Ανασκόπηση διεθνούς Τύπου 17.10.2025

Η ανακοίνωση της συνάντησης Τραμπ-Πούτιν σε λίγες ημέρες στη Βουδαπέστη, η επικειμένη πολιτική μάχη για τον προϋπολογισμό στη Γαλλική Εθνοσυνέλευση και η πιθανότητα πώλησης Eurofighter στην Τουρκία συνιστούν ορισμένες από τις σημαντικότερες ειδήσεις του σημερινού διεθνούς έντυπου τύπου.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο οι Times γράφουν στο πρωτοσέλιδό τους : «Ο Τραμπ κανονίζει συνάντηση με τον Πούτιν προκειμένου να τερματίσει τον «άδοξο πόλεμο» και επισημαίνει ότι ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε ότι θα έχει μια δεύτερη συνάντηση με τον Ρώσο ομόλογό του αυτή τη φορά στην Βουδαπέστη προκειμένου να διαπιστώσει εάν μπορεί να τερματίσει τον άδοξο πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Αναφέρει ότι χθες Τραμπ και Πούτιν είχαν μια μακρά τηλεφωνική συνομιλία άνω των δύο ωρών και τονίζει ότι την ερχόμενη εβδομάδα θα υπάρξει συνάντηση υψηλόβαθμων αξιωματούχων σε τοποθεσία που δεν έχει γίνει ακόμη γνωστή και στη συνέχεια θα γίνει η συνάντηση των δύο ανδρών στη Βουδαπέστη. Από την πλευρά του ο Guardian έχει τίτλο : «Ισραήλ και Χαμάς ανταλλάσσουν κατηγορίες ενώ η ανθρωπιστική βοήθεια κολλάει» και στο κύριο άρθρο υπογραμμίζει ότι Ισραήλ και Χαμάς αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση της εκεχειρίας και τονίζει ότι το Ισραήλ θα κρατήσει κλειστό το πέρασμα της Ράφα από το οποίο διέρχεται ανθρωπιστική βοήθεια στο θύλακα της Γάζας τουλάχιστον μέχρι την Κυριακή.

Στη Γαλλία η Le Monde έχει πρωτοσέλιδό τίτλο : «Το κοινοβούλιο προετοιμάζεται για την μάχη του προϋπολογισμού» και στο σχετικό ρεπορτάζ υπογραμμίζει ότι εάν η κυβέρνηση Λεκορνί δεν πέσει από τις προτάσεις μομφής η συζήτηση για τον προϋπολογισμό στην Εθνοσυνέλευση αναμένεται να ξεκινήσει στις 24 Οκτωβρίου και όπως τονίζει θα πρόκειται για μια σφοδρή μετωπική πολιτική σύγκρουση. Για το ίδιο θέμα η Le Figaro έχει κεντρικό τίτλο : «Ο Λεκορνί γλυτώνει από την πρόταση μομφής, αλλά παραμένει υπό την απειλή των Σοσιαλιστών» και υπογραμμίζει ότι η γαλλική κυβέρνηση δεν ενέκρινε χθες τις δυο προτάσεις μομφής που κατέθεσαν εις βάρος της η άκρα αριστερά και η άκρα δεξιά και προσθέτει ότι η μεγάλη μάχη για τον προϋπολογισμό του 2026 ξεκινά σύντομα.

Στη Γερμανία η Handelsblatt γράφει ότι «το μαχητικό αεροσκάφος Eurofigter μπορεί να προσελκύσει και νέους πελάτες από το εξωτερικό». Επισημαίνει ότι «η Σαουδική Αραβία δείχνει και πάλι ενδιαφέρον να ενισχύσει τον υπάρχοντα στόλο της με νεότερα και πιο σύγχρονα μοντέλα αεροσκαφών. Έτσι, ύστερα από μακρά διστακτικότητα η Γερμανία ενέκρινε πλέον την πώληση έως και 48 αεροσκαφών. Σημειώνει ότι και η Τουρκία αναμένεται επίσης να προμηθευτεί έως και 40 Eurofighter, παρομοίως κατόπιν γερμανικής έγκρισης. Δεδομένου ότι μέχρι τώρα η Άγκυρα αγόραζε σχεδόν αποκλειστικά αμερικανικά μαχητικά, αυτή η συμφωνία θεωρείται επιτυχία για την ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία», καταλήγει η οικονομική επιθεώρηση.

Στις ΗΠΑ τέλος οι New York Times έχουν πρωτοσέλιδο τίτλο : «Ο Μπόλτον παραπέμπεται για την διαχείριση των εμπιστευτικών πληροφοριών των ΗΠΑ» και επισημαίνει ότι συνολικά αντιμετωπίζει 18 κατηγορίες.