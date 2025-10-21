Ανασκόπηση διεθνούς Τύπου 21.10.2025

Οι καταγγελίες Παλαιστίνιων γιατρών για σημάδια βασανιστηρίων σε σορούς Παλαιστινίων που κρατούνταν σε ισραηλινή φυλακή, το επιτυχημένο εμφύτευμα ηλεκτρονικού ματιού σε ασθενείς που έχουν χάσει την όρασή τους κι η δικαστική απόφαση που επιτρέπει την ανάπτυξη της εθνοφρουράς στο Πόρτλαντ του Όρεγκον συνιστούν ορισμένες από τις σημαντικότερες ειδήσεις του σημερινού διεθνούς έντυπου τύπου.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο ο Guardian γράφει στο πρωτοσέλιδό του : «Οι σοροί Παλαιστινίων συνδέονται με βασανιστήρια σε φυλακή» και επισημαίνει ότι οι σοροί 135 Παλαιστινίων που επιστράφηκαν από το Ισραήλ στη Γάζα οι οποίοι κρατούνταν σε γνωστή φυλακή της Γάζας βασανίστηκαν ή πέθαναν σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσαν παλαιστινιακές πηγές. Γράφει δε ότι αυτό προέκυψε μετά την εξέταση των σορών των Παλαιστινίων στο νοσοκομείο Χαν Γιουνίς στη Γάζα. Σε έτερο πρωτοσέλιδο θέμα της η εφημερίδα έχει τίτλο : «Εμφύτευμα ηλεκτρονικού ματιού υμνείται καθώς αποκαθίσταται η όραση» και επισημαίνει ότι ηλεκτρονικό εμφύτευμα ματιού κατάφερε να αποκαταστήσει την όραση σε ασθενείς που την είχαν χάσει ανοίγοντας τον δρόμο για μια νέα εποχή στην αποκατάσταση της όρασης. Μάλιστα σύμφωνα με δηλώσεις των γιατρών που έκαναν την εμφύτευση 38 ασθενείς μπόρεσαν εκ νέου να διαβάσουν γράμματα, αριθμούς και λέξεις με τους επιστήμονες να κάνουν λόγο για μία νέα εποχή στην τεχνητή όραση.

Στη Γαλλία η Le Figaro έχει πρωτοσέλιδο τίτλο : «Ο Σαρκοζί στη φυλακή : Η προσωπική δοκιμασία και το πολιτικό σοκ» με το κύριο άρθρο να υπογραμμίζει ότι σήμερα, ημέρα όπου θα φυλακιστεί, ο πρώην Γάλλος πρόεδρος είπε ότι «θέλησαν να με εξαφανίσουν αλλά αυτό με κάνει να ξαναγεννιέμαι» όπως δήλωσε στην γαλλική εφημερίδα». Σε άλλο πρωτοσέλιδο θέμα της η εφημερίδα έχει τίτλο : « Μετά την κλοπή στο Λούβρο η ασφάλεια των μουσείων υπό έρευνα» και τονίζει ότι η υπουργός Πολιτισμού Ρασίντα Ντατί έκανε λόγο για 40 χρόνια εγκατάλειψης αναφορικά με την ασφάλεια του Λούβρου και ανακοίνωσε ότι οι εισαγγελείς θα λάβουν οδηγίες προκειμένου να ενισχυθεί η ασφάλεια στα πολιτιστικά ιδρύματα της Γαλλίας. Για το ίδιο θέμα η Le Monde έχει τίτλο : «Ληστεία στο Λούβρο. Επτά λεπτά για μία διάρρηξη» και τονίζει ότι οκτώ ιστορικά κοσμήματα κλάπηκαν από το Λούβρο την περασμένη Κυριακή σε μια κλοπή που θέτει σοβαρά ερωτήματα για τα κενά ασφαλείας στα μουσεία της Γαλλίας.

Στη Γερμανία Frankfurter Rundschau επισημαίνει ότι «η Τουρκία είναι εξοργισμένη από ορισμένα ελληνικά μέτρα. Αυτά περιλαμβάνουν την παρουσία του αμερικανικού πετρελαϊκού γίγαντα Chevron νότια της Κρήτης όπου πρόκειται να πραγματοποιήσει γεωτρήσεις για πετρέλαιο και φυσικό αέριο». Η εφημερίδα επισημαίνει πάντως και παλαιότερες απειλές του Ταγίπ Ερντογάν για επίθεση με πυραύλους τύπου «Tayfoun», που θα μπορούσαν να φτάσουν μέχρι την Αθήνα. Το κείμενο που έχει γραφτεί πριν από τις εκλογές στα Κατεχόμενα επισημαίνει ωστόσο ότι το αποτέλεσμά τους θα έχει σίγουρα επίδραση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

Στις ΗΠΑ τέλος η Washington Post έχει πρωτοσέλιδο τίτλο : «Ο Τραμπ μπορεί να αποστείλει την πολιτοφυλακή στο Πόρτλαντ» και σημειώνει ότι ομοσπονδιακό δικαστήριο ανακοίνωσε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος μπορεί να δώσει εντολή για ανάπτυξη της πολιτοφυλακής στο Πόρτλαντ της Πολιτείας του Όρεγκον μπλοκάροντας προγενέστερη απόφαση που απαγόρευε κάτι τέτοιο.