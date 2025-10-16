Ανασκόπηση διεθνούς Τύπου 16.10.2025

Οι προσπάθειες επιβίωσης της γαλλικής κυβέρνησης από την σημερινή πρόταση μομφής, οι εκτελέσεις Παλαιστινίων που θεωρούνται κατάσκοποι του Ισραήλ από τη Χαμάς και τα σχόλια μερίδας του γερμανικού τύπου για τον αναβαθμισμένο ρόλο του Ερντογαν συνιστούν ορισμένες από τις σημαντικότερές ειδήσεις του σημερινού διεθνούς έντυπου τύπου.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο ο Guardian γράφει στο πρωτοσέλιδό του : «Ο ανώτατος αρχηγός της Παλαιστίνης δάρθηκε σε ισραηλινή φυλακή» με το κύριο άρθρο να επισημαίνει ότι ο λαοφιλής Παλαιστίνιος ηγέτης Μαρουάν Μπαργούτι ξυλοκοπήθηκε από ισραηλινούς φύλακες μέχρι λιποθυμίας όπως κατήγγειλε ο γιός του. Τόνισε ότι το περιστατικό συνέβη στις 14 Σεπτεμβρίου και διευκρίνισε ότι οκτώ ισραηλινοί φρουροί του επιτέθηκαν λίγο πρίν μεταφερθεί από την φυλακή Γκανότ στη φυλακή Μεγκίντο. Σε άλλο πρωτοσέλιδο θέμα της η εφημερίδα έχει τίτλο : «Δίχτυα ασφαλείας. Η Ουκρανία κινείται για να σταματήσει κύμα ρωσικών επιθέσεων με drones». Ο Independent από την πλευρά του έχει πρωτοσέλιδο τίτλο : «Αποκλειστική έρευνα. Αποκάλυψη. Τρομακτική εκδίκηση των Ταλιμπάν που ντροπιάζει την Βρετανία» και σημειώνει ότι Αφγανοί μαχητές οι οποίοι πολέμησαν στο πλευρό των Βρετανών και των Αμερικανών εκτελούνται και βασανίζονται από τους Ταλιμπάν από το 2023 χωρίς η Βρετανική κυβέρνηση να βοηθήσει για την σωτηρία τους.

Στη Γαλλία η Le Monde έχει πρωτοσέλιδο τίτλο : «Συντάξεις : Ο Λεκορνί χαλαρώνει τη θηλεία και απομακρύνει την ψήφο μομφής» και στο σχετικό ρεπορτάζ αναφέρει ότι ανακοινώνοντας την αναστολή της μεταρρύθμισης στο συνταξιοδοτικό ο Γάλλος πρωθυπουργός θα λάβει πιθανότατα στήριξη από τους Σοσιαλιστές. Επισημαίνει ακόμη ότι στο όνομα της σταθερότητας της κυβέρνησης και οι Ρεπουμπλικάνοι δεν αναμένεται να υπερψηφίσουν μια πρόταση μομφής. Η La Depeche du Midi από την πλευρά της έχει τίτλο : «Θα γλυτώσει την πρόταση μομφής ο Λεκορνί;» και διερωτάται κατά πόσο ο Γάλλος πρωθυπουργός θα καταφέρει να ξεφύγει από την πρόταση μομφής που αναμένεται να κατατεθεί σήμερα. Υπογραμμίζει δε ότι Σοσιαλιστές και Ρεπουμπλικάνοι έδωσαν σημάδια ότι δεν θα ψηφίσουν την πρόταση μομφής κάτι που εάν συμβεί θα διασώσει την κυβέρνηση.

Στη Γερμανία η Frankfurter Rundschau επισημαίνει πως «ο Ερντογάν κατάφερε να ανοίξει στις ΗΠΑ νέους διαύλους επικοινωνίας με τη Χαμάς». Υπογραμμίζει ότι τα τελευταία χρόνια ο Τούρκος πρόεδρος έχει πετύχει να ενισχύσει αισθητά την περιφερειακή ισχύ της χώρας του και πλέον ποντάρει ακόμα περισσότερο στο ότι «η Τουρκία, λόγω της γεωστρατηγικής της θέσης, θεωρείται αναντικατάστατος εταίρος». Σημειώνει ότι η τακτική του Ερντογάν φαίνεται να αποδίδει καρπούς ποικιλοτρόπως, ακόμα και όσον αφορά τα ζητήματα δημοκρατίας που υπάρχουν στην Τουρκία. Έτσι, «η κριτική από το Βερολίνο για την αποδυνάμωση της δημοκρατίας και τις μαζικές συλλήψεις πολιτικών της αντιπολίτευσης στην Τουρκία έχει σχεδόν σιγήσει».

Στις ΗΠΑ τέλος οι New York Times έχουν πρωτοσέλιδο τίτλο : «Η Χαμάς σκοτώνει αντιπάλους της στη Γάζα από την ημέρα της εκεχειρίας» και επισημαίνει ότι κυκλοφόρησε βίντεο που δείχνει Παλαιστινίους οι οποίοι θεωρούνται από την οργάνωση προδότες να εκτελούνται εν ψυχρώ από άνδρες της Χαμάς.