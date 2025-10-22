Ανασκόπηση διεθνούς Τύπου 22.10.2025

Η φυλάκιση του πρώην Γάλλου προέδρου Σαρκοζί, οι προσπάθειες των ΗΠΑ να διασώσουν την εκεχειρία στη Γάζα και η εκλογή Ερχιουρμάν στα Κατεχόμενα συνιστούν ορισμένες από τις προεξάρχουσες ειδήσεις του σημερινού διεθνούς έντυπου τύπου.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο o Guardian γράφε στο πρωτοσέλιδό του : «Ο Σαρκοζί αρχίζει την ποινή της πενταετούς φυλάκισης για εγκληματική συνομωσία» και στο κύριο άρθρο τονίζει ότι ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας μπήκε χθες στη φυλακή Λα Σαντέ στο Παρίσι για εγκληματική συνομωσία και ειδικότερα για τα χρήματα που έλαβε από τον πρώην δικτάτορα της Λιβύης Μουαμάρ Καντάφι. Επισημαίνει ότι ο δεξιός πολιτικός είναι ο πρώτος πρώην ηγέτης χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο πρώτος μεταπολεμικός πρόεδρος της Γαλλίας που φυλακίζεται. Σε άλλο πρωτοσέλιδο θέμα της η εφημερίδα έχει τίτλο : «Το Brexit ευθύνεται για τις περικοπές, λέει η Ριβς» με το σχετικό ρεπορτάζ να αναφέρει ότι η Βρετανίδα υπουργός Οικονομικών είπε πώς για τις περικοπές στο κοινωνικό κράτος ευθύνεται η έξοδος του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση λέγοντας πώς το Brexit προκάλεσε οικονομική ζημιά μεγαλύτερη από αυτήν που η κυβέρνηση είχε αρχικώς εκτιμήσει.

Στη Γαλλία όλες οι εφημερίδες έχουν πρωτοσέλιδο την είδηση της φυλάκισης του Νικολά Σαρκοζί με την Le Monde να έχει πρωτοσέλιδο τίτλο : «Ο Νικολά Σαρκοζί φυλακίζεται στην φυλακή Λα Σαντέ και τονίζει ότι εκατοντάδες Γάλλοι συγκεντρώθηκαν έξω από το σπίτι του στο Παρίσι λίγο πριν αναχωρήσει για τη φυλακή συνοδευόμενος από την σύζυγό του Κάρλα Μπρούνι. Σε άλλο πρωτοσέλιδο θέμα η εφημερίδα έχει τίτλο : «Η Λατινική Αμερική στο στόχαστρο του Ντόναλντ Τραμπ» και στο κύριο άρθρο υπογραμμίζει ότι μετά την εκλογή του ο ένοικος του Λευκού Οίκου είχε προειδοποιήσει την Λατινική Αμερική λέγοντας : «Αυτοί μας έχουν περισσότερο ανάγκη απ΄ ότι εμείς αυτούς». Τονίζει ότι για την Ουάσιγκτον οι προτεραιότητές είναι να μειώσει τις μεταναστευτικές ροές και να συνεχίσει τον πόλεμο εναντίον των καρτέλ ναρκωτικών. Σημειώνει ακόμη ότι για τον Τράμπ κάθε πλήγμα στα καρτέλ που μεταφέρουν ναρκωτικά στη χώρα του σημαίνει «διάσωση 25.000 ζωών Αμερικανών πολιτών».

Στη Γερμανία η ΤΑΖ σχολιάζει για την εκλογή Ερχιουρμάν στα Κατεχόμενα σε άρθρο με τίτλο : «Ο Ερντογάν χάνει, η ΕΕ κερδίζει» και σημειώνει: «Στην Κύπρο, ο Ερντογάν απέτυχε με την αυταρχική και οικονομικά καταστροφική πολιτική του με την εκλογή του Ερχιουρμάν. Το τουρκικό κόμμα της αντιπολίτευσης CHP (Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα) βλέπει τη νίκη του αδελφού κόμματός του ως προάγγελο των επερχόμενων εκλογών στην Τουρκία. «Μοιραζόμαστε τις ελπίδες των κυπρίων ψηφοφόρων και είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με την εκλογή του Ερχιουρμάν», δήλωσε ο αρχηγός του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος Οτσγκιούρ Εζέλ».

Στην άλλη όχθη του Ατλαντικού τις ΗΠΑ τέλος οι New York Times έχουν πρωτοσέλιδο τίτλο : «Ο Βανς στο Ισραήλ για την εκεχειρία μετά την αναζωπύρωση (των συγκούσεων)» με το ρεπορτάζ να σημειώνει ότι παρά την αισιοδοξία που εξέφρασε για την ειρήνευση στη Μέση Ανατολή δεν έχει υπάρξει ακόμη προθεσμία στην Χαμάς να αφοπλιστεί.