχει τίτλο : «Συμβολικό βήμα. Ο βασιλιάς Κάρολος και ο Πάπας γράφουν ιστορία προσευχόμενοι δίπλα δίπλα». Οι Times από την πλευρά τους έχουν πρωτοσέλιδο τίτλο : «Κίνα και Ινδία περικόπτουν τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου» και αναφέρει ότι οι δυο χώρες προχωρήσαν σε αυτό το βήμα μετά τις κυρώσεις που ανακοίνωσε ο πρόεδρος Τραμπ εναντίον της Μόσχας.

Στη Γαλλία η Le Monde γράφει στο πρωτοσέλιδό της : «Ισραήλ. Ο Ντεανιάχου υπό αμερικανική επίβλεψη» και επισημαίνει ότι ανώτατοι Αμερικανοί αξιωματούχοι μεταβαίνουν, ο ένας μετά τον άλλο, στο Ισραήλ για να διατηρήσουν την εύθραυστη εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς καθώς φοβούνται ότι αυτή θα μπορούσε να καταρρεύσει. Σε άλλο πρωτοσέλιδο τίτλο της η εφημερίδα γράφει : «Ουκρανία. Το ρωσικό πετρέλαιο στο στόχαστρο των Ηνωμένων Πολιτειών». Η La Croix από την πλευρά της έχει κεντρικό τίτλο : «Προϋπολογισμός. Στην αναζήτηση συμβιβασμού» και αναφέρει ότι σήμερα αρχίζει στην Εθνοσυνέλευση η προσπάθεια να εγκριθεί το επίμαχο σχέδιο νόμου χωρίς πάντως να έχει βρεθεί ακόμη η απαραίτητη πλειοψηφία για να εγκριθεί.

Στη Γερμανία η WELT γράφει ότι η ελληνική κυβέρνηση πρέπει να ξεκινήσει «τρεις σημαντικές μεταρρυθμίσεις, προκειμένου να γίνει η χώρα πιο ελκυστική για επενδυτές. Πρώτον, η Ελλάδα πρέπει να επενδύσει περισσότερο στην έρευνα και την ανάπτυξη και να προάγει τη συστηματικότερη συνεργασία μεταξύ επιστήμης και επιχειρήσεων, δύο τομείς που στη χώρα εξακολουθούν να λειτουργούν διακριτά. Δεύτερον, πρέπει να συνεχιστεί η διαδικασία μεταρρυθμίσεων, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας της δημόσιας διοίκησης και της δικαιοσύνης και τρίτον, η συγκεντρωτική κυβέρνηση πρέπει να αρχίσει να επιτρέπει στην τοπική αυτοδιοίκηση να κάνει περισσότερα πράγματα και να κατανέμει αρμοδιότητες.

Στις ΗΠΑ τέλος η Washington Post έχει πρωτοσέλιδο τίτλο : «Η ανατολική πτέρυγα (του Λευκού Οίκου) είναι πλέον μόνο μια ανάμνηση» και αναφέρει ότι ο Τραμπ υπερασπίστηκε την απόφασή του να γκρεμίσει το τμήμα αυτό του Λευκού Οίκου.